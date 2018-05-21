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كُتّاب وآراء
شهادات: أستاذ خريبكة مظلوم
الاثنين 21 ماي 2018 - 22:32
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (47)
1 - رشيد الاثنين 21 ماي 2018 - 22:47
الفديو غنى عن التعريف الاستاد يجب أن يعرض على طبيب نفسي
تعليق غير لائق
-72
2 - youssef الاثنين 21 ماي 2018 - 22:48
يجب تدريس مادة خاصة تتعلق بالتربية والمعاملات مع الغير ... تدرس ابتداءا من الروض.
3 - mehdi الاثنين 21 ماي 2018 - 22:49
و شهد شاهد من اهلها، هادو صحابها فالقسم و محال يكدبو. واخا هادشي ما كانش خاص الأستاذ يتعامل بديك الطريقة
4 - مواطن الاثنين 21 ماي 2018 - 22:49
و تبقى الحقيقة ضائعة بين هؤلاء و هؤلاء، الكل أدلى بدلوه في للموضوع حتى اختلطت الدلاء، و تبقى السمة البارزة هي كساد التعليم في المغرب.
5 - tangerois الاثنين 21 ماي 2018 - 22:50
Se faire humilier par des étudiants ce n'est pas drôle non plus je suis solidaire avec ce prof, se faire manquer de respect pendant son travail ce n'est pas acceptable
6 - الشهادة لله الاثنين 21 ماي 2018 - 22:51
على المسؤولين أن يأخذوا شهادات هؤلاء التلاميذ بعين الإعتبار ومراعاة حالته النفسية التي كانت وراء انفعاله وضربه للتلميذة المشاغبة.
7 - maestro الاثنين 21 ماي 2018 - 22:51
On ne Peut que remercier ces eleves pour leur temoignage sincere.certains eleves ne vont a l'ecole que pour foutre le chaos.les profs en souffrent le martyr.encore une fois merci les enfants.
8 - نجيب الاثنين 21 ماي 2018 - 22:52
عيش نهار تسمع خبار
يجب فتح تحقيق و إلى كانت التلميذة مشاغبة و مامربياش يجب تخفيف العقاب عن الأستاذ ، لأنه واضح أن التلاميذ تحترمه
يجب فتح تحقيق و إلى كانت التلميذة مشاغبة و مامربياش يجب تخفيف العقاب عن الأستاذ ، لأنه واضح أن التلاميذ تحترمه
9 - ربو ابنائكم الاثنين 21 ماي 2018 - 22:52
أحسن من يمكن للآباء فعله هو تربية ابنائهم، الأخلاق خير من الاملاك والعقارات .
للأسف الكل ضحية
للأسف الكل ضحية
10 - said oujda الاثنين 21 ماي 2018 - 22:52
ظهر الحق و زهق الباطل تحية لهؤلاء التلاميذ
11 - احمد الاثنين 21 ماي 2018 - 22:53
لا مبرر ...هناك إدارة ! كان عليه أن يتصل بها عن طريق تقرير كتابي و هي تتخدم القرار المناسب....هكذا تزرع روح التربية و الإستقامة بدون عنف ...؟ لا يمكن لمربي أن يستخدم العنف ضد العنف ... !
تعليق غير لائق
-25
12 - ولد زايو الاثنين 21 ماي 2018 - 22:54
أستاذ قليل الصحة ولكن قوي في ضرب الفتاة. زائد النفاق بيننا مرة مع الظالم ومرة مع المظلوم ومرة حايد على راسي وشقف. إنها ثقافة مجتمع ضعيف الإيمان وضعيف التكوين التعليمي. هذا هو حالنا وهذه هي الحقيقة
تعليق غير لائق
-28
13 - خريبكي الاثنين 21 ماي 2018 - 22:54
كاد المعلم أن يكون رسولا الله يهدي وليدات هاد الجيل كنا نحشمو من ليكبر منا
14 - سعيد السوسي الاثنين 21 ماي 2018 - 22:56
اي من يدافع على تلميد لا يريد ان يدرس و يضيع 40 تلميد
مثل هؤلاء التلاميد وجب ردعهم بمثل ماعمل الاستاد
مثل هؤلاء التلاميد وجب ردعهم بمثل ماعمل الاستاد
15 - issa الاثنين 21 ماي 2018 - 22:59
il faut que le directeur lui aussi soit en prison avec ce prof qui n'a pas informé la police après avoir vu la video
je ne pense pas qu'il souffre de quelque chose vu la sauvagerie intense de ce malade de prof
je ne pense pas qu'il souffre de quelque chose vu la sauvagerie intense de ce malade de prof
تعليق غير لائق
-18
16 - جاد الاثنين 21 ماي 2018 - 22:59
كان يدير بيها تقرير و توقف على الدراسة و لا يعطيوها انتقال، و لكن العنف لا...و حاجة أخرى بالنسبة لهاد الجيل عندو مشكل كبير مع التربية و الأخلاق، بمعنى اخر كاينة أزمة أخلاقية.
