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كُتّاب وآراء
الحكومة وأسعار المحروقات
الخميس 17 ماي 2018 - 23:06
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (27)
1 - فريكس الخميس 17 ماي 2018 - 23:17
سبب إرتفاع أسعار المحروقات هو الضغط اللوبي الدي أدى إلى إغلاق مصفاة لاسامير وقبلها مصفاة سيدي قاسم
2 - اساد الخميس 17 ماي 2018 - 23:22
لم يقل شيء يثلج القلب ،كالعادة خطابات باهتة .لم ولن يتمكنوا من أخد اي قرار (الباجدة بنتوا على حقيقتكم).
تعليق غير لائق
104
3 - خالددددد الخميس 17 ماي 2018 - 23:25
من اوصل البلاد الى الغش انتم تجار الدين من اوصل البلاد الى ما وصلت اليه. انتم تضنون ان المغاربة كلهم مدوخين وكلهم قطيع. وتريدون ان تفرضوا علهيم افكاركم القبيحة. ولكن اضن انه حان الوقت لتجمعوا شطايطكم وترحلوا الى مزبلة التاريخ لانكم لم تقدموا الى المغاربة الاحرار الا الويلات والغلاء وافقار الفقير واغناء الغني. الله ايخد فيكم الحق في هادا الشهر المبارك.
4 - عايق الخميس 17 ماي 2018 - 23:27
والله كنت كنفرج فسلسلة 360 الفكاهيية والعجيب انا شخصية الناطق الرسمي نفسها في السلسلة اي بهلوان بالالوان
5 - مواطن الخميس 17 ماي 2018 - 23:31
je suis dégoûté de ce type de communiqués, le mec n'arrête pas de se "con"gratuler, et de souligner le travail que soit disant le parlement y a participé...
Mais aucune information utile n'est donnée ! il parle pour ne rien dire, et ce genre de comportement est révolu et n'est plus acceptable.
si le porte parole du gouvernement dit ça...c'est que le gouvernement en entier n'a plus rien à dire, et faire.
حسبنا الله و نعم الوكيل.
Mais aucune information utile n'est donnée ! il parle pour ne rien dire, et ce genre de comportement est révolu et n'est plus acceptable.
si le porte parole du gouvernement dit ça...c'est que le gouvernement en entier n'a plus rien à dire, et faire.
حسبنا الله و نعم الوكيل.
6 - مغربي الخميس 17 ماي 2018 - 23:32
والله ما ابقينا انتيقو الا ما كانت شي حاجة بالملموس الكدوب والهدرة والاجتماعات خليهم ليكم
7 - مدوخ الخميس 17 ماي 2018 - 23:32
عطونا حلول حقيقية لمشكل ارتفاع الأسعار عوض عبارات التفهم والإنصات والانكباب. انا مازال مقاطع.
8 - حلالة 59 الخميس 17 ماي 2018 - 23:32
خسأت العدالة و التنمية. حرام عليها. خيبت ظن التواقين للانتقال الدموقراطي. و صوت لها الشعب و منحها ثقته و ها هي اليوم ترد له جميل الصنيع. و ما ضرت الا نفسها والشعب للأمل ليس له بالفاقد .و لربما في عهدها يعيش المغرب أسوء حالة.و اليوم حددت مصيرها السياسي الواقف على شفير المنحدر أو الزليگة
9 - مدوخ الخميس 17 ماي 2018 - 23:32
عطونا حلول حقيقية لمشكل ارتفاع الأسعار عوض عبارات التفهم والإنصات والانكباب. انا مازال مقاطع.
10 - مهاجر من بلاد العم سام الخميس 17 ماي 2018 - 23:34
مفهمت والو شرحو لينا هاذ لغة الخشب (ولهذا...سوف نعمل....وقال لي وقلت له....وسوف نتخد الازم ...) وتوما اجيو طول أو قولو هاد شي مقدين عليه أو حطو سوارت اوعطيونا كمشة ديال التيساع.
11 - افران الاطلس المتوسط الخميس 17 ماي 2018 - 23:35
اسعار المحروقات امورها واضحة للغاية لانه مادة موستوردة هذا من جهة . المغرب يشتري بنفس الاثمنة كجميع الدول . من جهة اخرى الموطن المغربي سوف يحتاج دائما لهذه المادة . يمكنهم مقاطعة شركة نفط ولكن لا يمكن حرمانه من المادة من شركات اخرى . لذلك لا داعي للقلق حول هذا الجانب . المشكل هو بعض المواد
- الحليب الماء الحمس الجبن الزبدة الياكورت والسمك . هذه المواد الاساية لتي يمكن للمواطن قطعها ما تبقى المواطن المغربي لا يستطيع مقاطعته
- الحليب الماء الحمس الجبن الزبدة الياكورت والسمك . هذه المواد الاساية لتي يمكن للمواطن قطعها ما تبقى المواطن المغربي لا يستطيع مقاطعته
12 - حق يقال الخميس 17 ماي 2018 - 23:37
سعر المحروقات مبالغ فيه والصبر نفذ للشعب بالنسبة لهذه المهزلة منذ الحكومة السابقة.
