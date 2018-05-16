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كُتّاب وآراء
رسالة سنطرال إلى المغاربة
الأربعاء 16 ماي 2018 - 21:22
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (109)
2 - mohamed kaouachi الأربعاء 16 ماي 2018 - 21:31
هذا كله مراوغات في الكلام يقول عرض وليس نقص في الثمن تشري 2نصف لتر 6 درهم تشري 4 دانون يعطيوك واحد فابور وللينا مروري صغار هذا يسمى برومسيون ليس نقص في الاثمنة نحن مقاطعون متلعبوش على لمغاربة مبقيناش مداويخ ولا قطيع
تعليق غير لائق
104
3 - nabil alami الأربعاء 16 ماي 2018 - 21:32
نحن لا نريد عروضكم بل التخفيض في الأثمنة، مقاطعووووون، عواشر مبروكة للمداويخ
تعليق غير لائق
101
4 - الوطنية الأربعاء 16 ماي 2018 - 21:32
هل تظن ان المغاربة غادي يسامحوا على الاهانات التي وصلتهم بهذه السهولة ربما لا .إلا اذا تم الاعتدار من طرف من نعتوا المغاربة بالمداويخ .وعاد شوف تشوف
5 - ahmed الأربعاء 16 ماي 2018 - 21:33
إذا هذا العرض فقط في رمضان أظن يجب مقاطعة الجودة لكي ترضخ هي الأخرى و تعلم أنه يجب تخفيض الثمن طيلة السنة
6 - الأستاذ خالد الأربعاء 16 ماي 2018 - 21:33
لا تصالح مع المداويخ إلا بتخفيض الأثمنة وستكون مناسبة للقدرة الشرائية للمواطنين
أما عروضكم فهي ضحك على الذقون والمغاربة ليسوا أغبياء .
فلا مصالحة إلا بتخفيض الأثمنة إنتهى الكلام .
أما عروضكم فهي ضحك على الذقون والمغاربة ليسوا أغبياء .
فلا مصالحة إلا بتخفيض الأثمنة إنتهى الكلام .
8 - مغربية صحراوية بكل فخر الأربعاء 16 ماي 2018 - 21:34
رمضان كريم لكم يا الشعب المغربي و حنا مقاباينش هاد العرض و بمناسبة هاد الشهر الفضيل نقصو الثمن و حسنو من الجودة رام منضصروش غير نقصو الثمن
10 - mounir الأربعاء 16 ماي 2018 - 21:34
السلام عليكم وعبد الله وحليب بي 6 دارهم راه غالي بزاف واش عباد الله حليب في فرنسا رخص من المغرب حليب دير 5 دراهم وفي المغرب 6 دارهم مفهمت والو
11 - N.H الأربعاء 16 ماي 2018 - 21:35
سنطرال تستهزء من المغاربة بهذا التصريح الصبياني الذي سيزيد الطين بلة مقاطعون مقاطعون
12 - حسن الأربعاء 16 ماي 2018 - 21:35
جميييل مبروك عليكم تانتوما غير هو متنساوش باللي مطلبنا هو تخفيض أثمنة منتوجاتكم بشكل دائم (ولا شيء غير ذلك)ماشي "عرض" 7 أيام ديال المشماش غاتسالي وترجعو لجيوبنا تاني!! أوكي باي
13 - والو الأربعاء 16 ماي 2018 - 21:35
خلبو عليكم رمضان فتيقار راه شهر التوبة و المغفرة ماشي شهر القوالب و النفاق دايرين لينا بروموسيو او قال ليك تخفيض فالتمن باش نشريو كتر او تنسيونا فالمقاطعة او من بعد ترجعو التمن كيفما كان مرتافع.او داك خونا لي قال خونة فينهوا مزيان منين مابانش.
14 - marocaine الأربعاء 16 ماي 2018 - 21:35
est-ce-que c'est le nouveau prix" officielle" ou c'est
?juste pendant ce mois de Ramadan
?juste pendant ce mois de Ramadan
15 - anouar sg الأربعاء 16 ماي 2018 - 21:36
الإعتدار مقبول الله يسامح هير منين عشنا وشفناكوم كتعتادرو وكتنزلو لرغبة الشعب هداك هوا الفضل ليوم بينتو لداك سي دودي لي مبغاش يتقاعد بينتو انكم خايفين على مصلحتكم ولاقين فالمغرب بزولة لي تحلبو منها يعني ميمكنش تمشيو وتحطو سوارت كيف قالو دوك مدوخين . وزراء ديال اخر زمن .
تعليق غير لائق
-21
16 - #مقاطعون الأربعاء 16 ماي 2018 - 21:36
#مقاطعون، ولو تفرقوه باطل مجانا. مقاطعون. لان الجودة زيرو. ومقاطعينزحتى حليب جودة لانها متوطة معكم. كنصح المغاربة يشدو فلوسهم فجيبهم ويصبرو على كرشهم. قاطعو حتى الحوت والزيت راه دارو الكرون. خاص اثمنة المواد الفذائية تكون بحال اثمنة الصحراء ولا الاقاليم الصحراوية من حقها والشمال ياكل العصا. قاطعو. ولا تستسلمو. هاذ المخزن طغى. الله يلقيها ليه.
