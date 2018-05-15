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كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | بنجلون: المغاربة لا يقرؤون

بنجلون: المغاربة لا يقرؤون

الثلاثاء 15 ماي 2018 - 13:30

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (12)

1 - abouhamza الثلاثاء 15 ماي 2018 - 13:51
الى كانو بحال الكتوبا ديالك بناقص من هاد لقراية
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6
2 - Said الثلاثاء 15 ماي 2018 - 13:59
Thank you for your advice MR benjelloun!
Our education system needs a lot of changes, how come they never give you a book to read it!
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-4
3 - رياض الثلاثاء 15 ماي 2018 - 14:02
المطلعة ليست إشكالية هذا الجيل، ولكن إشكالية أجيال ما قبله، دائما ما نختبئ وراء عائق غلاء الكتاب في المغرب، والحقيقة أن المبدأ مفقود أصلا، لأن التوجيه الثقافي أصلا غير موجود، المدرسة تبقى دافع لبناء ثقافة المطالعة، ويضاف إليها التنشئة من طرف الاباء، وهاد اشي اللي بان ليا.
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5
4 - aziz الثلاثاء 15 ماي 2018 - 14:07
ومن قال لك المغاربة لا يقرؤون
المغاربة يقرؤون كتاب الله ويحفضونه في صدورهم
وأنا شخصيا لا تعجبني كتبك ولا أنصح أولادي بقرائتها لأنها مسمومة
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2
5 - طولبي الثلاثاء 15 ماي 2018 - 14:09
سيقرؤون عندما يشبعون...
السواد الاعظم من المغاربة شغله الشاغل اليوم، البحث عن لقمة العيش....بعد ذلك ربما...؟
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10
6 - الطاهر القاري الثلاثاء 15 ماي 2018 - 14:16
كلامك صحيح المغاربة لا يقرؤون كتبك لأنها تافهة ولا تستحق القراءة. ومن خلال مشاهدتي للاستجوابات التي أجرتها معك بعض القنوات الفرنسية، لاحظت ولا حظ جميع المشاهدين أنك تتلعثم ولا تثقن الحديث باللغة العربية . وفي بعض الأحيان تكون عاجزا عن تركيب جملة مفيدة للتعبير عن وجهة نظرك. وهذا دفع الكثيرين للتشكيك بأن هناك شخصا آخر يكتب نيابة عنك. انشري ياهيسبريس.
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3
7 - عابر الثلاثاء 15 ماي 2018 - 14:19
تايقول المثل اسي بنجلون الكرش الى شبعات الراس تيغني..اغلبية هد الشعب مدابزة غير مع الخبز والدواء وانت تتقول ماتيقراو واش شي طنز هدا اصاحبي؟؟!!
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4
8 - boujmia الثلاثاء 15 ماي 2018 - 14:30
بعد هدا ا لتقرير المأمور
مادا ستفعل يا متقف
هل ستبني مكتبة عمومية في الاحياء الشعبية
بالكتب التي تتلقاها مجانا كل عام لانك في لجنة الغونكور
هل ستقوم بطواف للمغرب وخصوصا في المناطق النائية
بكاميو عامر بالكتب حتى تعطي مداق القراءة للاجيال الناشئة
لا انت تتكلم بمنطق البيع والشراء
لان كتبك لا تباع
هل تعرف تمن البطاطا و الطماطم في المغرب
كفانا دروسا
المغاربة يقرؤن
الكتب الرقمية
وهدا حتى في الدول الغربية تراجعت المبيعات الورقية
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6
9 - م المصطفى الثلاثاء 15 ماي 2018 - 14:32
C'est la famille qui devrait susciter chez l'enfant le goût de la lecture et c'est à l'école de prendre la relève, par la bibliothèque de l'école et par le biais des encouragements qui vont dans ce sens.
C'est par ce procédé qu'on pourrait assister à une génération qui réalise la beauté de la lecture et ses bienfaits pour aboutir à un avenir meilleur de la société.
Actuellement la lecture qui motive la plupart de nos concitoyens c'est les contenus rébarbatifs qui circulent sur les résaux sociaux et - malheureusement - c'est très rare qu'on voit quelqu'un en train de lire un livre comme c'est le cas dans les pays européens...
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10 - casaoui الثلاثاء 15 ماي 2018 - 14:33
Lire des auteurs imbibés de la culture judéo-chrétienne qui peuvent me blesser ou manquer de respects à mes croyances et mes convictions !!! Est-ce qu'un judéo-chrétien va lire un auteur musulman qui évoque dieu et l'islam ???!!!
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3
11 - عبدالرحمان فرنسا الثلاثاء 15 ماي 2018 - 14:35
كيف تريد من المغاربة ان يقرؤوا كثبك وانت لاترضيهم بقصصك الى حد الان لم تخرج من كتابتك رواية مسرحية او قصة يخرج منها مسلسل لهادا لاتحتقر المغاربة وتقول عليهم لايقؤون الكثب وشكرا هيسبريس
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12 - عروبي الثلاثاء 15 ماي 2018 - 14:38
من خلا بعض الحوارات التي تجريها معه بعض القنوات الفرنسية منزحين لآخر، نرى الطاهر بنجلون مرتبكا يتمتم ويتلعثم وغير قادر على التعبير باللغة الفرنسية. والأسوأ من ذلك هو عجزه عن الدفاع عن أفكاره وغالبا ما يكون عرضة للسخرية من طرف الصحافيين. أما عن كتاباته فلا شك أن هناك من يكتب له لأنه تبين مع مرور الوقت أنه لا يثقن اللغة الفرنسية. أما اللغة العربية فإنه أمي يجهل كل حرف منها.
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