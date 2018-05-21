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كُتّاب وآراء
قصة التلميذة المعنّفة
الاثنين 21 ماي 2018 - 22:10
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (45)
1 - متتبع الاثنين 21 ماي 2018 - 22:31
إدا تعمدتي استفزاز الاستاد من أجل تصوير رد فعله وفضحه. فدالك جزائك لو كنا عادلين بين الطرفين
تعليق غير لائق
112
2 - مهتم الاثنين 21 ماي 2018 - 22:32
كن ابن من شءت واكتسب ادبا يغنيك محموده عن النسب .
3 - محمد الاثنين 21 ماي 2018 - 22:34
اقسم بالله مقدرتش نكمل الفيديوبالبشاعة ديال الضرب،هذا والله ليس بإنسان وحاشى ان يكون حيوان ،أن هاد السيدة مزال تتكلم والله كتبت لها حياة جديدة كنت تنقول فكل لحظة هذه النهاية ديالها،غدي نقولك ايها الاستاذ الله ياخد الحق فيك
تعليق غير لائق
-215
4 - راصد الاثنين 21 ماي 2018 - 22:37
الضرب كأسلوب سواء في التربية أو الحوار مرفوض ولكن بالمقابل عليكم أن تكونوا متخلقين الأستاذ يدرسك الآن حوالي 8 أشهر و أكيد لو أنه يعرف أنك متخلقة و متربية كيفما رباوك والديك كما قلتي مكان ليبادر بضربك أبدا أنا لا ألتمس العذر للأستاذ ولكن يكفي أي مغربي يقف أمام أي مؤسسة تعليمية لحظة خروج التلاميذ وسيأخذ فكرة واضحة عن تربيتنا و أخلاقنا أين وصلت.
تعليق غير لائق
126
5 - كلمه حق الاثنين 21 ماي 2018 - 22:38
الحق يبان مهما كان فعلتك ليس له حق يضربك بتك الطريقه .انتي ضحيه وليس لك ان تبرري. من يريد طفلته ان تضرب بهده الطريقه فكل واحد منا يحط بنته او ابنه مكان هذه البنت ..فما ردت الفعل ترى ابنتك تضرب بهده الطريقه ويقدف طفله من المحصنات بكلام هابط ..
لو ان تلميد ارد ان يدافع عن نفسه كان قامت القيامه ويرمى بالسجن شفتو علاش التلامذ عنفين مع الاستاذه انهم لايحترمون انسانيتهم ويسبوهم باقبح الالفاظ..
لو ان تلميد ارد ان يدافع عن نفسه كان قامت القيامه ويرمى بالسجن شفتو علاش التلامذ عنفين مع الاستاذه انهم لايحترمون انسانيتهم ويسبوهم باقبح الالفاظ..
تعليق غير لائق
-116
6 - levoyageur الاثنين 21 ماي 2018 - 22:38
مستحيل لا اصدق ولا يمكن لاستاد ان يعتدي على تلميدة هكدا ولا بد ان هناك شهود وستضهر الحقيقة
تعليق غير لائق
113
7 - رسالة للتلاميد الاثنين 21 ماي 2018 - 22:39
نرجو من التلاميذ احترام المعلمين و الأساتذة و الأطر التربوية. و المؤكد الأكيد أن المعلمين و الأساتذة و الأطر التربوية تتعرض للعنف من التلاميذ لغاية أن يفقدوا صوابهم.
من جهة أخرى يجب على الوزارة الوصية ات تعمل على استراتيجية إصلاح أخلاق التلاميذ و الطلبة.
و الله ولي التوفيق.
من جهة أخرى يجب على الوزارة الوصية ات تعمل على استراتيجية إصلاح أخلاق التلاميذ و الطلبة.
و الله ولي التوفيق.
8 - جهان الاثنين 21 ماي 2018 - 22:39
وعلاش مقلتيهاش لوالديك من الاول من عرفتي نفسك مظلومة علاش حتا تلاح الفيديو وفي نفس الوقت الاستاد مكانش خاصو بعنف البنت بهد الطريقة الهمجية انا في رأيي الاستاد خاصو يتعاقب بعقاب كبير دون فصله عن عمله منساوش السن ديالو يعني حرام تضيع له 40 عام ديال القراية بلا تقاعد بلا والو نراعيو انه أيكون عنده ولاد خدام عليهم والله يهدي ماخلق
9 - رأي الاثنين 21 ماي 2018 - 22:39
ومن يحمي الأستاذ المعنف ؟ ؟ ؟ دائما اللوم يقع على الأستاذ !!! الآباء نفسهم لا يسلمون من عنف أبناءهم !!! اغلب الآباء يقولون نفس الجملة : " هاد الولد قهرني " / " هاد البنت قهرتني " . فما بالكم الأستاذ الذي يصتدم بالعشرات من التلاميذ "المشرملين يوميا !!!! إنها مهنة المتاعب . هذا لا يعني أن جميع الأساتذة في المستوى ، هناك مع الأسف الشديد أطر تعليمية ليست لها الكفاءة المهنية مما يجعل العلاقة مع التلاميذ متوترة. الله يرحم التعليم .
