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كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | مصرع سيدة في حريق بالبيضاء

مصرع سيدة في حريق بالبيضاء

الخميس 10 ماي 2018 - 16:04

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (5)

1 - ابو ياسر الخميس 10 ماي 2018 - 16:23
الله اكبر,انا لله وانا اليه راجعون اللهم ارحمها.اللهم ارزق اهلها الصبر والسلوان
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2 - كابتن ماجد الخميس 10 ماي 2018 - 16:37
السﻻم عليكم ورحمة الله وبركاته. إيمووت لي إيمووت عاد تجيء ﻻ بيﻻنص .
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3 - هشام الخميس 10 ماي 2018 - 16:37
اخر شيئ يفكر فيه المغرب هو تطوير اليات التدخل في مجال الاطفاء وانقاد الارواح
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4 - Deutschland الخميس 10 ماي 2018 - 16:39
رجال المطافئ بمعدات بدائية ...وتكوين جد ضعيف لمثل هاته الكوارث ...فما بالك عزيزي القارئ بكوارث أضخم ...نطلب من الله عز وجل السلامة والعافية
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5 - NOUMRI الخميس 10 ماي 2018 - 16:54
أقول للشاهد اللدي قال أن الإسعاف و المطافئ تأخروا في القدوم أسأله هل قمت أنت أو احد المتجمهرين في بداية الحادت بالأتصال بالشرطة و الوقاية المدنية أم اخرجتم جواليقكم للتصوير من اجل الربح بعد نشرها في موقع يوتوب كما هي العادة في بلدنا هدا كلما وقعت كارتة سواءا حريق او حادتة سير حيت يكون الإتصال بالطوارئ اخر هم المتجمهرين حول الحادت
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