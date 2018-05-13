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كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | مسيرة فلسطينية بالعاصمة

مسيرة فلسطينية بالعاصمة

الأحد 13 ماي 2018 - 16:08

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (7)

1 - سوسي حر. الأحد 13 ماي 2018 - 16:13
هاد حكومة الدئاب الملتحية..بانت ليهوم ها غزة ديال فلسطين..ماشافوش هاد الغزات لعندنا هنايا..غزة فالريف و غزة فالاطلس..و فيما مشيتي فالمغرب تلقا غزة...حسبي الله و نعم الوكيل..
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11
2 - marokkii الأحد 13 ماي 2018 - 16:22
المظاهرات لن تحرر شبر واحد من فلسطين غي الصداع وفريع الراس الحل الوحيد هو اتحاد الدول العربية والاسلامية في ان تقوم حصار اقتصادي سدو الحدود وقطع العلاقات الرسمية والرسمية
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7
3 - المختار السوسي الأحد 13 ماي 2018 - 16:23
هههه
مسيرة ضعيفة جدا ...

الشعب المغربي الاحرار ... قاطعوا ..." الاسترزاق السياسي" بالقضية الفلسطينة...هههههه


الشعب المغربي الحر ... ليس ساذجا ... و يعلم من يريد الركوب على القدس ..


فقط لليسار .. عليهم ان لا يختلطوا بالبواجدة .. و يتركوهم معزولين ... حتى يتبين ضعف البواجدة ..

البواجدة يكسبون النقاط على ظهر اليسار...ههههه


عموما مسيرتكم ضعيفة جدا جدا ....
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4
4 - وجدي الأحد 13 ماي 2018 - 16:37
لو ادركت امريكا ان العرب والمسلمين متحدين لما تجرأ ترامب لنقل السفارة الى القدس اما الاحتجاجات وحرق الاعلام لا تفيذ في شيء ما دامت الشعوب تقمع من طرف حكامها لان اسرائيل وامريكا ومن يسير في فلكها لا تخاف من الانظمة اكثر ما تخاف من الشعوب انتهى الكلام
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8
5 - amahrouch الأحد 13 ماي 2018 - 16:47
D abord,pourquoi ce drapeu qui nous est étranger,ensuite vous êtes responsables de ce qui arrive aux palestiniens.Vous les encouragez à se donner la mort !Je n arrive pas àcomprendre,aidez-moi SVP.lLes vrais arabes veulent se réconcilier avec leurs cousins et les berbères de l Afrique du Nord s y opposent !!Pourquoi vous fourrez votre nez dans les affaires de l Arabie loin de vous de six milles km ?!Etes-vous plus arabes que les arabes d Arabie ?Je l ai dit il y aplus de qutre ans,les palestiniens seront déportés,une bombe atomique va tomber et c est cet életro-choc qui va vous réveiller et vous faire prendre conscience que vous vous mêlez gravement des affaires des autres.A moins que l Afrique du Nord ne se mémarques des balivernes(khozaabalates)des arabes elle sera déchirée à son tour
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6 - منال الأحد 13 ماي 2018 - 16:51
مسيرة عفى عليها الزمن منظمة من حزب تجار الدين و مستغلي القضية الفلسطينية. من أجل كسب تعاطف المغاربة و لكن الحمد لله الشعب عاق و فاق.
مسامحة يا فلسطين
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7 - الحسين الأحد 13 ماي 2018 - 16:56
نتنياهو قال في الأسبوع الماضي ان حكام العرب ليس عندهم مانع في تطبيع العلاقات مع الكيان الصهيوني الا ان هؤلاء الحكام يقول المسؤل الإسرائيلي خائفين من شعوبهم .
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