17 - فيصل الأربعاء 16 ماي 2018 - 21:37
هل مصالحة بدون أخد رأي الطرف الآخر امن انكم تريدون ان تكون مصالحة رغما عنا ...مقاطعون
18 - rachid الأربعاء 16 ماي 2018 - 21:37
آش هاد شي البيع والشرا
وزايدها بدانون فابور وااااااااو
وزايدها بدانون فابور وااااااااو
19 - زهير الأربعاء 16 ماي 2018 - 21:37
اامطلب كان باين و واضح. نريد تخفيضا في ثمن المنتوج و لا نريد عروضا استثنائية عابرة / #مقاطعون الى ان تتحقق المطالب و تحية نضالية لجميع خوتي المغاربة
20 - Petchou الأربعاء 16 ماي 2018 - 21:37
فعلا هؤلاء يعتبروننا مداويخ حقا ،فهذا العرض هو مجرد تدويخة
اي ان هذا العرض هو خاص يرمضان وعندما ينتهي شهر رمضان تعود الامور الى ماكانت عليه من قبل اي يبقى الحليب على ثمنه
هادو كايبيعو القرد وكايضحكو على اللي شراه وكايضحكو حتى على القرد
هذه إهانه لعقول المغاربة
اي ان هذا العرض هو خاص يرمضان وعندما ينتهي شهر رمضان تعود الامور الى ماكانت عليه من قبل اي يبقى الحليب على ثمنه
هادو كايبيعو القرد وكايضحكو على اللي شراه وكايضحكو حتى على القرد
هذه إهانه لعقول المغاربة
21 - اكناو الأربعاء 16 ماي 2018 - 21:37
هههه ما بغينا والو ما بغينا فبور ديلكم ديما المقاطعة حتي توالي العروض مضاعفة لي 4 دنون ياخود 8 فابور
22 - مقاطع الأربعاء 16 ماي 2018 - 21:38
....ومع كل هدا الكلام وبعد هدا العرض الغير المقنع...
أقول من هدا المنبر ...مازلت مقاطعا.
والحل الدي أراه شخصيا في عدم او وقف المقاطعة هو تخفيض في الثمن بشكل مباشر وليس في الهدايا أو العروض المجانية...
أقول من هدا المنبر ...مازلت مقاطعا.
والحل الدي أراه شخصيا في عدم او وقف المقاطعة هو تخفيض في الثمن بشكل مباشر وليس في الهدايا أو العروض المجانية...
23 - tito الأربعاء 16 ماي 2018 - 21:38
مرحبا بصفحتك الجديدة، لكنها لم تخفف عن جيوب المغاربة شيئا... #مقاطعون، خليه يريب
24 - الأسمر ابن امزوضة الأربعاء 16 ماي 2018 - 21:38
ما قاله الأخ نسميه نحن المغاربة "الطنز", المقاطعة مستمرة.....
25 - tanjaoui الأربعاء 16 ماي 2018 - 21:38
مابغيناش العرض يكون محدود في شهر رمضان فقط، واعباد الله وابغينا هاد العرض يكون مفتوح لانهاية واش فهامتونا ونحن ننتظر الجواب منكم
26 - zora الأربعاء 16 ماي 2018 - 21:39
bravo
للذين يفقهون هذه مبادرة شجاعة ومكلفة جدا للشركة.
هي بالاخص تضامنية خلال رمضان المبارك وموجهة لعموم الشعب
اما المحرضون المتشدقون بالشعب فحسبي الله ونعم الوكيل.
ا
للذين يفقهون هذه مبادرة شجاعة ومكلفة جدا للشركة.
هي بالاخص تضامنية خلال رمضان المبارك وموجهة لعموم الشعب
اما المحرضون المتشدقون بالشعب فحسبي الله ونعم الوكيل.
ا
27 - أحمد السعيدي الأربعاء 16 ماي 2018 - 21:39
هذا العرض هو تشجيع للبقال كي يقبل سلعتهم بما أنه كلما باع عبوة منفردة من الحليب أو أقل من أربعة يوكورت في كل مرة فهو الرابح أكثر، الخلاصة أن هذه الشركة بدأت تلعب معنا لعبة القط والفأر مستغلة البقال وشهر رمضان، وأنا أقول لهم أن المغاربة ليسو بسدّج، الحل هو تخفيض الثمن ورسمي وليس موسمي ولا مشروط بالكمية.
مقاطعون إلى أن تلبى المطالب دون مراوغات.
مقاطعون إلى أن تلبى المطالب دون مراوغات.
28 - Mohamed amin الأربعاء 16 ماي 2018 - 21:39
قاطع يا مقاطع
لم يعد في الأفق أمل ساطع
الا بئيس او جائع
الماء ماء الله بلا منازع
والحليب حليب بقر جائع
والبترول لم يعد نافع.
قاطع يا مقاطع...
واشرب ماء الغدير والمنابع
بلا اشهار ولا مصانع
اما وانت في بلد فلاحي فاشتريه من أصحاب الابقار بلا بسترة ولا مصانع.
ودع عنك كل ما يصنع لعلك تنجو من المهالك والفواجع.