10 - رشيد الاثنين 21 ماي 2018 - 22:40
لي عجبني فهاد لفيديو أن هاد تلميذة حافظة سواريها طريقة باش تكلمات زوينة بزاف مختصرة وفصميم. ... كنتمنى مصير هاد الوحش يكون عبرة لباقي رجال تعليم ... ولوزارة تدير تكوين المستمر لباقي الاساتدة .. توريهوم طريقة تعامل مع التلاميذ. ..
تعليق غير لائق
-52
11 - محمد الاثنين 21 ماي 2018 - 22:41
كم من أمتال هدا الوحش في المؤسسات التعليمية يجب الضرب من حديد على كل من تخول له نفسه بالتعدي على طﻻب المدارس
تعليق غير لائق
-47
12 - بلحسن المراكشي الاثنين 21 ماي 2018 - 22:42
اتقو الله في أبناءهم حسب رواية أخرى لزميل لك في القسم قال انك كنت ترشقين الاستاذ الطباشير بعد ان انذركم مرة أولى وتانية .والله كنا نحترم الاساتذة والمعلمين كاباءنا وأمهاتنا وما تجرانا يوما قط على مهاجمتهم. ما تنتظر ايها الأب من ابنتك التي تسمي معلمها بالوحش لو لم تكن عنده غيرة لنكت معهم واضحكهم وانتهت الحصة ماذا ننتظر من هذه الأجيال تلاميذ يضربون اساتذتهم وأساتذة يدافعون عن أنفسهم. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
13 - mehdi الاثنين 21 ماي 2018 - 22:42
الاستاذ مادار فيها ما يليق، و تلميذة فالثانوية كتقول "البنتا" راه مشكلة. و الله يدير الخير لبلادنا يتصلح فيها التعليم. هادا ما كان
14 - امينة الاثنين 21 ماي 2018 - 22:43
بحكم انني قضيت ثلاتين سنة في قطاع التعليم فاني اؤكد لكم ان هذا الاستاذ لا يمكن ان يعتدي على هذه التلميذة بدون سبب وبدون ان تكون قد استفزته استفزازا اوصله الى حالة هستيرية جعلته يفقد اعصابه وهو حال التعليم بصفةعامة بحيث اغلب التلاميذ بدون اخلاق ولا مستوى ولا تربية ويبقى الاستاذ هو الضحية وهو الذي يؤدي الثمن غاليا
15 - الله أعلم الاثنين 21 ماي 2018 - 22:43
الله أعلم هو ماكانش عليه اضربك بديك الطريقة الوحشية . والكلام الفاحش . ولاقدر الله وضربتي بطباشير كان عليه اديك الإدارة وإديرو ليك إنذار تأذيبي. الله إهذي ماخلق
16 - يوم الحساب الاثنين 21 ماي 2018 - 22:44
لايعقل انا هذا الأستاذ تهجم على هاته الطالبة بدون أي سبب نحن ندرك أن فئة كبيرة من هذا الجيل لايحترم أحدا حيث أصبحنا نسمع ونرى الأساتذة عرضة للضرب والإهانة هذا كله راجع لسوء التربية داخل الأسرة.
17 - محمد الاثنين 21 ماي 2018 - 22:45
لنفرض ان الاستاذ ظلمك كم تدعي فلماذا التزمتي الصمت الى ان انتشر الفيديو (تحية اخلاص وتقدير الى جميج الاطر التربوية
18 - حلال المشاكل الاثنين 21 ماي 2018 - 22:47
التلاميذ المغاربة عموما مكلخين في جوج مواد الرياضيات والفرونسي..وفيهم فين كيوقع المشاكل مع الاساتذة لان التلاميذ مكيفهموش ومستوى التربية طايح فكيقلبوها شغب ...وربما يكون شي تلميذ ذكر هو اللي لاح الطباشير على الاستاذ وهاذ الدرية مشات فيها ...والقسم كله في الحقيقة كيتحمل مسؤولية الشغب.
