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كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | احتجاج سلفيين

احتجاج سلفيين

الاثنين 14 ماي 2018 - 17:28

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الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (1)

1 - Douibi الاثنين 14 ماي 2018 - 18:20
كل المسلمون سلفيون وخير سلف لخير خلف ويبقى السلف لمن صلح ولا حزبية فيه
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