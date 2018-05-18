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كُتّاب وآراء
ارتفاع أسعار الخضر
الجمعة 18 ماي 2018 - 00:26
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (1)
1 - افران الاطلس المتوسط الجمعة 18 ماي 2018 - 01:27
دخلنا عليكم بالله واش الخوخ ب 5 درهم او 6 درهم ثمن مرتفع ؟ واش بطاطا ب 4 درهم هل هذا هو ما تسامونه ثمن مرتفع ؟ واش البصلة ب 2 درهم هذا ثمن مرتفع ؟ فين كاين هذا الارتفاع اعباد الله ؟ قاليك البصلة غالية ب 4 درهم في مدينة سلا غير ب 2 درهم للكيلوغرام
راه اي مادة لا يتعدى ثمنها 8 درهم للكيلوغرام فلا تحسبه ثمنا مرتفعا ابدا .
راه اي مادة لا يتعدى ثمنها 8 درهم للكيلوغرام فلا تحسبه ثمنا مرتفعا ابدا .
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