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كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | قضية أستاذ خريبكة

قضية أستاذ خريبكة

الاثنين 21 ماي 2018 - 16:10

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (7)

1 - هشام أستاذ.ت.إ الاثنين 21 ماي 2018 - 16:33
الكل يتحمل المسؤولية... (الدولة،الاسرة،الاحزاب،النقابات،الأساتذة......).إذن مزيدا من الصبر و نكران الذات من أجل مستقبل بلدنا و أطفالنا.
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16
2 - marokkii الاثنين 21 ماي 2018 - 16:38
ندافعو شوية على رجل التعليم راه كاينين شي تلاميد كديرو شي مسائل في القسم ديال الجنون .الشيطان بنفسو مايدرهاش .الله يحسن عوان الاستاد مشاكل الكريدي بحال شي استاد اشترى منزل ودار عليه كريدي وفرحان مسكين ومنين دخل للدار وسكن بدات صباغة والزواق تمشي وبان الديفو ديال الدار كلها مشقوقة.وكيفاش يكون نورمال + مشاكل التبرزيط ديال التلاميد.رمضان مبارك
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3 - المربّي من عند ربّي الاثنين 21 ماي 2018 - 16:51
الكل يتحدّث عن الأستاذ ولا أحد يتحدّث عن عائلة التلميذة لماذا ؟ من يجب أن يعاقب هي عائلة التلميذة قبل التلميذة والتي لم تربها على احترام الغير (أيا يكن هذا الغير طالما يكون أكبر منك سنّا ولا يحاول إيذاءك فبالأحرى أن يكون أستاذك)
على الوزارة أن تضع برامج لتربية العائلات على كيفية تربية أبنائهم قبل أن تفكر في وضع برامج لتعليم أطفالهم
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4 - Mohamed الاثنين 21 ماي 2018 - 17:00
هذشي اللي دار الاستاذ غلط باش نكونو متفاهمين ولكن علاش هاد الاستاد دار هاكا اشنو هما الاسباب لي وصلاتو باش يضربها هاكا علاش حنا غي كنشوفو شي فيديو تلاح ونوضو نبقاو غي داويين خاويين هادي راه ضرباتو بطباشير وهضر معاها ماشي مرة ماشي جوج واش هي جاية تقرا ولا تفلا ولا٠٠٠٠٠٠وقالو بلي وقفوه وعندو 59سنة يعني واقف على التقاعد ماعقلوش عليه علاش زعما على هاد القبل هاداك لي عوق الدري فطنجة ولي حرقات راسها فقنيطرة بسبابو ولي داز فالدري فجرادة خاصهوم ماينزلوش على الاعدام ولكن لي دارها مواطن صغير جريمة لا تغتفر ولي داها شي مسؤول كبير مسالة فيها نظر ولكم وااسع النظر الرجااء النشر
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8
5 - بشري الاثنين 21 ماي 2018 - 17:04
مهما يكن الامر فهذا لا يسوغ للاستاذ ان يضرب تلاميذه بتلك الطريقة اللاواعية و يتلفظ بتلك الالفاظ النابية داخل الفصل، ما الذي ننتظره من شباب الغد من افعال و اقوال اذا كان معلمهم يحتاج للتربية!؟ الله ينزل الرحمات على اساتذتنا و معلمونا الذين علمونا الاخلاق و حسن الخلق قبل الحروف و الكلمات.
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6 - اب تلميذين الاثنين 21 ماي 2018 - 17:14
انا فعلا مصدوم و غاضب هل هؤلاء المدرسيين مرضى ؟؟كيف يعقل كل عذا الكم من التخلف و الامراض نفسية تركو وظيفتهم التي ندفع لهم من اجلها و تفرغو لنت يدافعون عن زميلهم الذي ارتكب اكبر ترهاب نفسي و جسدي في حق مراهقة من منا لم يشاغب في صغره هناك طرق بيداغوجية للعقاب انه وباء انها كارثة بكل مقاييس و نحن نكتشف ٌكم الكسل و الامراض و عقد نفسية في من نستأمنهم على فلذات اكبادنا كيف تسمح لهم نفسهم بالدفاع عن عذا التصرف ولو كان صادرا عن اب الفتاة بنفسه و ليس مجرد مدرس
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7 - محمد الاثنين 21 ماي 2018 - 17:17
أولا هذا الأستاذ لا يصلح أن يكون أستاذا لأنه حسب تلاميذه معتاد على السب بالكلام الفاحش و العصبية و الأستاذ وجب أن يتصف بالوقار و الاحترام و ضبط صفه بخبرته في نفسية المراهق.
ثانيا الدولة متمثلة في وزارة التربية مسؤولة بنسبة كبيرة في الوضع الذي آل إليه التعليم العمومي بالبلاد و يجب إحداث وزارة للأخلاق لمعالجة الإحطاط الأخلاقي في المجتمع ككل.
و أخيرا دائما نسلط الضوء على قضية واحدة ونتهم مرة التلميذ و مرة الرجل و مرة الاستاذ و مرة الشرطي في حين القضية كبيرة بل القضية قضية انحطاط أخلاقي للمجتمع و يجب أن يعالج من الأصل
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