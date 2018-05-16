24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
16/05/2018
الأيام القادمة
|16
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|03:42
|05:22
|12:29
|16:08
|19:26
|20:54
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
هل ستشمل "حملة المقاطعة" منتجات استهلاكية أخرى؟
- الرضيعة "الغندور".. أصغر شهداء مجزرة غزة
- دراسة أمريكية تحذر من خطر منتجات بلاستيكية
- خطابي: المغرب يعتبر القدس "قضية وطنية"
- وزارة التربية تستعد للقضاء على المدارس الفرعية
- الحمضي رئيسا للنقابة الوطنية للطب العام
نواب يرفضون تهريب الصحافة إلى "الجنائي" .. والأعرج يُطمئن (5.00)
مستشارون غاضبون: الوزراء "مداويخ" سكتوا دهرا ونطقوا "كفرا" (5.00)
اليزمي ينقل دينامية "حركة المقاطعة" إلى داخل البرلمان الأوروبي (5.00)
- العثماني "يعتذر" للمقاطعين ويدعو إلى طي الصفحة بحلول رمضان - (340)
- مستشارون غاضبون: الوزراء "مداويخ" سكتوا دهرا ونطقوا "كفرا" - (107)
- رصيف الصحافة: بعد "المقاطعة" الملك يعين رئيس مجلس المنافسة - (80)
- "غرين تك فالي" .. قصة مشروع ضخم بالملايير أثار غضب الملك - (77)
- المصارف تراهن على خفض الفائدة لرفع مبيعات الشقق السكنية - (64)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
احتجاج أمام الإيداع والتدبير
الأربعاء 16 ماي 2018 - 16:16