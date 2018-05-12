24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
12/05/2018
الأيام القادمة
|12
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|04:46
|06:26
|13:29
|17:08
|20:23
|21:49
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
هل ستفلح الحكومة في محاربة غلاء الأسعار خلال شهر رمضان؟
- العرب وتضخم الأنا...
- إنجاز بعد فاجعة الغرق
- مديرية سيدي سليمان تحتفي بميلاد ولي العهد
- "قادمون وقادرون" تناقش أوضاع نساء صفرو
- زياش يحظى باهتمام أندية الدوري الإنجليزي
صور ووثائق جديدة تبعث الحياة في قبر "الشاعر المتمرد" قباني (5.00)
كوهلر يتحاشى "دعوات الرباط" وينقل نزاع الصحراء إلى أوروبا (5.00)
رصيف الصحافة: رئيس موريتانيا يستقبل مبعوثا خاصا من البوليساريو (5.00)
"فيفا" ترفض طلَب المغرب منع أربع جُزر أمريكية من التصويت (5.00)
- التهديد بمتابعة "المقاطعين" يجلب انتقادات لاذعة إلى الحكومة - (153)
- مشتكية: بوعشرين وحش مريض نفسيا .. والجنس مقابل العمل - (71)
- برلمانيون يطالبون بمراقبة المحروقات ومحاربة ممارسات مشبوهة - (59)
- محطات وقود: المقاطعة لم تؤثر على منافسة شركات المحروقات - (59)
- "علاش تتشوف فيّا" .. حملة تُواجه "الْحَضية" في الأحياء الشعبية - (57)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
علاش تتشوف فيّا
السبت 12 ماي 2018 - 17:20
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (1)
1 - شوووواف السبت 12 ماي 2018 - 20:05
والله ايلا الحضيان كاين الخوت والعين كاين. كل حد يدخل فسوق راسو ونعيشو هانين
المجموع: 1 | عرض: 1 - 1