#مقاطعون_خليه_يريب
لم يعد في الأفق أمل ساطع
الا بئيس او جائع
الماء ماء الله بلا منازع
والحليب حليب بقر جائع
والبترول لم يعد نافع.
قاطع يا مقاطع...
واشرب ماء الغدير والمنابع
بلا اشهار ولا مصانع
اما وانت في بلد فلاحي فاشتريه من أصحاب الابقار بلا بسترة ولا مصانع.
ودع عنك كل ما يصنع لعلك تنجو من المهالك والفواجع.
#مقاطعون_خليه_يريب
29 - ahmad الأربعاء 16 ماي 2018 - 21:40
حوتكم جاف وهادا الكلام لا تخدعون به إلا هادوك المدمنين على التيرسي أنا والله منشري سونطرال إلا يرجع تمنو 4 درهام للتر
30 - rodeo الأربعاء 16 ماي 2018 - 21:40
هذا يتكلم عن عرض و ليس عن تخفيض السعر !!! يريدون تكسير المقاطعة بمقلب العرض إياكم ثم إياكم ابقوا صامدين إلى أن نحصل على عرض لتخفيض الأثمان يكون في مستوى التحدي الذي قمنا به
31 - تازي حر الأربعاء 16 ماي 2018 - 21:40
لمن لم يفهم الشركة لم تخفض الثمن مجرد عروض لبيع ما بقي لديهم ايام المقاطعة
لا تستحمرونا. خلليه يريب
مطالبنا واضحة
لا تستحمرونا. خلليه يريب
مطالبنا واضحة
32 - abdou الأربعاء 16 ماي 2018 - 21:40
هذه عروض مناسباتية وليست تخفيض في الثمن. ثم إن ممثل الشركة لم يتكلم عن تحسين جودة حليب سنترال وهو من مطالب المقاطعين. ضعف كبير في التواصل...
33 - yassinos الأربعاء 16 ماي 2018 - 21:41
واش هاد العرض دائم ولا هي رمضان .. لا كان هير ف رمضان حليبكم خليوه عندكم يريب
34 - حسن من داخلة الأربعاء 16 ماي 2018 - 21:41
اجي تشوف ثمن في مدينة الداخلة نصف ليتر بي4 50 واش هدا معقول
35 - Mohamed الأربعاء 16 ماي 2018 - 21:41
في نظري انه لم يتم بعد الوصول ال ما يريد الشعب المغربي وهو 5 درهم للتر.وليس من المفروض أن نشتري 1 لتر لكي يكون هناك تخفيض
36 - ما يمكنش الأربعاء 16 ماي 2018 - 21:41
هل هذا هو العرض؟ هل هذا هو التصالح؟ هل هذه الجودة؟ هل هذه هي انتظارات المواطنين؟ كيف تزعمون انكم فهمتم؟ لا حول ولاقوة إلا بالله العلي العظيم رمضان كريم للجميع
37 - مغربي.... حر الأربعاء 16 ماي 2018 - 21:41
والو هادشي عندكم صفر.... كيقول عرض... وكولو انت وخاص التمن يكون داءم خمسة الدراهم ماشي عرض وغدا ترجعو بسبعة الدراهم.... انا مقاطع ادن انا مغربي.... ودانون كولو انت
38 - omar الأربعاء 16 ماي 2018 - 21:42
الحليب 3 دراهم الماء المعدني 2 دراهم البنزيل 5 دراهم
و سنبقى مقاطعين الى تحقيق المطالب
و سنبقى مقاطعين الى تحقيق المطالب
39 - jamal الأربعاء 16 ماي 2018 - 21:42
انه خطاب لا اساس له من الصحة.بسببه سنبدء المقاطعة.من سار على الدرب وصل.مزيدا من المقاطعين.
40 - صاحب مراحض الأربعاء 16 ماي 2018 - 21:42
قال لك: المواطنون المغاربة....واش انتما منين؟؟ واش احنا ضيوف عندكم و الا انتما ضيوف عندنا؟؟
42 - قطعون الأربعاء 16 ماي 2018 - 21:42
متفطو على الناس 6 درهم لتر الغباء نصف لترياخدو 70 بارك من القلوب 2،50 نصف لتر إلا قطعون
43 - mouktadi abderrazak الأربعاء 16 ماي 2018 - 21:42
على من تضحكون نريد التخفيض من الثمن و ليس العرض لشهر رمضان مقاطعونمقاطعون مقاطعونمقاطعون مقاطعون
44 - يحيى الأربعاء 16 ماي 2018 - 21:43
بالنسبة لدانون باينا بقالكم فراسكم
ولحليب لتر ب 6 دراهم ولكن نصف لتر ماشي ب 3 دراهم على ما فهمت ؟
بادرة طيبة ولكن غير كافية
ولحليب لتر ب 6 دراهم ولكن نصف لتر ماشي ب 3 دراهم على ما فهمت ؟
بادرة طيبة ولكن غير كافية
45 - طالب معاشو الأربعاء 16 ماي 2018 - 21:43
شي واحد يشرح ليه بللي حنا غير مداويخ
و رمضان مبارك كريم
و رمضان مبارك كريم
46 - إلياس الأربعاء 16 ماي 2018 - 21:43
معندناش الوقت دبا .... منشغلين بالمقاطعة ... طلبنا تخفيض ثمن دائم و ليس عروض رمضان ... #رمضان_ أحلى_ بدونهم ...
