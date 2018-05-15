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الرئيسية | صوت وصورة | عن فيديوهات بوعشرين

عن فيديوهات بوعشرين

الثلاثاء 15 ماي 2018 - 13:25

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (5)

1 - حلا الثلاثاء 15 ماي 2018 - 14:21
سبحان الله فين ماكتبان شي قضية وكتدير بوم فهاذ البلد السعيد إلا وتفوح منها رائحة الجنس المحرم ورائحة النساء والعشق الممنوع.هذا الاختلاط من أكبر مصائب هذا المجتمع.اختلط الرجال والنساء والتحق بهم الشياطين ليزينوا لهم شهواتهم.مرداس وزوجته وعاشقيهما.فاطمة النجار وباحماد الفقيهين والفيزازي وحنان ووو.....الله يستر وصافي البلد يغلي بالفسق والفجور.....
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2 - wood الثلاثاء 15 ماي 2018 - 14:34
المخزن يمارس التضليل بإدعائه محاربة الاستغلال و الاتجار في البشر ، فهو يحارب هذه الآفة بالكلام و المحاكمات الصورية و الانتقائية او الانتقامية التي لا تغني و لا تسمن من جوع . فلو كان المخزن جادا حقا في محاربة الاتجار بالبشر و مختلف مظاهر الاستغلال فكان عليه ان يحل شركات المناولة خصوصا الحراسة و النظافة و التي هي النخاسة و الرق بعينه ، و يزيل التشغيل بالتعاقد و يسوي وضعية عمال و موظفوا الانعاش الوطني و ان يطبق التعويض عن فقدان الشغل و عن البطالة ، و ان يلزم المشغلين بالتصريح الكامل للمشتغلين تحت طائلة عقوبات ثقيلة و ان يلزم المشغل و المشتغل بالمرور اجباريا عبر مكاتب التشغيل ، و كل تشغيل خارج مكاتب الشغل يعتبر باطلا و غير قانوني !!!
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3 - abybakk الثلاثاء 15 ماي 2018 - 14:34
messieurs les avocats:
il faut dire les plaignantes et pas les victimes car le procès est toujours est en cours
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4 - Nouveau tabit الثلاثاء 15 ماي 2018 - 14:41
Bouachrine doit payé pour ses crimes. C'est pire de ce qu'a fait le commissaire Tabit. Une peine capitale l'attend.
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5 - العدالة في أرض نثنة الثلاثاء 15 ماي 2018 - 14:48
هل الرجل مستهدف نعم ، هل الرجل مغتصب نعم ، عدالة بطعم الانتقاء ، عدالة بطعم الانتقام .
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