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كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | خبيرة تغذية: الشباكية قنبلة

خبيرة تغذية: الشباكية قنبلة

الخميس 17 ماي 2018 - 17:30

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - حدك تما. الخميس 17 ماي 2018 - 17:57
الشباكية تربينا عليها فطاولة الافطار في رمضان. .الشباكية والزميتة والحريرة هم أعمدة الطاولة في رمضان إذا غاب أحدهم تتبقى بلاصتو كبيرة. واخا ناكلو غير وحيدة ولا ما توصلهاش النوبة المهم تكون في الطبلة.
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2 - ماسين الخميس 17 ماي 2018 - 17:58
هدا صحيح لما تحتويه من مكونات نهيك على المواد المغشوشة التي تستعمل منها و ظروف التحضير و الطهي
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4
3 - عبد الله الخميس 17 ماي 2018 - 18:11
المرجو من المكتب الوطني للسلامة الصحية Onessa التدخل والضرب بيد من حديد على محلات السفنج والشباكية واغلاقها لأنها منبع الأمراض السرطانية التي تصيب فئة من المواطنين.
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