47 - azeddine الأربعاء 16 ماي 2018 - 21:43
نحن لانريد عروضا خاصة و لكن نريدكم أن تنقصوا من الثمن بصفة دائمة
48 - Rachid الأربعاء 16 ماي 2018 - 21:43
ههههه عجيب بنيسبا الثمن الحليب خاصو إكون بي 5dh ديما
49 - مول البقر الأربعاء 16 ماي 2018 - 21:44
وزيد نقص ثمن زيدو نقصو راه الحليب راب و نخضناه بعناه لبن ودابا رمضان ما كينش مول صيكوك و تا نقص اناري
50 - عبدالاله بكار الأربعاء 16 ماي 2018 - 21:44
رمضان مبارك للجميع هذه العروض غير كافية لانها تحتم عليك اخد 2 او 4 اشياء لتستفيد من الثمن وهذا غير معقول لانه يصب في مصلحة الشركة فقط المرجوا من الشركة وضع ثمن مناسب للعلبة الواحدة حتى يتناسب مع القدرة الشرائية للمجتمع
51 - الصلح خير الأربعاء 16 ماي 2018 - 21:44
اظن ان هذه بادرة حسنة من طرف شركة سنترال...على المواطنين الاخذ بها وطي صفحة المقاطعة فقد تضرروا بما فيه الكفاية...فكيف يعقل ان اقاطع حليب سنترال وثمنه 7 دراهم واذهب لشراء حليب ماركة اخرى بنفس الثمن...انه العبث بعينه...
52 - مكناس الأربعاء 16 ماي 2018 - 21:44
الي اغلب اعف. اتمني ان تكون عبرة للاخرين. رمضان كريم
53 - Hasna الأربعاء 16 ماي 2018 - 21:44
En gros Vous n'avez Rien compris , non seulement vous nous prennez pour des imbéciles mais vous persistez à enfoncer le clou avec votre stratégie de Marketing primitive on faisant du réclame : prennez on 5 et payez on 4....
toujours on mode Boycotte.
toujours on mode Boycotte.
54 - مغربي الأربعاء 16 ماي 2018 - 21:44
دانون لي ما تباعش باغي شهي بيه المغاربة قاليك عرض .
55 - نبيل الأربعاء 16 ماي 2018 - 21:45
بزز عليكم و مازال مقطاعين حتى ترجعو نص اترو الحليب ب 2،5 درهم
56 - عمر بدر الأربعاء 16 ماي 2018 - 21:45
ها المعقول (الكامون إلي متحكش ما يطلق الريحة).
57 - البيضاء الأربعاء 16 ماي 2018 - 21:45
هذا الحل في صالحكم.. ماشي في صالح المستهلك المغربي. وليتو باغين تبيعو لينا الدوبل.. باغين تخلفوا الخسارة من جيب الشعب المضرور. هاد العرض ديالكم كيزيد يأكد أنكم مازال كتعتبرونا مداويخ. بلا مانتكلمو على الأمراض القاتلة المسكوت عنها التي يتسبب فيها الحليب. رمضان مبارك سعيد أيها الشعب السامي
58 - شكيب الأربعاء 16 ماي 2018 - 21:45
بغينا التمن ينقص ما بغايناش ضاحكو علينا ب هاذ العرض المرقع حنا ماشي دراري باش تساكتونا بهذا العرض
59 - عمر لا للغلاء الأربعاء 16 ماي 2018 - 21:46
مابغيناهش فابور لا ماكنطلبوش ليهم اديروه ف لمجمر ايفخرو بيه فقط لا للغلاء مقاطعون ضد اللغلاء .نعم
60 - فاس الأربعاء 16 ماي 2018 - 21:46
اسيدي ملي اعتادرتوا ماكين باس . ارا اموحماد واحد اترواسنطرال عفاك.
61 - OTM-MR $$$ الأربعاء 16 ماي 2018 - 21:46
مبروك عليكم دخول شهر رمضان .مهيم مزال مفهموش طلب يمكن نعاودوه لأخر مرة لتر حليب ب 5 dh مع الجودة وكنركزو على الجودة .يعني ماشي الما و الزغاريت .نحسو بلي كنشربو لحليب اما بالنسبة ل 70 سنة .اوا راه 70 سنة ونتوما كتستغلو المواطن مفيها باس الى وحد 70 سنة نقستو منو وبغيت نعرف هاد اخنوش ثروة ديالو تناهز 1.7 مليار دولار يعني 17000 مليار سنتيم فهاد الشهر الكريم .الى بغا يعشر يخرج العوشور شحال خاصو ولا هو مكيعشرش كيستعملو دين غير فاش كيتزيرو خاصو رمضان كامل حليب فابور.عللله ربي يغفرلو.
62 - عبد ربه الأربعاء 16 ماي 2018 - 21:46
مكاين لاصفحة جديدة لاعبو ريح براكا من الطنز العكري ... راه الشعب عاق اوفاق وخا ديروه بالمجان مانخدوه ..
