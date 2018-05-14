24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
14/05/2018
الأيام القادمة
|14
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|03:44
|05:24
|12:29
|16:08
|19:25
|20:52
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
هل ستشمل "حملة المقاطعة" منتجات استهلاكية أخرى؟
- الاحتيال يعيد 54 طالبا مغربيا من أوكرانيا
- "التعليم بالتعاقد" يجر أمزازي إلى مجلس النواب
- كلاب ضالّة تؤرق مواطنين ومنتخبين في سطات
- هذه خلفيات الترشح الأمريكي الثلاثي لتنظيم "مونديال 2026"
- الولاية الثالثة لبنعبد الله .. أعطاب سياسية أم ديمقراطية داخلية؟
محام مغربي: "المقاطعة" فِعل احتجاجي لا يقع تحت طائلة العقاب (5.00)
- العثماني يدرس اللجوء إلى "جهات عليا" احتجاجا على القناة الثانية - (116)
- "طاس" تصدم المغرب وترفض رسميا حمل الحدادي قميص "الأسود" - (92)
- شيعة مغاربة يؤيّدون قطع المملكة علاقاتها الدبلوماسية مع إيران - (85)
- وزارة الداخلية تدعو إلى تجنب "استفزاز" الباعة في رمضان - (74)
- 52 قتيلا و2410 جرحى .. إسرائيل تغرق حدود غزة في الدماء - (72)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
مشروع أغضب الملك
الاثنين 14 ماي 2018 - 22:22
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (8)
1 - ابن العاصمة الاثنين 14 ماي 2018 - 22:33
فلوس اللبن كيديهم زعطوط هذا المثل كينطبق على هادشي اللي واقع دبا
الازمة الاقتصادية و الغلاء في المعيشة وحنا مازال مالقينا شي مهندس اللي كيفهم مزيان في هادشي ... طلع كول الكرموص نزل شكون قالها ليك
اصلا النهار الاول جميع من لهم دراية و مسؤولية بهاد المشروع آضطلعو عليه ووافقو عليه فكيف لهم لم نتبهو بهذه الخروقات او التشوهات التي تحجب الرؤيا
الازمة الاقتصادية و الغلاء في المعيشة وحنا مازال مالقينا شي مهندس اللي كيفهم مزيان في هادشي ... طلع كول الكرموص نزل شكون قالها ليك
اصلا النهار الاول جميع من لهم دراية و مسؤولية بهاد المشروع آضطلعو عليه ووافقو عليه فكيف لهم لم نتبهو بهذه الخروقات او التشوهات التي تحجب الرؤيا
2 - غيورة على بني وطني الاثنين 14 ماي 2018 - 22:33
250مليار كافية بأن تمحي الفقر في البلاد كاملة، و لكن للأسف ما فعلوا بها... استيقظي يا أمتي
3 - محسن الاثنين 14 ماي 2018 - 22:43
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم...ما كاين ما يتقال كتر من هاد الكلمة العظيمة عند الله سبحانه و تعالى الله ياخد الحق فالفاسيدين المفسدين اللي كايضيعوا رزق الشعب و كايخسروه هباء منثورا...ها علاش لازم تكون المتابعة القانونية و السجن و العقوبات للمتسببين فهاد الخسارة.
آش غادي نقول ليك و خلاص الحمد لله على أوروبا والله و توقع مثل هاد الخسارة المتورطين لا نعسوا فديورهم.
آش غادي نقول ليك و خلاص الحمد لله على أوروبا والله و توقع مثل هاد الخسارة المتورطين لا نعسوا فديورهم.
4 - عبدو من الرباط الاثنين 14 ماي 2018 - 22:43
هادي التكلفة الي على الورق وما خفي كان أعظم نصها مشا لأرصدة بعضهم
6 - بزاف هاد التبذير الاثنين 14 ماي 2018 - 22:55
علاش فين كان الملك فاش كان هادشي كيتبنى ما شافو حتى تكمل باش عاد اغضب و الله الى حرام هدشي
2.5 مليار واو واو واو كتردم و بزافففففف
2.5 مليار واو واو واو كتردم و بزافففففف
7 - قيس الاثنين 14 ماي 2018 - 23:01
حسبي الله ونعم الوكيل المال السايب وسوء التدبير
8 - Abderrahmane KROMBI الاثنين 14 ماي 2018 - 23:17
A maintes reprises, nous avons crié au scandale...mais sans résultat...la boucle est bouclée comme disait notre ami Nordine Benmansour dans ses télégrammes sur le journal "L'Opinion" Même la célèbre porte Bab Lamrissa allait être cachée par ces immeubles vertigineux! Au lieu de reconstruire l'ancien pont Moulay Hassan démoli à la hâte ,ce qui rendrait la circulation fluide vers les Oudayas et la pente Losco, on préfère faire plaisir aux propriétaires des Mall au détriment d'une cité meurtrie et marginalisée ! A bon entendeur, salut !
المجموع: 8 | عرض: 1 - 8