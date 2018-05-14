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كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | افتتاح سفارة أمريكا بالقدس

افتتاح سفارة أمريكا بالقدس

الاثنين 14 ماي 2018 - 13:40

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (13)

1 - امجوض الاثنين 14 ماي 2018 - 13:54
والله انني اشعر بالبكاء لما صار له حالنا المسلمين ارض تختصب الان و اطفال و شيوخ و نساء و شباب تقتل الان على الحدود في غزة ولا احد من حكام العرب تحرك ساكنا حسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة الا بالله
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2 - محمد بوعناية الاثنين 14 ماي 2018 - 13:54
فتح السفارة الأمريكية في القدس تعطية على فشل امريكا في العراق وسورية
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3 - mehdi الاثنين 14 ماي 2018 - 14:03
هادشي كيضر الخاطر، ما داروها حتى عرفوا بلي النفس د المسلمين ماتت.
دارت و جات فيد الصهيون دار تباعو
جاب خيو و خويلو يا عزارا الدواار
التالي د الهضرة، والله لاقفلنا لفورنا
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4 - عدنان شكيب الاثنين 14 ماي 2018 - 14:05
هذه أكبر دولة ديمقراطية في العالم تؤيد أكبر دولة مجرمة في العالم ونجد من يقول لنا من بني جلدتنا أن المخلص الوحيد للمشاكل في العالم هي الديمقراطية النظام العلماني الكوني كما يحلو لهم أن يسموه وها هو ترامب يبارك سبعين سنة من الاحتلال كلها قتل وتنكيل وحصار ولا غرابة في ذلك فقد دمر العراق مهد الحضارات من دون ادنى سبب ومن ورائه الدول الغربية وحكام المسلمين يمولون ويطبلون
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5 - عقلية رعاة البقر الاثنين 14 ماي 2018 - 14:06
قال على امريكا أن تعدل الموازين لصاح الأتقياء وهل نهب نفط العراق والشرق الأوسط فيه شيء من التقية والورع هذه النظرة الاستعلاءية الشريرة تنبئ بقادم من أيام حالكة على القضية الفلسطينية ذالك أن المقصود بالأتقياء في خطاب المتحدث إسرائيل والمقصود بالأشقياء الفلسطينيين وهي نظرة لاتخدم السلام مطلقا
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6 - Adam الاثنين 14 ماي 2018 - 14:10
القدس عربية إن لم ينصرها حكامنا النائمون فالله هو القوي العزيز
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7 - جلال الاثنين 14 ماي 2018 - 14:10
يا أيها الحكام العرب المنافقون حسبي الله فيكم انتم لتعونتو مع أمريكا لفتح السفارة الصهيونية
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8 - اسفي الاثنين 14 ماي 2018 - 14:11
إسرائيل وأمريكا لا تعترف بالقانون الدولي الدي يخشاه الضعفاء
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9 - الدين الاثنين 14 ماي 2018 - 14:13
الشعوب تفتقد إلى قيادة صادقة,يكفينا تجارة بالدين ومقدسات المسلمين,كل القيادات الموجودة سواء كانت علمانية,ديموقراطية أو إخوانية لا يهمها لا دين ولا دماء المسلمين مايهما هو كرسي الحكم فقط والباقي كله شعارات جوفاء
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10 - yuhg الاثنين 14 ماي 2018 - 14:16
هنيئا لاسرئيل ....من عمل من اجل هدفه ليس كمن اراده بالتمني
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11 - RIFI MAGRIBI الاثنين 14 ماي 2018 - 14:16
الفتان الكبير والمجرم الكبير هو دونالد ترامب
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12 - mell الاثنين 14 ماي 2018 - 14:17
الحرب سجال......لا حول ولا قوة الا بالله.
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13 - Tarik From New York الاثنين 14 ماي 2018 - 14:17
للأسف الشديد هذا كان متوقع، كل شيء واضح. الشعب الفلسطيني شعب عزل، يجاهد لوحده وليس معه أي أحد. أينكم ياعرب يامسلمون؟ أين الشهامة والعروبة والكرامة؟

كل ماعملتوه إيرسال برقيات وبيانات تعارضون بها متفعل إسرائيل وبالطبع لأحد يكثرت لكم أبدا. اصبحنا مذلولين نرا لمنكر بأعيننا ولأحد يجرء على فعل أي شيء ... وأسفاه !
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