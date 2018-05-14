24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
14/05/2018
الأيام القادمة
|14
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|03:44
|05:24
|12:29
|16:08
|19:25
|20:52
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
هل ستشمل "حملة المقاطعة" منتجات استهلاكية أخرى؟
- الاحتيال يعيد 54 طالبا مغربيا من أوكرانيا
- "التعليم بالتعاقد" يجر أمزازي إلى مجلس النواب
- منيب .. المال والسياسة
- عداء مغربي يفوز بسباق بلدية "كوينكا" الإسبانية
- كلاب ضالّة تؤرق مواطنين ومنتخبين في سطات
محام مغربي: "المقاطعة" فِعل احتجاجي لا يقع تحت طائلة العقاب (5.00)
- نشطاء يطلقون حملة "خليه يتصوف" لمقاطعة شراء أضاحي العيد - (152)
- المغرب يحاصر إيران و"حزب الله" .. والجزائر تدين تصريحات بوريطة - (94)
- وزارة الداخلية تدعو إلى تجنب "استفزاز" الباعة في رمضان - (69)
- مجزرة إسرائيلية في قطاع غزة .. عشرات القتلى ومئات الجرحى - (66)
- مبروكي: تغيير الساعة يمهد الطريق للإصابة بأمراض الاكتئاب - (63)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
استقبال عصام سرحان
الاثنين 14 ماي 2018 - 16:20
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (1)
1 - مغربية من الكويت الاثنين 14 ماي 2018 - 17:02
صوت جميل ونادر بستحق كل الدعم والتشجيع
وفقك الله اخي عصام لما يحبه ويرضاه .
وفقك الله اخي عصام لما يحبه ويرضاه .
المجموع: 1 | عرض: 1 - 1