17 - زهير الاثنين 21 ماي 2018 - 22:59
إنما الأمم الاخلاق ما بقيت فإن هم ذهبت أخلاقهم ذهبوا. انا شخصيا ضد العنف و الأستاذ تسرع بالهجوم على التلميذة؛ لكن لنكن واقعيين شهادة التلاميذ نستنتج منها دناءة أخلاق هذه التلميذة و تعجرفها داخل القسم يبين مستوى تربيتها المتدني؛ فالاستاذ مهما كان إنسان لديه ظروفه و لديه حياته الخاصة يجب مراعاتها.للاسف التعليم في هذا البلد من سيء إلى اسوء
18 - majid الاثنين 21 ماي 2018 - 22:59
مهما كان فعل هذه التلميذة المراهقة فالقانون و كذا الاخلاق لا يسمحان بهكذا عنف في حق التلميذة و الكارثة اننا نربي ابنائنا على تقبل العنف و اعتباره امر عادي سواء داخل المؤسسات التعليمية او حتى داخل الاسرة مما يولد مواطنا خائفا مهزوز الشخصية لا يستطيع مستقبلا الدفاع عن حقوقه المشروعة و يرتعد امام اي موظف بسيط
تعليق غير لائق
-15
19 - Mehdi الاثنين 21 ماي 2018 - 23:00
كلمت حق الاستاذ العويبي درسني مادة الرياضيات فس السنة التاسعة اعدادي في الموسم الدراسي 97/98 من نعمة الاساتذة استاذ كفء.. اكي عصبي نوعن ما لاكن منظبط ويحب الانظباط في الصف.... من المستبعد يكون ظلمها
20 - فوزية الاثنين 21 ماي 2018 - 23:01
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، اللهم أصلح أبناءنا وبناتنا قل الحياء وبالوالدين بدل ان يعملوا على تأديب ابنتهم والحرص على تحسين سلوكها مع أساتذتها يتمادون في لوم الأستاذ الذي يسهر ويتعب من أجل تلقينها وزملائها العلم. فيا أيها الآباء والأمهات احرصوا على تربية أبنائكم تربية حسنة تليق بمقامكم ومقام رجال التعليم.
21 - محمد الاثنين 21 ماي 2018 - 23:01
مافهمتش.علاش كل هاذ التعقيدات.واش الانسان ماكي يعرفش يطبق القانون.هاذ الاستاذ مالو ما يرسلها لمجلس تاديبي و يرتاح من كل هاذ المشاكل.ميضربها مات ضربوا.
23 - السمعلي الاثنين 21 ماي 2018 - 23:03
واش الاستاد غير عينوض اويبدا يشرمل في تلميده بهديك الطريقه؟ ميمكنش.
واش التلميده ليباغه تقرا تتكلس في الطاوله الاخيره؟ ميمكنش.
واش تضنوا ان المجالس التأديبية باقيه عندها نفس الهيبه؟ ميمكنش.
الى كانت قللت الاحترام على الاستاذ فهدك الجزاء ديالها.
واش التلميده ليباغه تقرا تتكلس في الطاوله الاخيره؟ ميمكنش.
واش تضنوا ان المجالس التأديبية باقيه عندها نفس الهيبه؟ ميمكنش.
