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كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | طنجة تحتفل بفريقها البطل

طنجة تحتفل بفريقها البطل

الخميس 17 ماي 2018 - 14:54

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (2)

1 - Bouchta kerachi الخميس 17 ماي 2018 - 15:20
Mbrouk IRT Vamos tanger vamos vamos vamos Tihad
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2 - طنجاوي ريفي الخميس 17 ماي 2018 - 15:46
برافو با لولاد تستحقون البطولة. فريق .ملعب.جمهور عالمي...و الاحتفال اوروبي ولا في الاحلام . رغم ان البعض لم يتقبل هذا الفوز....موعدنا في دوري الابطال...يا ابطال المغرب والشمال!!
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