مؤلف حول مغاربة العالم

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كُتّاب وآراء
مؤلف حول مغاربة العالم
الأربعاء 16 ماي 2018 - 08:52
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (1)
1 - عاجل الأربعاء 16 ماي 2018 - 10:50
العنوان الصحيح هو "المهجرين" وليس "مغاربة العالم" لاننا لم نختار الهجرة حبا في اوروبا او كندا او امريكا او اواو ولكن الخبز يا حبيبي.
سنعود يوما الى حينا ،اليوم الذي سيعود فيه الفسلطيني الى ارضه يوما سنعود نحن كذلك الى وطننا.
(خليه إهاجر)
سنعود يوما الى حينا ،اليوم الذي سيعود فيه الفسلطيني الى ارضه يوما سنعود نحن كذلك الى وطننا.
(خليه إهاجر)
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