الى كانت قللت الاحترام على الاستاذ فهدك الجزاء ديالها.
24 - لحسن الاثنين 21 ماي 2018 - 23:04
يجب التحقيق في الحادث و من خلال قراءتي لكلام التلميذة فهي تكذب وشهادة أصدقائها حاسمة اتمنى ان يرد الاعتبار للأستاذ
25 - أبو مريم الاثنين 21 ماي 2018 - 23:05
هاته شهادات حية تدين التلميذة وتبرئ الاستاذ ،لهذا حذاري من ظلم العباد للعباد فعن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه ، عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربِه عز وجل أنه قال : ( يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي ، وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا ) لهذا وجب الحذر حتى لا نظلم هذا الاستاذ
26 - عبد الله م الاثنين 21 ماي 2018 - 23:06
إخواننا في القضاء بمدينة خريبكة والله ثم والله الأستاذ لمظلوم وعيب وعار على الوزارة تضخيم هذه القضية وإيقاف أستاذ من خيرة الأساتذة بخريبكة. رجاء أيها الصحفيون استغلال هذه الحالة وربطها بحقوق الإنسان وأشياء أخرى فالكل مسؤول أمام الله
27 - weld hassan الاثنين 21 ماي 2018 - 23:06
ارجو أن تؤخذ شهادة هؤلاء التلاميذ بعين الإعتبار و نشكر المسؤولين عن وعيهم. وألاً تكون هناك تصفية حسابات.
شكرا.
شكرا.
28 - عبدالله الاثنين 21 ماي 2018 - 23:07
كان على من التقط الفيديو حدف الصوت المنحط على الأقل لأنه يسئ للتلميدة والمعلم
29 - مغترب الاثنين 21 ماي 2018 - 23:08
ظهر الحق وزهق الباطل !
احنا ملي كنّا كنقراو،والله ما تقدر تفنفن بقدر ما كنا نحترم الأستاذ.
وإذا قدر الله وصيفطك للإدارة رحمة الله عليك.وما تدخل القسم حتى تجيب التزام موقع بالدائرة من طرف والديك،وعاد تكل وحد السلخة بالتي من عند المدير.
واش طرالينا دبا ؟ متنا؟ الحمد لله قرينا ونفعنا ذلك في تهديبنا وتربيتنا.
يجب على الادارة أن تقف لجانب الأستاذ خاصة أنه أستاذ مادة أساسية وتغليب مصلحة باقي التلاميذ اللي غادي يضيعوا.
احنا ملي كنّا كنقراو،والله ما تقدر تفنفن بقدر ما كنا نحترم الأستاذ.
وإذا قدر الله وصيفطك للإدارة رحمة الله عليك.وما تدخل القسم حتى تجيب التزام موقع بالدائرة من طرف والديك،وعاد تكل وحد السلخة بالتي من عند المدير.
واش طرالينا دبا ؟ متنا؟ الحمد لله قرينا ونفعنا ذلك في تهديبنا وتربيتنا.
يجب على الادارة أن تقف لجانب الأستاذ خاصة أنه أستاذ مادة أساسية وتغليب مصلحة باقي التلاميذ اللي غادي يضيعوا.
30 - مجرد رأي الاثنين 21 ماي 2018 - 23:09
احتراماتي لكل استاد تتلمدت على يديه وجزا الله كل خير لاستاد او فقيه ضربني او وبخني زمان كنا نخشى ان يعلم آبائنا ان الاستاد اوالمعلم او الفقيه عاقبنا لاننا سننال ضعف ما عوقبنا به حتى لاأعمم هناك بعض المرببين في وقتنا الحالي لايستحقون هدا الشرف لكونهم ماديبن وباعو ضمائرهم مقابل دراهم الساعات الاضافية فأي احترام سيبقى امام تلامدتهم ارجوا ان ينال هدا الاستاد حريته عاجلا ويكرم وتعاقب الفتاة هي واهلها حسب شهادة زملائها والا ستدل اسرة التعليم بالكامل ولن تبقى لها قيمة مثلما صار مع رجال الامن لما صار المجتع يطالب بمحاسبتهم حين تاديت واجبهم لاننا لسنا مؤهلين لنيل كل حقوقنا والنتيجة صارت السرقة علانية والتشرميل على مرآ الجميع حتى صرت تخاف ان تمشي وحيدا فاتقو اله ايها الحقوقيين في هذا اامجتمع
31 - غيور"ت" الاثنين 21 ماي 2018 - 23:14
السلام عليكم.
