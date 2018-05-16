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كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | غموض اختفاء طفلة بالبيضاء

غموض اختفاء طفلة بالبيضاء

الثلاثاء 15 ماي 2018 - 22:45

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (7)

1 - راوية الثلاثاء 15 ماي 2018 - 23:14
الله اسمعكم خبار الخير انشاء الله
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34
2 - بوشعيب الهادي الثلاثاء 15 ماي 2018 - 23:30
اللهم عجل برجوعها إلى أهلها بخير و على خير.
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15
3 - lahcen الثلاثاء 15 ماي 2018 - 23:34
الله اسمعكم اخبار خير اتعجب لهؤلاء ليست في قلبهم رحمة اللهم استرنا يارب يجب محاكمة خاطفي الاطفال بالاعدام
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12
4 - اللهم ردها سالمة الثلاثاء 15 ماي 2018 - 23:42
ان شاء الله ترجع فهاد الأيام المباركة سالمة
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11
5 - هذا جناه أبي الثلاثاء 15 ماي 2018 - 23:43
يبدو أن أمها مطلقة وتشتغل خارج البلاد قد يكون طليقها وراء الإختفاء
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-1
6 - Hassan الثلاثاء 15 ماي 2018 - 23:47
المفروض إعطاء معلومات عن الطفلة، السن المواصفات وإظهار صورها لتسهيل عملية البحث و المساعدة
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7 - سعيد الثلاثاء 15 ماي 2018 - 23:49
اسأل الله رب السموات والارض وما بينهما ورب العرش العظيم ورب كل شيئ ان يجمع شملكم بابنتكم وان يحفظها من كل سوء ومن كل شر أمين يارب..من خلال القصة ارجو من العائلة البحث في البيوت المهجورة او مجاري المياه او الشواطئ او..واطلب من كل البيضاويين الشرفاء ان يخصص كل واحد منكم ولو 5 دقائق للبحث على هذه الطفلة..
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