هده سياسة باش يفشلو عزيمتنا وهدفنا في المقاطعة .
هدفنا تخفيض الاسعار وليس التسامح والبروموسيونا الخاوية بركا من القوالب سلينا
مقاطعون وخا تبقاو بوحدكوم في السوق سلينا
مقاطعون ماء سيدهم علي
مقاطعون افريقيا
نتصالحو هو تخفضو الاثمان
نكملو هاد المنتوجات ندوزو منتوجات اخرى حنا وياكم والزمان طويل ...
واله ماطنزو فينا والله مانتعطفو معاكم سيرو بيعوه فموريطانيا ب 2 دراهم .
مقاطعون في رمضان
وبعده سنشاهد المونديال مقاطعون .
هده سياسة باش يفشلو عزيمتنا وهدفنا في المقاطعة .
هدفنا تخفيض الاسعار وليس التسامح والبروموسيونا الخاوية بركا من القوالب سلينا
مقاطعون وخا تبقاو بوحدكوم في السوق سلينا
مقاطعون ماء سيدهم علي
مقاطعون افريقيا
نتصالحو هو تخفضو الاثمان
نكملو هاد المنتوجات ندوزو منتوجات اخرى حنا وياكم والزمان طويل ...
واله ماطنزو فينا والله مانتعطفو معاكم سيرو بيعوه فموريطانيا ب 2 دراهم .
مقاطعون في رمضان
وبعده سنشاهد المونديال مقاطعون .
63 - kamal الأربعاء 16 ماي 2018 - 21:46
الناس وعات الحمد لله اقسم بالله العلي العظيم أنني لن اخون إخواني المقاطعين و لن أتخلى عن طريقهم وبذلك أقسم أنني لن استهلك منتوجات سنطرال بجميع أنواعها و لن استهلك ماء سيدي علي او اي منتوج تابع لشركتها من عين أطلس و باهية و والماس و اورنجينا و لن يدخل خزان سيارتي قطرة من وقود أفريقيا و سأقاطع الأنتخابات أيضا و قانوات المغربية إلى حين إعلان هذه الشركات الاستجابة لمطالب المقاطعين او إعلان الافلاس و به وجب الأخبار
#مقاطعون#مقاطعون#مقاطعون.
#مقاطعون#مقاطعون#مقاطعون.
64 - محمد العسري الأربعاء 16 ماي 2018 - 21:46
الحمد لله هدا هو القصد هوالحس بان هناك مواطنين ضعفاء لابد من تقدير ظروفهم في كل المنتوجات الاساسية منها البترول الي نقصتو حتي هو شويا غاتصالحو مع المواطنين كاملين تحياتي ورمضان كريم علي شركة سنطرال علي هدا العرض الذي ربما سيحفظ لها ماء الوجه كمانتمني من جميع الشركات الكبري ان يحدو حدوها
65 - جمال سيدي علي بورقبة الأربعاء 16 ماي 2018 - 21:46
والله ثم والله ما نشريه هو او سيدي علي....... كفى استغلالا
66 - فوزي الأربعاء 16 ماي 2018 - 21:46
يمكرون و يمكن الله و الله خير الماكرين.
عرض مؤقت .خليه إريب
مقاطعون
عرض مؤقت .خليه إريب
مقاطعون
67 - باحسون المنصوري الأربعاء 16 ماي 2018 - 21:47
أولا تحية وإجلال واحترام لجميع المغاربة من طنجة الئ لكويرة ورمضان كريم
تانيين لم أفهم مايقصد الاخ عند شراء أربعة تخد واحد فبور اوعندما تشتري اتنان من الحليب ستات درهم هدأ ليسا صلح بل قوالب نريد واحد زائد واحد يساوي اتنان أي الواضوح
تانيين لم أفهم مايقصد الاخ عند شراء أربعة تخد واحد فبور اوعندما تشتري اتنان من الحليب ستات درهم هدأ ليسا صلح بل قوالب نريد واحد زائد واحد يساوي اتنان أي الواضوح
68 - انس الأربعاء 16 ماي 2018 - 21:47
مقاطعون، نريد ثمن بيع جديد وليس عرض هزيل، مقاطعون في رمضان
69 - soufiane الأربعاء 16 ماي 2018 - 21:47
بغينا نقص في الثمن وليس عرض في شهر رمضان!
70 - مققققققققققطع الأربعاء 16 ماي 2018 - 21:47
ومما منعكم من تخفيظ الثمن إلا الكبر الدي فيكم
71 - kamal الأربعاء 16 ماي 2018 - 21:47
الناس وعات الحمد لله اقسم بالله العلي العظيم أنني لن اخون إخواني المقاطعين و لن أتخلى عن طريقهم وبذلك أقسم أنني لن استهلك منتوجات سنطرال بجميع أنواعها و لن استهلك ماء سيدي علي او اي منتوج تابع لشركتها من عين أطلس و باهية و والماس و اورنجينا و لن يدخل خزان سيارتي قطرة من وقود أفريقيا و سأقاطع الأنتخابات أيضا و قانوات المغربية إلى حين إعلان هذه الشركات الاستجابة لمطالب المقاطعين او إعلان الافلاس و به وجب الأخبار
#مقاطعون#مقاطعون#مقاطعون.