الكل ضد المس بحرمات التلميد لكن في المقابل يجب احترام من يلقنك العلم.لا أظن أن الأسناذ يمكن له تعنيف تلميذة بهذه الطريقة بدون سبب. التلاميذ جميعهم أكدوا أن التلميذة لا تحترم حرمة المؤسسة وهي مشاغبة وحتى من كلامها يظهر على أنها مراوغة وتعرف كيف تلعب بالكلمات. أما الأستاذ الله يرزقل الصبر مع مثل هذه التلميذة.تصوروا معي لو كنت أستاذا(ة) وعندك 3 أو 4 حالات مثل هذه التلميذة في القسم كيف ستتصرف.ربنا يحفظ. ما وصل له هذا الأستاذ من هستيرا يوضح لنا مذى (الحكرة)التي يعاني منها مع تلاميذة هذه المؤسسة. لكن رغم ذلك كان من المفروض عليه إخراجها من الحصة وكتابة تقرير وعدم السماح لها بالعودة إلى حصصه. لكن الله غالب.هذا ماحصل معه وإذا طرد من العمل ستتشرد عائلته ويزداد الطين بلة.
الكل ضد المس بحرمات التلميد لكن في المقابل يجب احترام من يلقنك العلم.لا أظن أن الأسناذ يمكن له تعنيف تلميذة بهذه الطريقة بدون سبب. التلاميذ جميعهم أكدوا أن التلميذة لا تحترم حرمة المؤسسة وهي مشاغبة وحتى من كلامها يظهر على أنها مراوغة وتعرف كيف تلعب بالكلمات. أما الأستاذ الله يرزقل الصبر مع مثل هذه التلميذة.تصوروا معي لو كنت أستاذا(ة) وعندك 3 أو 4 حالات مثل هذه التلميذة في القسم كيف ستتصرف.ربنا يحفظ. ما وصل له هذا الأستاذ من هستيرا يوضح لنا مذى (الحكرة)التي يعاني منها مع تلاميذة هذه المؤسسة. لكن رغم ذلك كان من المفروض عليه إخراجها من الحصة وكتابة تقرير وعدم السماح لها بالعودة إلى حصصه. لكن الله غالب.هذا ماحصل معه وإذا طرد من العمل ستتشرد عائلته ويزداد الطين بلة.
32 - معتوهة الاثنين 21 ماي 2018 - 23:15
واخة ...ولكن الأسلوب باش تعامل الأستاذ مع هاديك التلميذة الباسلة راه ما أسلوب ما والو....كان عليه يتحلى بالصبر و يتهلى فيها غير ب الستيلو و الشكايات و الالتزامات حتى تمشي تجلس حدا مها تعجن و تصبن و تضرب الجفاف على قلبها....بلا يتعصب و يحط راسو فهاد الموقف الذي لا يحسد عليه
33 - ahrbil الاثنين 21 ماي 2018 - 23:15
لاحول ولاقوة الا بالله العلي العظيم حسبي الله ونعم الوكيل في الظالمين
34 - abohicham الاثنين 21 ماي 2018 - 23:19
لنفترض جدلا ماتقولوه صحيح الا توجد إدارة في المؤسسة الا يوجد مجلس تأديبي.و الظاهر والله أعلم أن التلاميذ ملقنين يقولون ما قيل لهم.
35 - ولد البلاد الاثنين 21 ماي 2018 - 23:19
لاحول ولا قوة الا بالله أهذه تربيتنا ؟ أ هذه هي مؤسساتنا ؟ أ هذا هو تعليمنا الذي وصل بنا الى مستوى الانحطاط
36 - نتائج قلة التربية الاثنين 21 ماي 2018 - 23:22
شوف نتائج قلة التربية عصبت الأستاذ حتى أصبح لا يميز بين الصواب والخطأ ، أقدر ظروف الأستاد,,,,,,,,,,,,,
37 - هشام كولميمة الاثنين 21 ماي 2018 - 23:24
و الله إني حائر بين تصريحات التلاميذ و الطريقة التي عنف بها الاستاذ التلميذة...ربما الاستاذ المجد الذي يحب عمله منبوذ في المجتمع،و مع ذلك سنؤدي رسالتنا على أحسن وجه.
