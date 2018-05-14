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كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | اعتداء على سائق طاكسي

اعتداء على سائق طاكسي

الاثنين 14 ماي 2018 - 20:23

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (5)

1 - يوسف الاثنين 14 ماي 2018 - 22:29
هي محاولة الاساءة الى سمعة شركة كريم دوك الناس مأدبين ونقيين ومحتارمين
والطريقة باش كيعاود النازلة كتوضح دالك
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22
2 - Yassine الاثنين 14 ماي 2018 - 22:52
راك نتا لي ظالم و نتا لي خاص طبق عليك الغرامة ، نتا لي غادي عندو مع سبق الاصرار و الترصد و قلتيها بفمك قالك نزل و نتا رفضتي ملي عرفك باغي تحبس عليه الرزق ، و نزيدك نتوما صحاب الطاكسيات أكبر بلطجية و خاصكم غير معامن باغين تمشيو غير بوحدكم في الطريق، تاقاو الله في ريوسكوم هاد شي لي غادي نقول
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18
3 - مول تريبورتور الاثنين 14 ماي 2018 - 23:00
الناس ديال كريم ناس فالمستوى وليسوا صعاليق كالاخرين . هؤلاء يريدون فرض الهيمنة على المواطنين. فيجب وضعهم عند حدهم و تمتيع كريم بحقوقهم كاملة لكي ينقلوا المواطنين.
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14
4 - مستاء من الطاكسيات الاثنين 14 ماي 2018 - 23:14
ساىءقو الطاكسيات يستفزّون الراكبين بسلوكياتهم المشينة :كزيادة في العداد أو اطالة المسافة على الزبون كما يحمل معه زبون اخر ويغير الاتجاه و يحسب على الاول المسافة كلها و يدخن في السيارة بدون استشارة الزبون.ويخالف قانون السير و يمر في الضوء الأحمر بلا مبالات للراكب معه . زياة على الحالة المتردية للهنام و راءىحة العرق الكريهة .
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4
5 - Emj الاثنين 14 ماي 2018 - 23:16
انت سإيق سيارات الأجرة اش داك عندو.
كل ما جراليك تستاهل أكثر من دلك يا عزيزي
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3
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