الأستاذ تعصب بزاف وهذا عادي لإنسان شعر بالإهانة .
في النظر ديالي العقوبة المناسبة هي..توقيف الاستاذ شهر واحد فقط.و تكرار السنة للتلميذ الذي ضرب الاستاذ بالطباشير اذا أفصح عنه أصدقاؤه. والا فإن جميع تلاميذ القسم يحكم عليهم بعدم متابعة الدراسة لخمسة عشر يوما.
الأستاذ تعصب بزاف وهذا عادي لإنسان شعر بالإهانة .
في النظر ديالي العقوبة المناسبة هي..توقيف الاستاذ شهر واحد فقط.و تكرار السنة للتلميذ الذي ضرب الاستاذ بالطباشير اذا أفصح عنه أصدقاؤه. والا فإن جميع تلاميذ القسم يحكم عليهم بعدم متابعة الدراسة لخمسة عشر يوما.
19 - سعيد الاثنين 21 ماي 2018 - 22:47
العنف ظاهرة عالمية لا تقلقوا أنسيتم أن حتى في أمريكا صاحبة حقوق الإنسان تحدث جرائم جماعية!!أظن أن المشكل خارج عن السيطرة!
21 - تلميذ سابق. الاثنين 21 ماي 2018 - 22:47
انا لا أظن أن الأستاذ يدير هاد شي بلا سبب واضح... حتى انا كنت تلميذ و شفنا أساتذة مكفسين ولكن حتى واحد مكان يتعدى بهاد الطريقة. كايين تلاميذ كانوا يربو الأساتذة بالمندرين و البيض... انا كانت تجيني الغيرة على الأساتذة وكنت كنشوفهم صابرين مساكن..
22 - أحمد الصفريوي الاثنين 21 ماي 2018 - 22:51
اظن أن البنت التلميذة هي من استفزت الأستاذ وجعلته يفقد صوابه وإلا ما كان ليتصرف تصرفا غير مقبول كالذي حدث
23 - ابن سوس المغربي، الاثنين 21 ماي 2018 - 22:54
الكل مسؤول المنظومة التربوية والتعليمية الفاشلة في المغرب و عائلات أمية جاهلة تخلف أولاد ولا تعرف ان تربي هذا حال المغرب الناس كا تولد و تلوح في الشارع يربي لهم المدرسة مدمرة بسبب ضعف التكوين المسؤولين على تربية أجيال هل تفتخر ببنتك الآن أنها حققت معجزة توقيف أستاذ، بالنسبة لإدارات المكلفة بالتعليم في المغرب انتم فاشلون لأنكم فشلتم في خلق أجيال شبابية تخرج من جهل العادات والتقاليد البالية بسبب انعدام سياسة الحوار و الإقناع العلمي انتم تعلمون اطفال كلهم مشاكل بسبب عائلات امية لا تعرف ان تربي فا كان عليكم تطبيق القانون على كل طالب وطالبة و تلميذ لا ينصاع للقانون بدل استعمال لغة العنف العنف لا يوصل إلى نتيجه
24 - زائر عادي الاثنين 21 ماي 2018 - 22:54
هذه هي نتيجة إفلاس التربية داخل العائلة المغربية. إستفزاز التلاميذ للأستاذ شيئ غير مقبول بتاتا. انا أساند الأستاذ بالرغم من الخطأ الذب ارتكبه.