#مقاطعون#مقاطعون#مقاطعون.
72 - مققققققققققطع الأربعاء 16 ماي 2018 - 21:47
ومما منعكم من تخفيظ الثمن إلا الكبر الدي فيكم
73 - عبد الله الأربعاء 16 ماي 2018 - 21:47
جربو هذه المرة 4فبور + 1 بالمجان، في هذاك الوقت عاد نتصالحو .
74 - حنان المغربيه الأربعاء 16 ماي 2018 - 21:48
سلام عليكم رمضان كريم على الشعب المغربي يدخل علينا بصحة وسلامة بنسبه ليا انا مقاطعة المنتوجات سنطرال باش تنقصو ليا التمن فاالمنتوج ماشي تعطوني بالمجان هاد العرض غير مناسب ليا بغيت يكون التمن ديال الحليب متوازن على القدرة شرئيه ديال 2000درهم كنتكلم على دوام ماشي شهر واح عرض غير مناسب مقاطعة مقاطعه هدا المنتوج لمدى الحياة المرجو من الشعب المغري يستمرو في المقاطعة العرض غير قائم
75 - محمد الأربعاء 16 ماي 2018 - 21:48
هذا مايسمى بالستحمار والاستصغار والاستخفاف والمساومة لشعب بأكمله من أطره ومثقفيه وجميع شرائحه ومكوناته. بالعربية و تاعرابة اراوا لينا المعقول ومرحبا بكم.
77 - سعيد الأربعاء 16 ماي 2018 - 21:48
لا لا سمح لينا أخويا ...كنشربوا أتاي . و دانون يلا كانت شي مناسبة لا قدر الله ...و حتا حنا سمح لينا ولاكين لقينا أتاي بنين و صحي علا الماء و الزغاريد لي كتبيعو لينا ...خليه يريب...مقاطعون ...
79 - سوسي حر. الأربعاء 16 ماي 2018 - 21:50
رمضان مبارك سعيد اسي المدير و لكن راه مقاطعون مقاطعون الى ان يرث الله الارض و من عليها..عنك الحق 70 سنة و حنا مدوخين و فدار غفلون .دابا فقنا و مقاطعين الشركة ديالكم ..و ما حد ما لحليب ما دارتو ليه ثمن مناسب و الله ما يدخل ديورنا و انا شخصيا سنطرال والله ما يدخل داري وخا تفرقوه فابور...و هاد السياسة ديال تهندا باش جيتي راه ماواكلاش الخبر..سير شوف ليك شي حاجة خرا...مقاطعون و صامدون.
80 - السكتاني الأربعاء 16 ماي 2018 - 21:50
ومقاطعين، وقلنا ليكم نريد لتر واحد من الحليب ب 2 dh واش فهمتي ولا لا
81 - متيقش فيك الأربعاء 16 ماي 2018 - 21:51
رسالة من الشعب حتى رخصوا الحليب ديالنا كنقصد ديال الفلاح عاد أجي نتسمحوا # مقاطعين مستمرين.
83 - عبد الصمد الأربعاء 16 ماي 2018 - 21:51
مصطفى الخلفي ما تيفرقش بين 0,20 سنتيم و2 دراهم في اللتر . هنا تيبان هامش الربح عند سنترال
84 - مصطفى بهلول الأربعاء 16 ماي 2018 - 21:52
المرجو سعر يكون رسميا على العلبة هاذ هو المعقول
85 - مغربي و افتخر الأربعاء 16 ماي 2018 - 21:52
تمخض الجبل فولد فأرا. مقاااااااااااااطعععععععووون.
86 - dakhla الأربعاء 16 ماي 2018 - 21:53
سلام. رمضان مبارك سعيد
مرحبا بانقصان و لعكس لزيادة
مرحبا بانقصان و لعكس لزيادة
87 - sada الأربعاء 16 ماي 2018 - 21:53
هل تعلمون بأن الفلاح ببيع الحليب لسنطرال ب 2,30درهم يستطيع أن يروبه ويخرج منه الزبدة البلدية
10لتر من من الحليب تعطي للفلاح كيلو من الزبدة bio تمنها يقارب 70درهم كلغ ويبقا له لبن يبيعه بخمسة د راهم للتر أو يعطيه خليط مع النخالة للحيوانات الدجاج والكلاب
الفلاح هو الرابح الأكبر وهدا ما تستعمل سنطرال و ربحها يفوق 300 في المئة بعد أخدها كل المشتقات . وليس 20 سنتم هنا يطرح السؤال من هو الخائن من يسرق اقتصاد البلاد
10لتر من من الحليب تعطي للفلاح كيلو من الزبدة bio تمنها يقارب 70درهم كلغ ويبقا له لبن يبيعه بخمسة د راهم للتر أو يعطيه خليط مع النخالة للحيوانات الدجاج والكلاب
الفلاح هو الرابح الأكبر وهدا ما تستعمل سنطرال و ربحها يفوق 300 في المئة بعد أخدها كل المشتقات . وليس 20 سنتم هنا يطرح السؤال من هو الخائن من يسرق اقتصاد البلاد
88 - عارف الأربعاء 16 ماي 2018 - 21:53
المقاطعة مستمرة حتى يتحدد تمن العلبة الواحدة المغاربة ليسو متسولون
89 - abouyousra الأربعاء 16 ماي 2018 - 21:53
أسيدي مبروك رمضان.