38 - الهاتف والتصوير ممنوعان الاثنين 21 ماي 2018 - 23:29
اولا ارفض العنف والعنف المضاد واطالب بتفعيل القانون ضد المشاغبين التوقيف المؤقت الطرد ان اقتضى الامر ثم اذا كان تقرير سيجدي كان سيلتجىء اليه الاستاذ هذه الحالات منحرفة خاصة وانها حصدت الطباشير وضربت الاستاذ وتستخدم الموسيقى ... هذه تحال على الطب النفسي وربما كتدير الكالة والنفحة والله اعلم
القضية الثانية اين هو او هي مصورة الفيديو بان الهاتف ممنوع وكل الوسائط كالساعة الحاملة للكاميرا اذن ينبغي الوصول الى المصور والناشر فهو طرف في القضية ومعاقبته ثم ان التلميذة معروفة بانحرافها داخل المؤسسة اخرجوا الاستاذ باراكا من تكريس العبث ابن خريبكة تحياتي الخزاعي
القضية الثانية اين هو او هي مصورة الفيديو بان الهاتف ممنوع وكل الوسائط كالساعة الحاملة للكاميرا اذن ينبغي الوصول الى المصور والناشر فهو طرف في القضية ومعاقبته ثم ان التلميذة معروفة بانحرافها داخل المؤسسة اخرجوا الاستاذ باراكا من تكريس العبث ابن خريبكة تحياتي الخزاعي
39 - NOUMRI الاثنين 21 ماي 2018 - 23:29
حسب التلاميد فالتلميدة مشاغبة و تستحق العقاب و هو الطرد من الفصل التوقيف عن الدراسة بمجلس التأديبي لكن إتكرفص أعليها بهاديك الطريقة العنيفة ؤ هو قليل الصحة اما كون كان اصحبح كون راه اقتاها شهادتكم لا تفيد في شئ السجن مصيره ؤلا غادي إدسروا الأساتدة لابد من العقاب ليكون عبرة و جريمة الإعتداء تابتة بالصوت و الصورة مهما كانت الأسباب لو حدت هدا في فرنسا على سبيل المتال لأقيل المدير و طرد الأستاد و أدخل السجن و وزير التعليم لكن نحن في المغرب إدن لا تستغرب
40 - محمد الاثنين 21 ماي 2018 - 23:29
انصفوا الرجل انا عارف انه اخطا يجب معاقبته بلا فقدان الوظيفة الكل يعرف ظروف الحياة الباهضة لا نريد التشرد لاحد. خصوصا بعد شهادات التلاميد عن سلوك التلميدة المستفز والظروف العائلية للاستاد
41 - زكرياء اءيت الطالبي الاثنين 21 ماي 2018 - 23:30
حسب تصريحات تلاميذ الثانوية الاءعدادية الاءمام المالك فاءن الاءستاذ لم يقم باءستعمال العنف مع التلميذة اءلا بعد اءن قامت برميه مرات عدة بالطباشير كما اءن نفس التلاميذ الذين يدرسون في قسم التلميذة المعتدى عليها صرحوا اءن التلميذة مشاغبة وتقوم باءطلاق الاءغاني واءصدار اءصوات غريبة ولا تبدي اءدنى اءحترام لا للاءستاذ ولا للمؤسسة التي تعمل بها.اءنا لا اءفهم لماذا قامت الشرطة باعتقال الاءستاذ قبل اءن تحقق معه فالتحقيق معه في حالة اءعتقال لهو جزء من اءلصاق التهمة به.اءن الاءستاذ ركيزة اءساسية للمجتمع ولا يمكن لاءي اءستاذ اءن يضرب تلميذا واءن يستعمل كلاما نابيا اءلا بعد اءن يكون قد اءستنفذ جميع الطرق ولم يبق له غير اءستعمال العنف لفض النزاع وحل المشكل.اءطلقوا سراح اءستاذ اءخريبكة فهو مظلوم
42 - احمد احمد احمد الاثنين 21 ماي 2018 - 23:30
