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كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | حرق علم إسرائيل بالرباط

حرق علم إسرائيل بالرباط

الأحد 13 ماي 2018 - 13:31

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (4)

1 - hassan الأحد 13 ماي 2018 - 13:52
لا هادوك راهم فلسطينيين بجنسية مغربية.
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2 - مقاطع الأحد 13 ماي 2018 - 13:53
كميشة ديال المرتزقة..يتاجرون بفلسطين..و يشتتون حملة المقاطعة..عقنا بيكم ا فيالق اللحايا...
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3 - السينما الأحد 13 ماي 2018 - 13:54
وباركا من السينما ديالكم عيقتو المخير فيكم نعطيوه الفيزا والخدمة في اسرائيل غيمشي كيجري
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4 - wald fedala الأحد 13 ماي 2018 - 13:55
مضحك والله ،لتحارب إسرائيل يجب محاربة الفساد والاهتمام بالعلم والتعلم ، التعليم هو طوق النجاة للخروج من التبعية والاستعمار غير المباشر، هذا مجرد رأي
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