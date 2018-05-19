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كُتّاب وآراء
مغاربة واستفزازات البوليساريو
السبت 19 ماي 2018 - 22:05
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (4)
1 - عادي السبت 19 ماي 2018 - 22:22
الأ خطاء الكبرى تأتي من صانع القرار عندنا،كبرو الشان لشردمة من الجهلة في البليزاريو و الجزاءر والاقاليم الصحراوية ،لو كانت لدينا دموقراطية وتعليم قوي لكنا حلينا هاد المشكل منذ زمن طويل، ولم يتطاول علينا احد.لكن لحد الان هناك مجموعة من مُقَبّلي الاحدية جاثمين على صدر المغرب ،يخنقونه بجهلهم و جشعهم.عشت يا وطني
2 - افران الاطلس المتوسط السبت 19 ماي 2018 - 22:31
واش دبا كل مرة ابدوا استفزونا هذا المخالق كيف ؟؟؟ واش دبا كل مرة حنا نبداوا نبكيو على مجلس الامن ما هذا اين هي قوتنا المسلحة الملكية ؟؟؟ لو كانت هذه دولة اخرى لا كان شيئا اخر ولن يتردوا ويبطاً في الرد . ماذا يفعل المغرب الان ؟؟؟ الجزائر تستفزونا هذائالصبر وصل الى حده هذا تعسف للمغرب يجب الردع هذه قضية وطنية اي هي دولتنا اين الحكومة المغربية ؟ الامم المتحدة حتى باي جديد
3 - redouane السبت 19 ماي 2018 - 22:32
تدخلات في محلها تبين على أن المغاربة يرفضون رفضا هده الاستفزازات التي تتبناها الجزائر
4 - نحن لها السبت 19 ماي 2018 - 22:43
ليعلم القاصي و الداني اننا سنكون لها و ارواحنا بين اكفنا و لا نخشى الا الله و نحن فداء لاوطاننا......الذي يحز في النفس ان موظفين يشتكون و يتباكون على ظروف عملهم و اجورهم....نعلم ان رجال التعليم خاصة يستمتعون بافضل توقيت من حيث العمل و العطل على مدار السنة اضافة الى نظام اجور جد جيد اذا ما قارنا سويعات الدراسة و كذا مردوديتهم بشكل عام....و تجدهم يلقون بسهامهم المسمومة اتجاه رجال الوطن الذين يجمعون الليل و النهار و الصيف و الشتاء بين كتبان رمال صحرائنا بلا كلل و لا ملل لان قلوبهم مليئة بالايمان و الصبر و باجور جد زهيدة...و الحمد لله.
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