13 - ادريس الخميس 17 ماي 2018 - 23:39
تفرشتوا يا لباجدة
تعانون من انفصام في الشخصية وتريدون السلطة بأي ثمن وليس لكم اَي خطة لتسيير البلد
وتنقصكم الاطر الكفأة لمسايرة الاقتصاد العالمي ، فقياديكم لهم اختصاصات بعيدة عن السياسة ، مكانكم في المنابر الدينية … يا تجار الدين ، ضحكوعليكم الكبير والصغير ، لا تستقرون علو فكرة أو قرار ، مشتتون …
تعانون من انفصام في الشخصية وتريدون السلطة بأي ثمن وليس لكم اَي خطة لتسيير البلد
وتنقصكم الاطر الكفأة لمسايرة الاقتصاد العالمي ، فقياديكم لهم اختصاصات بعيدة عن السياسة ، مكانكم في المنابر الدينية … يا تجار الدين ، ضحكوعليكم الكبير والصغير ، لا تستقرون علو فكرة أو قرار ، مشتتون …
14 - مافيا البترول الخميس 17 ماي 2018 - 23:39
السلام عليكم والله العضيم اطلب من حكومة العدالةولا تنمىة الابتعاد عني السياسة لانكم دون المساواة مند ٢٠١٥
15 - محمود الخميس 17 ماي 2018 - 23:45
يا سادة هل فهمتم شيءا مما قاله براح الحكومة انا لم افهم شيء :اللجنة ،الخط الأخضر ،الحكومة تتفهم ..! هذا الشخص لو كان في دولة ديموقراطية لكان اقل شيء يقوم به هو الاءستقالة و بعدها الاءعتذار بما تفوه به لكن في وطننا يهاجر الشعب كله هربا من القحط و الحكرة و لا يستقيل وزيرا
16 - bla>bla مرة اخرى الخميس 17 ماي 2018 - 23:46
يبقى كل هذا كلام لا غير ,قل لنا سيدي اين وصلتم او ماذا قررتم في جوهر الموضوع نقص في الاثمان والزيادة في الاجور لكي يستطيع المستهلك ان يلبي حاجياته اليومية
17 - مواطن الخميس 17 ماي 2018 - 23:46
إنشاء رديء يعكس حالة العجز الذي تعيشه "الحكومة" وبرلمان النوام.
19 - ملاحظ الجمعة 18 ماي 2018 - 00:06
تكلمت و تفوهت بكلام لكنك سيدي لم تقدم شيئا يجدي بالاعتبار.....و عليه وجب عليكم جميعا الذهاب الى حال سبيلكم حتى تريحوا الشعب و ترتاحوا أنتم كذلك....
20 - abouniima الجمعة 18 ماي 2018 - 00:13
incroyable !!!!!! finalement il n'a rien dit
21 - ali الجمعة 18 ماي 2018 - 00:30
كثرة الكلام ولا شيء على ارض الواقع. نذمنا اشد الندم لتعاطفنا مع حزب المصباح .كنا نعتقد انه هو الوحيد القدر على محاربة الفساد .لاكن بالعكس تبت وبالملموس ان الفساد اصبح اقوى مما كان عليه في فترت حكم العدالة .و الامر من ذالك تجد وزراء اصبحوا يتجرؤن على سب الشعب المغربي على الهواء مباشرة . وياتي سي العثماني و يهدد الشعب المغربي بالسجن .ان لم يبقى خاضعا كما كان . شيء وحيد قد يحفض ماء وجه العدالة والتنمية امام المغاربة .انا و هو ان تقدم الحكومة استقالتها و الدعوة لانتخابات جديدة حتى وان كان الفائز حزب الشيطان .سيكون رحيما على المغاربة .
22 - BARAKAT الجمعة 18 ماي 2018 - 00:35
ظننت ان السي الناطق ان يحدو حدو سنطرال ويقول اشتري 100 لتر من البنزين وتأخد لتر مجانا ههه لا حولة ولا قوة إلا بالله.شكرا هسبريس
23 - سعيد السوسي الجمعة 18 ماي 2018 - 00:46
اذا كان الخلفي يخرج للصحافة بموضوع انشائ من الاحسن ان يلتزم الصمت .
هل تضن حكومتنا اننا مداويخ بالفعل لا ثم لا . ياما ان تجدو استراتجية فعلية لخفض الاسعار حتى يتمكن المواطن البسيط بالعيش بكرامة ياما تعلنوا انهزامكم و تخرجوا من هذه الحكومة ، لان وقتكم محدود و ميعاد الصناديق قريب
هل تضن حكومتنا اننا مداويخ بالفعل لا ثم لا . ياما ان تجدو استراتجية فعلية لخفض الاسعار حتى يتمكن المواطن البسيط بالعيش بكرامة ياما تعلنوا انهزامكم و تخرجوا من هذه الحكومة ، لان وقتكم محدود و ميعاد الصناديق قريب
24 - الحمريطي مول الطراكس الجمعة 18 ماي 2018 - 00:53
داءما العموميات. تصريح لا يوحي بأي شيء . سوف . س.... ثم س..... و وو . نريد تحديد أسعار بيع المحروقات.. ليس لدى الحكومة اموال العجز الذي سيترتب على تحديد أسعار بيع المحروقات.. افرضوا الضريبة على الثروة على الأغنياء اصحاب الكات كات.. ومداخلها سوف توظف في العجز الذي سينتج على تحديد أقول تحديد أسعار بيع المحروقات.. ونرفع لكم قبعة التحية لانكم ستتخدون قرارا سياسيا يحمي الطبقات الفقيرة والمتوسطة ..
25 - elhass الجمعة 18 ماي 2018 - 00:55
ما الذي غير نبرة صوتك بين الامس واليوم؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
26 - nizar الجمعة 18 ماي 2018 - 01:00
الكنس الكاموني حتى التحك عادعطى الريحة ; يجب ارجاع اموال المغاربة نتيجة التقاعس الحكومي عن مراقبة الاسعار ;هادا مكر مع سبق الاسرارو الترصد مع الفاعلين خاصة قطاع المحروقات;;;
27 - مغربي الجمعة 18 ماي 2018 - 01:21
أريد جملة مفيدة، اجتماعات مكتفة؟ لجنة وزارية؟ تخفيض الاسعار؟ نتائج؟ انا عايز جملة مفيدة
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