وأتمنى أن يكون هذين العرضين المقدمين من طرف شركة سونترال في المتناول وأن يكون رمضان شهر التسامح والغفران
وأتمنى أن يكون هذين العرضين المقدمين من طرف شركة سونترال في المتناول وأن يكون رمضان شهر التسامح والغفران
90 - al3arandass الأربعاء 16 ماي 2018 - 21:53
هذا العرض المتعلق بالياغورت ليس بجديد، ألم تروا حين تزورون الأسواق الكبرى ألا تجدون عرضا أفضل من هذا؟! ألا يكون نشتري ثلاث دانونات والرابعة مجانا
وأصلا لا يوجد شيء مجاني، 3 دانون راهوم مخلصين الرابع ولا الخامس ومشيطين الربح
وأصلا لا يوجد شيء مجاني، 3 دانون راهوم مخلصين الرابع ولا الخامس ومشيطين الربح
91 - محمد المغربي الحر الأربعاء 16 ماي 2018 - 21:53
باين بلا قريتيو أسي الرسالة مقلوبا الرسالة أخونا واضحا ماشي العروض الحاصة ديال سويرتي مولانا يلا خديتي كدا تربح معها كدا الراسالة تاتقول بكل وضوح تخفيض الثمن ب 30% و إنصاف الكسابين الصغار الذين تبتزونهم بشراء الحليب منهم بثمن زهيد وإلا فإن المغاربة مواصلون حتى تصلو إلى حد الإفلاس .
92 - saad الأربعاء 16 ماي 2018 - 21:54
هدا هو ما يصطلح عليه الاستحمار و االتحقير لعقل المواطن عروض ترويجية مؤقتة لا اقل و لا اكتر هل المواطن البسيط باستطاعته شراء علبتين ههه والا متى يسري هد العرض السخيف الا ان تهدأ الامور و تعود ريما لعادتها القديمة
93 - abouyasser الأربعاء 16 ماي 2018 - 21:54
قلوبنا تدرف دمعا مع فلسطين وغزة ولا نأبه بحليبكم ولل مشتقاته
94 - احمد الأربعاء 16 ماي 2018 - 21:54
هذا عبارة عند عرض ترويجي فقط أي يمكن لأي شركة من الشركات ان تقدمه على شكل حملة تسويقية خلال مناسبة أو موسم معين على شاكلة buy one and get one free أو ثلاثة بسعر اثنين الخ..
نريد اعلانا بشكل صريح ورسمي ومسجل على لائحة الأسعار بالسعر الجديد لعبوة الحليب اَي core price ..
المقاطعة مستمرة الى ان يتم التوضيح
نريد اعلانا بشكل صريح ورسمي ومسجل على لائحة الأسعار بالسعر الجديد لعبوة الحليب اَي core price ..
المقاطعة مستمرة الى ان يتم التوضيح
95 - عبدالله الأربعاء 16 ماي 2018 - 21:54
يجب التقرب أكتر للمستهلك والرد علي بعد التهم فمايخص الجودة
96 - تنسيقية كمال للمداويخ الأربعاء 16 ماي 2018 - 21:54
أسلوب يوجه للأطفال لاغراءهم.
يظهر ان هذا النداء التحقيري اكبر من زلة الزيادة والتخوين.
يظهر ان هذا النداء التحقيري اكبر من زلة الزيادة والتخوين.
97 - تغطية الشمس بالغربال الأربعاء 16 ماي 2018 - 21:55
الرسالة لم تصل ما دمتم لم تخفضوه إلى 5 دراهم دائما. لا يعقلان الحليب يشترى بدرهمين ونصف عند الفلاح ويباع ب 7 في الدكان. لا زلتم لم تعرفوا التواصل مع المواطن ما دمتم تستعملون المراوغة والاستحمار. اخبار تصلنا من موريطانيا ان سنطرال درهمان اقل من المغرب والسي العثماني يقول ان ارباح اللتر لا تتعدى 20 سنتم. طرررر يا الحساب طررر. المداويخ كلكم همانتم اما المواطن فاق بيكم. الحكومة تستقيل والبرلمان يحل لان كلاهما لا فائدة فيهما ما عادا بلع اموال المواطن.
98 - BARAKAT الأربعاء 16 ماي 2018 - 21:56
رمضان مبارك كريم لجميع المغاربة عامة و هسبريس خاصة. أظن أن العروض لا تحمي القدرة الشرائية للمواطن المغربي لأنها محدودة ومناسباتية يعني هناك من لا يقدر على علبتين من الحليب فالعرض هنا لا يخص جميع المواطنين والمواطنات بل يخص فئة معينة. ومن منظور اقتصادي فمثل هذه العروض تكون للتخلص من سلعة معينة لتشجيع الزبائن على الإقبال عليها. بالتالي #المقاطعة# مازالت قائمة حتى تكون حلول جذرية بعيدا عن الترميم. شكرا هسبريس
99 - zora الأربعاء 16 ماي 2018 - 21:56
bravo
اللذين يفهمون يعرفون ان هذه مبادرة شحاعة ومكلفة للشركة.