و الان و الشهوذ يتكلمون بالوقائع المادية في الزمان و المكان يشهدون بان التلميدة وعتادة على الشغب داخل القسم اخدت كل الطباشير كله لتضرب به استاذ متسامح مرة ثم مرة الشهادة تقول ان الثلميدة مشاغبة دات سلوك سادي و ساقط الاستاذ تدخله سليم بنية حماية العملية التعليمية ليس الا الاحط ان الكل تكالب على الاستاذ القناة الثانية الاكادمية المديرية المحكمة الله اكبر الله اكبر هذا السلوك الشاذ من طرف المؤسسات دفع جل الاساتذة الاحرار الى طلب التقاعد النسبي سياتي يوما لن تجدوا استاذا يدرس ابنائكم
43 - faroukbela الاثنين 21 ماي 2018 - 23:32
اذن ظهر الحق .فعلا نحن نعرف أبنائنا .غالبيتهم باسلين .المرجو إعادة النظر في ملف الأستاذ المظلوم حسب شهادات الطلبة
44 - تلميذ الاثنين 21 ماي 2018 - 23:37
لو تعرفون قمة الاستفزاز الذي تعرض له هذا الاستاذ لتعجبتم التلميذة اصلا هي مشاغبة بزاف تتخدم الموسيقى والشطيح وليزيات داخل الفصل وهاد لبسالة داءما على مول لماط ما خلى مادار معاها جميع الطرق خدمهم معاها هي سلكوطة لوكنتم مكانه لتصرفتم بنفس الطريقة
45 - متتبع الاثنين 21 ماي 2018 - 23:38
لماذا لا يتابع التلميذ الذي استعمل الهاتف النقال داخل الفصل والذي ينص القانون على منع استعماله من طرف التلاميذ لأن كما أعلم جرى صلح بين الأستاذ والتلميذة وولي أمرها ولم يقم الاستاذ بأي تقرير بحقها وكان يمكن اقفال القضية ولا تهان كرامة أي طرف.
46 - stof الاثنين 21 ماي 2018 - 23:40
من نهار بانت مسرحية مدرسة المشاغبين والتعليم لور لور دراري باغين يقلدو سعيد صالح وعادل امام كيخربو عقول الناس وكيبدلو عادات ناس فالتلفزيون حديو راسكم وليداتكم من سوحليفة ولاد الدرب ولاد علي تخريب المجتمع عادات جديدة كتدخل العقل اللاواعي
47 - مواطن الاثنين 21 ماي 2018 - 23:43
الكل يتحدث عن الإجراءات القانونية التي يجب على الاستاذ اتباعها لردع التلاميذ كالتقارير و المجالس التاديبية، ما لا يعرفه العديد من الناس هو أن تقارير الاساتذة في حق التلاميذ لا تؤخد بعين الإعتبار من الادارة في غالب الأحيان، و حتى إن عقدت مجالس تأديبية فخلاصاتها تكون جد ضعيفة، فيصبح الأستاذ في موقف جد ضعيف أمام التلاميذ المشاغبين، إذ يعرفون أن التقارير لا تقدم و لا تؤخر و الإدارة لا تتدخل لأن هناك مذكرات وزارية تمنع الطرد و الفصل من الدراسة، و المديريات الاقليمية و الأكاديميات منفصلة عن واقع التدريس و مشاكل المدارس و الثانويات، فيزداد المشاغبون غيا الى غيهم، و يزداد المدرسون ذل على ذل، و هنا يضطر المدرس لإيجاد حل لنفسه، إما الصبر على الاذى و الإذلال و إما ترك الأمر كله و مداراة التلاميذ و مجاراتهم بالنقط و إما أن يصاب بامراض السكري و الاعصاب إن هو حاول تربية التلاميذ أو الإنهيار النفسي و العصبي في حالات أخرى حسب طينة كل أستاذ.
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