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كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | مباشر: غزة في مجلس الأمن

مباشر: غزة في مجلس الأمن

الثلاثاء 15 ماي 2018 - 16:08

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - زكرياء منجد الثلاثاء 15 ماي 2018 - 16:28
مهما فعلو في مجلس الأمن أمريكا تستعمل الفيتو لصالح إسرائيل ويجمد كل شيء مع الأسف الأمم المتحدة مجرد مقهى يقضي فيه الناس بعض من أوقاتهم
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2 - اسفي الثلاثاء 15 ماي 2018 - 16:28
مجلس الأمن لن يفعل شيء للعرب والفلسطينيين انه تحت الهيمنة الأمريكية
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3 - MERYEM الثلاثاء 15 ماي 2018 - 16:37
على العرب و المسلمين الخجل من أنفسهم كيف لنا أن نسمي انفسنا مسلمين أمام أطفال ونساء غزة الأبية و الله أمام سكوت مشين للقادة لا نملك لكم إلا الدعاء اللهم أنصر إخواننا وارحم ضعفنا
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4 - hicham الثلاثاء 15 ماي 2018 - 16:40
مجلس الامن. هي امريكا. لا هروب منها الا اليها.
لا مفر منها الا اليها
ادا كنت قوي فافعل ما شئت
نحن العرب لو كنا كدالك لفعلنا ما شئنا. الم نغزوا اوروبا. واسيا. وسبينا نساؤهو و يتمنا اطفالهم. بداعي نشر الدعوة. اذن لهم الحق الان كن قوي و افعل ما شئت
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