هي تضامنية وتخص عموم الشعب خلال رمضان.
اما اولاءك المحرضون المتشدقون بالشعب .نعرف انه لن يعجبهم العجب فحسبي الله ونعم الوكيل.
اللذين يفهمون يعرفون ان هذه مبادرة شحاعة ومكلفة للشركة.
هي تضامنية وتخص عموم الشعب خلال رمضان.
اما اولاءك المحرضون المتشدقون بالشعب .نعرف انه لن يعجبهم العجب فحسبي الله ونعم الوكيل.
100 - ابراهيم الأربعاء 16 ماي 2018 - 21:58
شهر الخير والتسامح. وهكذا الأيام طلوع و هبوط. حنا آسيدي متسامحين ما متخاصهمينش. نتمناو العرض ديالكم يكون عند حسن النية. و رمضان مبارك على جميع المغاربة. و السلام.
101 - مواطن الأربعاء 16 ماي 2018 - 21:59
و ماذا بعد رمضان ؟؟؟؟!!!! الحل المنطقي و المعقول هو خفض الاثمان بنسبة معقولة و ملموسة و مباشرة و دائمة ... و ليس بشكل تحفيزي و لحظي و آني
102 - عرض محدود في الزمان الأربعاء 16 ماي 2018 - 21:59
ااااآ سيدي العرض يكون محدود في الوقت والزمان نريد تخفيض بهذا الاسم وليس عرض ثم تعود حليمة الى عادتها السيئة القديمة بانهاء العرض وتقول لنا ذالك كان عرض وانتهى التخفيييييض واش فهمتي ولا لاّ ولاَ سير شرب هذاك الماء وزغاريت ديالك . قال ليك عرض .
103 - سعيد الأربعاء 16 ماي 2018 - 22:00
حتا حنا لزم نكونو متسامحين مع هاد الشريكه ولي يغلب يعف نتمنى من الشريكه تزيد تخفض تمان 5 دراهم باش تكون مصالحه نيت مع منتوجات سنطرال والله الا انا كنعرف ناس فجيهه قلعه السرغنه عايشين مع هاد الشريكه تعونيه كتدفع الحليب 2.60 لتر واحد وعايشين بيها مزيان
104 - توفيق الأربعاء 16 ماي 2018 - 22:00
بعد السلام. أو د أن أقول أن هذا العرض لا يراعي المستهلك المغربي الضعيف لأنهم يريدون دفع المواطن إلى المزيد من الاستهلاك و هذا هو مبدأ الرأسمالية و مجتمع الاستهلاك....هذا العرض صالح فقط لمن يستهلكون أو يخزنون البضائع للاستهلاك على المدى المتوسط أو لمن لهم هاجس قيام حرب أو مجاعة او كارتة نووية ....في البلاد.. أما جل المغاربة فهم ضعفاء و يرغبون في اثمنة مناسبة تراعي قدرة شراءهم و بدون المس بدخل الفلاح الصغير مربي أبقار الحليب. لن افاجأ اذا ما كان هذا الثمن على حساب الفلاح بخفض ثمن شراء الحليب الطري. لن اتق شخصيا بكلامهم المعسول و سوف يزيد خوفي و رعبي مما يمكن أن تفعله الشركة بنا !!!! الحافيظ الله.
105 - متتبع الأربعاء 16 ماي 2018 - 22:00
مبادرة طيبة .. لكن المغاربة وخا تقوليهم فابور, يقولولك خاسهوم قال من فابور .. الله يهدي ما اخلق
106 - cappuccino الأربعاء 16 ماي 2018 - 22:01
فرق كبير بين البروموسيون وتخفيض سعر البيع
107 - مهاجر و أقول الحقيقة الأربعاء 16 ماي 2018 - 22:02
ما تعيقوش فيها يا المغاربة الآن نقصو في الثمن 6 درهم للتر يعني 3درهم صافي راهم استاجبو للمقاطعة الناجحة الآن المرور للزيت لي راها ب 12درهم و السمك الغالي و خطيكم من كلام المهاجرين راهم يوريوكم ارخس حليب و قليل الجودة اما الحليب المزيان في أوروبا يبدا من 1.50 2euro للتر و ما كانش نصف لتر و الماء نفس الشيء غالي بزاف في بلجيكا و هولاندا في فرنسا الماء رخيس لكن ماشي الماركا مثل الحليب يعني الناقس و الله العضيم حليب سونطرال أحسن من الحليب الرخيس ديال aldi et lidl لي كا يوريوكم في الفيسبوك
108 - مدوخة الأربعاء 16 ماي 2018 - 22:02
اسيدي غير نقصو لينا الثمن متعطيوناش الفابور هههه عرض غير مقبول وانتهى الكلام
109 - nezha الأربعاء 16 ماي 2018 - 22:03
c just une promotion pour absorber l union du marocains c pas un offre permanent!!
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