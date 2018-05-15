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كُتّاب وآراء
حرق علم إسرائيل بالبيضاء
الثلاثاء 15 ماي 2018 - 22:23
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (6)
2 - miskalor الثلاثاء 15 ماي 2018 - 22:34
وماذا بعد!!؟ العرب يحرقون العلم الاسرائيلي منذ القرن الماضي وماذا تحقق من ذلك!! فلسطين في حاجة الى افعال حقيقية
3 - hicham الثلاثاء 15 ماي 2018 - 22:39
وماذا بعد الحرق
انا حشمت هادا الفعل يبين لنا قمة الضعف و الهوان
نحن ايعد ما نكون لمواجهة القوى العضمى
بنادم يتكمش و يكون قد دراعو قد افعالو
هادي موضة جديدة حرق العلم. زعما ياربي وانش شاركت. دخلني للجنة
انا حشمت هادا الفعل يبين لنا قمة الضعف و الهوان
نحن ايعد ما نكون لمواجهة القوى العضمى
بنادم يتكمش و يكون قد دراعو قد افعالو
هادي موضة جديدة حرق العلم. زعما ياربي وانش شاركت. دخلني للجنة
4 - محمد الثلاثاء 15 ماي 2018 - 22:39
إحراقوا ماشئتم من الأعلام فذلك لن يغير من الواقع شيئا هم يقولون ويفعلون لأنهم أصبحوا
يعلمون علم اليقين بأننا لم نعد قادرين على شيء
يعلمون علم اليقين بأننا لم نعد قادرين على شيء
5 - Michab Benyounes الثلاثاء 15 ماي 2018 - 22:44
الاعتدائات الاسرائيلية تكاثرت عندما وجدت دعما لا مشروطا من امريكا وصمت بعض الدول الكبرى وتطبيع وانبطاح بعض الحكام الخليجيين الذين اسرفوا اموالا طائلة لشراء ذممهم لاجل البقاء في السلطة على حساب شعوبهم هاذا هو سبب متاعب الشعب الفلسطيني البطل...
6 - NOUMRI الثلاثاء 15 ماي 2018 - 22:47
كفى من أزعاج السلطات و عرقلة السير و إظاعة الوقت السفارة الأمريكية إفتتحت و أصبحت أمرا واقعا و الرئيس الأمريكي و نظيره الإسرائيلي مستمران في سياستهما و هما يعلمان جيدا أن العرب ناس أقوال و ليس أفعال يعني العرب أعطيهم الرقص و الغناء و الليالي الحمراء........
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