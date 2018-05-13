24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
13/05/2018
الأيام القادمة
|13
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|03:45
|05:25
|12:29
|16:08
|19:24
|20:50
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
هل ستفلح الحكومة في محاربة غلاء الأسعار خلال شهر رمضان؟
- العيني .. بين البيضاء ودبي
- عزل الأئمة والخطباء المغاربة .. وزارة غاضبة أم وشايات كاذبة؟
- الطلب الأوروبي ينعش الصادرات المغربية من السمك والطماطم
- كوهلر يتحاشى "دعوات الرباط" وينقل نزاع الصحراء إلى أوروبا
- مع ساحر مغربي
كوهلر يتحاشى "دعوات الرباط" وينقل نزاع الصحراء إلى أوروبا (5.00)
- اتحاد طنجة يدخل تاريخ الكرة المغربية بأول لقب للبطولة الوطنية - (83)
- "علاش تتشوف فيّا" .. حملة تُواجه "الْحَضية" في الأحياء الشعبية - (80)
- إنجاز تاريخي .. اتحاد طنجة يحرز لقب البطولة - (71)
- كوهلر يتحاشى "دعوات الرباط" وينقل نزاع الصحراء إلى أوروبا - (59)
- عزل الأئمة والخطباء المغاربة .. وزارة غاضبة أم وشايات كاذبة؟ - (46)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
حرق علم إسرائيل بالرباط
الأحد 13 ماي 2018 - 13:31
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (4)
2 - مقاطع الأحد 13 ماي 2018 - 13:53
كميشة ديال المرتزقة..يتاجرون بفلسطين..و يشتتون حملة المقاطعة..عقنا بيكم ا فيالق اللحايا...
3 - السينما الأحد 13 ماي 2018 - 13:54
وباركا من السينما ديالكم عيقتو المخير فيكم نعطيوه الفيزا والخدمة في اسرائيل غيمشي كيجري
4 - wald fedala الأحد 13 ماي 2018 - 13:55
مضحك والله ،لتحارب إسرائيل يجب محاربة الفساد والاهتمام بالعلم والتعلم ، التعليم هو طوق النجاة للخروج من التبعية والاستعمار غير المباشر، هذا مجرد رأي
المجموع: 4 | عرض: 1 - 4