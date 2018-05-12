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كُتّاب وآراء
جمهور طنجة والحلم باللقب
السبت 12 ماي 2018 - 15:35
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (2)
1 - وهيب السبت 12 ماي 2018 - 16:40
الوداد كانت تفوز بالطويلة في مارس والفاهم افهم .على كل حال ان فازت طنجة بالبطولة فألف مبروك عليهم . وفي الحقيقة كا ودادي بيضوي حر . لما ا طنجة تفرح لانه مدينه مغربية عزيزة علنا وعلى كل المغاربة. ناس طنجة أظريفين بزاف استهلوا بالتوفيق
2 - التطواني السبت 12 ماي 2018 - 16:46
القليل من يتذكر مباراة اتحاد طنجة واتحاد الخميسات برسم بطولة القسم الوطني الثاني منذ حوالي خمس سنوات حيث كان اتحاد طنجة على وشك السقوط لقسم الهواة وانتصر بأربعة أهداف وبطريقة يعلمها الكل أنذاك....حظ موفق للأفضل.
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