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كُتّاب وآراء
المواقع الإباحية في رمضان
الاثنين 21 ماي 2018 - 16:15
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (3)
1 - al3arandass الاثنين 21 ماي 2018 - 16:54
ترى ما دليل إفطار الصائم في هذه الحالة؟
2 - marokkii الاثنين 21 ماي 2018 - 16:56
جزاك الله فقيهنا العزيز لدي حل بسيط على المواقع الابحاحية لمادا الدولة لاتضغط على شركة الاتصالات المغربية ان تحجب هده المواقع الاباحية .وتختفي.والغريب نجد الريزو ديااهم سريع اما المواقع العادية بطيىة.
3 - morooci 1 الاثنين 21 ماي 2018 - 17:02
ردا على صاحب التعليق التاني مروكي باش عرفتي صبيب ديال دوك المواقع سراع فرمضان ياكما تتفرج ههههههههه
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