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كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | مباشر من غزة والقدس

مباشر من غزة والقدس

الاثنين 14 ماي 2018 - 13:17

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (6)

1 - intidam الاثنين 14 ماي 2018 - 13:29
فينكم يا حكام العرب او تجتهدون غير مع شعبكم يلاه بينو لينا زعامتكم ، لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم
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2 - Abdou الاثنين 14 ماي 2018 - 13:30
لا تخافوا من نقل السفارة والله هاذا حزن لنا و في نفس الوقت بشارة خير أما اسرائيل فهي كالطفل الصغير كل شئ تحمله و تأكله لكن هذه المرة ليست في محلها
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3 - ضحايا مأذونيات الاثنين 14 ماي 2018 - 13:30
بسم الله الرحمن الرحيم ولاتحسبن الله غافلون عما يعملون الظليمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص في البصر صدق الله العظيم
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4 - NOUMRI الاثنين 14 ماي 2018 - 13:33
السفارة الأمريكة إفتتحت في مدينة القدس و أصبحت أمرا واقعا لا مفر منه لهدا فموقف العرب كالعادة هو الإحتجاج و الإدانة و الخروج في مظاهرات لا تنفع في شئ هي فقط مظيعة للوقت إنتهى الكلام
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5 - اسفي الاثنين 14 ماي 2018 - 13:37
لقد تمادت إسرائيل وأمريكا كثيرا تقتل العرب و المسلمين بدم بارد كانهم حشرات وبعد الحكام يتحالفون معها الى متى هاد الدل ياحكام العرب ...
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6 - cae الاثنين 14 ماي 2018 - 13:58
نطلب من الله أن يغفر لنا تقصيرنا مع إخواننا في فلسطين و الذين يدافعون عن آخر رقعة في العرض آلإسلامي الممزق
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