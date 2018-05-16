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كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | مؤلف حول مغاربة العالم

مؤلف حول مغاربة العالم

الأربعاء 16 ماي 2018 - 08:52

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الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (1)

1 - عاجل الأربعاء 16 ماي 2018 - 10:50
العنوان الصحيح هو "المهجرين" وليس "مغاربة العالم" لاننا لم نختار الهجرة حبا في اوروبا او كندا او امريكا او اواو ولكن الخبز يا حبيبي.
سنعود يوما الى حينا ،اليوم الذي سيعود فيه الفسلطيني الى ارضه يوما سنعود نحن كذلك الى وطننا.
(خليه إهاجر)
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