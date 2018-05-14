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كُتّاب وآراء
دنيا باطما والتهنئة الملكية
الاثنين 14 ماي 2018 - 12:05
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (4)
1 - محب لفريق الجيش الملكي الاثنين 14 ماي 2018 - 12:13
بشرط نهار تنوض الحرب نتي لولة تهزي السلاح و تهبطي تحاربي حيت عندك الأوسمة
3 - عرشان الاثنين 14 ماي 2018 - 12:32
وحتى حنى معاك يا بنت الشعب اولا لم يسبق لي ان كرهتك ثانيا اعشقك واخيرا لأنك خير من الف رجل يقول عنه فنان وخان الشعب الدي اوصله الى ما هو عليه خوفا على ان يفقد بعض الاشهارات او يتم اقصاؤه من التلفزة . تحياتي لك اختي باطمة
تعليق غير لائق
-15
4 - منصف الاثنين 14 ماي 2018 - 12:35
اييه انتي خاصك 5 ديال الأوسمة بحال 5 الكرات الذهبية ديال ميسي ورونالدو!!
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