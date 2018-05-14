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كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | مشروع أغضب الملك

مشروع أغضب الملك

الاثنين 14 ماي 2018 - 22:22

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (8)

1 - ابن العاصمة الاثنين 14 ماي 2018 - 22:33
فلوس اللبن كيديهم زعطوط هذا المثل كينطبق على هادشي اللي واقع دبا
الازمة الاقتصادية و الغلاء في المعيشة وحنا مازال مالقينا شي مهندس اللي كيفهم مزيان في هادشي ... طلع كول الكرموص نزل شكون قالها ليك
اصلا النهار الاول جميع من لهم دراية و مسؤولية بهاد المشروع آضطلعو عليه ووافقو عليه فكيف لهم لم نتبهو بهذه الخروقات او التشوهات التي تحجب الرؤيا
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54
2 - غيورة على بني وطني الاثنين 14 ماي 2018 - 22:33
250مليار كافية بأن تمحي الفقر في البلاد كاملة، و لكن للأسف ما فعلوا بها... استيقظي يا أمتي
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65
3 - محسن الاثنين 14 ماي 2018 - 22:43
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم...ما كاين ما يتقال كتر من هاد الكلمة العظيمة عند الله سبحانه و تعالى الله ياخد الحق فالفاسيدين المفسدين اللي كايضيعوا رزق الشعب و كايخسروه هباء منثورا...ها علاش لازم تكون المتابعة القانونية و السجن و العقوبات للمتسببين فهاد الخسارة.
آش غادي نقول ليك و خلاص الحمد لله على أوروبا والله و توقع مثل هاد الخسارة المتورطين لا نعسوا فديورهم.
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13
4 - عبدو من الرباط الاثنين 14 ماي 2018 - 22:43
هادي التكلفة الي على الورق وما خفي كان أعظم نصها مشا لأرصدة بعضهم
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15
5 - otman الاثنين 14 ماي 2018 - 22:51
الخدمة مع الليل باش تشوف بنادم كيموني
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15
6 - بزاف هاد التبذير الاثنين 14 ماي 2018 - 22:55
علاش فين كان الملك فاش كان هادشي كيتبنى ما شافو حتى تكمل باش عاد اغضب و الله الى حرام هدشي
2.5 مليار واو واو واو كتردم و بزافففففف
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13
7 - قيس الاثنين 14 ماي 2018 - 23:01
حسبي الله ونعم الوكيل المال السايب وسوء التدبير
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9
8 - Abderrahmane KROMBI الاثنين 14 ماي 2018 - 23:17
A maintes reprises, nous avons crié au scandale...mais sans résultat...la boucle est bouclée comme disait notre ami Nordine Benmansour dans ses télégrammes sur le journal "L'Opinion" Même la célèbre porte Bab Lamrissa allait être cachée par ces immeubles vertigineux! Au lieu de reconstruire l'ancien pont Moulay Hassan démoli à la hâte ,ce qui rendrait la circulation fluide vers les Oudayas et la pente Losco, on préfère faire plaisir aux propriétaires des Mall au détriment d'une cité meurtrie et marginalisée ! A bon entendeur, salut !
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