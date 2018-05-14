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كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | دنيا باطما والتهنئة الملكية

دنيا باطما والتهنئة الملكية

الاثنين 14 ماي 2018 - 12:05

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - محب لفريق الجيش الملكي الاثنين 14 ماي 2018 - 12:13
بشرط نهار تنوض الحرب نتي لولة تهزي السلاح و تهبطي تحاربي حيت عندك الأوسمة
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43
2 - الإدارة الاثنين 14 ماي 2018 - 12:15
الوسام عندو قيمة والقناعة خير من الوسام
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21
3 - عرشان الاثنين 14 ماي 2018 - 12:32
وحتى حنى معاك يا بنت الشعب اولا لم يسبق لي ان كرهتك ثانيا اعشقك واخيرا لأنك خير من الف رجل يقول عنه فنان وخان الشعب الدي اوصله الى ما هو عليه خوفا على ان يفقد بعض الاشهارات او يتم اقصاؤه من التلفزة . تحياتي لك اختي باطمة
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-15
4 - منصف الاثنين 14 ماي 2018 - 12:35
اييه انتي خاصك 5 ديال الأوسمة بحال 5 الكرات الذهبية ديال ميسي ورونالدو!!
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-3
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