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كُتّاب وآراء
تنصيب وكيل الملك
الاثنين 21 ماي 2018 - 16:12
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (2)
1 - رموز الاثنين 21 ماي 2018 - 17:16
نرجو الله العلي القدير التوفيق والسداد للوكيل العام لجلالة الملك ونهنئه
بهذه الثقة المولوية
بهذه الثقة المولوية
2 - وفقكم الله الاثنين 21 ماي 2018 - 17:19
الف مبروك ونتمنى ان تكون عند حسن الظن وتخدم وطنك وتخدم مواطن بكل تفاني وعطاء وتكون اسوة وقدوة لباقي وكلاء الملك وان تعمل بضمير وتخاف الله من خاف الله عدل وبسط العدل جزاكم الله خيرا وفرش طريق الخير والتمكين والنصر في طريقكم حفظ الله الوطن وايدكم بالنصر والتمكين العدل اساس الملك فكنوا لشعار العدالة قدوة في تطبيقه فما احوجنا الى من يتسم بالعدالة والضمير والحمد لله ان عدالة تتقدم في وطننا في حين عندي اعتراض على شيء ان مشكلة ليس في محكمة ولا في نيابة المحكمة بل مشكلة تكمن في محامين سماسرة الذين ينصبون على اليتامى والفقراء باسم الصندوق ويسرقون اموالهم بعد نطق بالحكم وجب صرامة مع عون التنفيد ومفتش الشغل وكذلك توقيف لغة نصب باسم الصندوق التي يستغلها محامين ضد فقراء ويقتطعون لهم اموال كثيرة باسم دولة
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