25 - Lotfi الاثنين 21 ماي 2018 - 22:55
بيان كشف النقاط له علاقة مباشرة بالموضوع فإدا حاصرك السيد المدير بالنقاط التي تحصلتين عليها فهذا يعني أن دورك في الفصل يبقي فقط من أجل إثارة الشغب والفوضى وبالتالي أنت مطالبة بالإعتذار والبحث عن حرفة بدل إضاعة الوقت وحرمان باقي التلاميذ من متابعة الدروس فالأستاذ أنفعل لحظة قيامه بواجبه المهني وهذا يعني أن الدروس والتحصيل العلمي لا يعنيك. ما أقوله الله يكون فعون هيئة التربية والتعليم فحتى تصوير الفيديو وخروجه لم يكن لو كان هناك الحد الأدنى من الإنضباط والإحترام فالمؤسسات التعليمية يجب أن تكون مثل المساجد أو الثكنات أمام المستوى المعرفي والأخلاقي المتدني
26 - sohail الاثنين 21 ماي 2018 - 22:56
الصلح خير بالرغم من ان ردة فعل الاستاذ عنيفة الا انه استاذ وهي في مرتبة ابنته فهناك اباء يفعلون ببناتهم ما يندى له الجبين ولا احد يعرف عنهم اي شئ بل هناك من البدوفليين من يعبت بشرف بناتنا ولا ينصفهم احد مهما كان فهو استاذ ففي 1990 في نفس مستوى البنت تعرضت لوابل من اللكمات دون سابق انذار انتفخت على اثرها عيني حد الانسدادوالسبب اني التفتت الى زميلي مبتسما وقت شرح الدرس وفي المساء قام بالواجب وتقدم مرفوقا بامه الى المنزل وطلب الاعتذار والمسامحة من الوالد فقال له والدي لعليك انت استاذه ومن حقك ان تفعل ما تراه صحيحا ومنذ ذلك الوقت يسأل بعضنا على بعض الى يومنا هذا واصبحنا اصدقاء مثل هذه الوقائع تتكرر بين الفينة والاخرى لكنها لا تمت للحقد او الكراهية بشئ فالتلاميذ بالنسبة للاستاذ سواسية رغم اختلاف مستوى الذكاء العلمي والمعرفي
27 - بوشعيب الاثنين 21 ماي 2018 - 22:56
جميع انواع الضرب ممنوعة ،هاذه رسالة للمعلم وللاباء وللمربين،وللمغزن، وانتها الكلام.
28 - عمر الاثنين 21 ماي 2018 - 22:56
يجوز أن يكون هذا الفيديو مفبرك من اجل تصفية حسابات مع الاستاذ والدليل هو عدم رد الفعل الآني للتلميذة أثناء ضربها ولو بالكلام
29 - الأستاذ أولا ً الاثنين 21 ماي 2018 - 23:00
يجب مراعات سن الأستاذ و كذلك الأخذ بعين الاعتبار سنوات الخدمة التي قدمها لأجيال من قبل، هذا وإن كان أحد من الإخوان ليتدخل بالصلح كما قال تعالى: الصلح خير . من جهة أخرى أقترح وضع كاميرات مراقبة في الأقسام حتى لا يظلم أحد.
30 - عروبي الاثنين 21 ماي 2018 - 23:01
كل ما فهمت هو أن الأستاذ هاجمك بدون سبب كأنه ثور هائج في حلبة المصارعة. كلامك لا أساس له من الصحة لأنك تبدين مرتبكة ومضطربة في أقوالك أو كما نقول بالدارجة المغربية: " تدخلي وتخرجي في الهضرة" الله يهديك.
31 - الشريط الملعون الاثنين 21 ماي 2018 - 23:06
لا يحق لمن التقط الفيديو ان يلتقطه لانه تسبب في كارثة اجتماعية خطيرة فلولاه لما تراجعت الفتاة عن صلحها المبرم مع الاستاذ بعدما علمت ان هناك شريط لها يتداوله الناس في مواقع التواصل فرغبت في الشهرة وضربت بعرض الحائط العفو الصادر عنها واستمعت الى كلام الناس ونسيت ان العفو هو افظل انواع الانتقام .
32 - تلميذات سلوكهن غريب الاثنين 21 ماي 2018 - 23:08
على الأباء أن يراقبوا أبنائهم بكيفية مستمرة فالملاحظ قرب المؤسسات أن تلميذات وتلاميذ يشجعون بعضهم بعض على السلوكات السيئة عوض الإهتمام بالدروس فليتجه الاباء والامهات نحو المؤسسات ليكتشفوا حقيقة السلوكات السيئة لبعض التلميذات والتلاميذ وهنيئا للأباء الذين يقفون على تربية أبنائهم والاهتمام بهم
33 - أبو زياد الاثنين 21 ماي 2018 - 23:11
أنا ضد العنف لاكن الأستاذ مافعله ربما جاء من كثرت الضغط هذا الجيل صعب ولا يحترمون لأساتذة ولا أي واحد أكبر منهم جيل عصبي وأغلبهم تنقصه التربية وحتى سن الأستاذ لا يجب أن يتعدى 50 سنة حيث أن مهنة التعليم صعبة وتأخد من الإنسان الشيئ الكثير وأسأل الله أن يهدي أولادنا
34 - لحسن الاثنين 21 ماي 2018 - 23:12
يلاحظ من خلال كلامك تبدين غير مقنعة. ولايمكن للأستاذ أن يبادر الى ضربك هكذا من دون سبب.
هذا استفزاز فوق طاقة الأستاذ.
أصدقائك في القسم أدلو بتصريح يتهمونك فيه بالإعتداء على الأستاذ بضربه بالطبشورة، وقد قالوا في حقك انك تأتي لتستمعي للموسيقى داخل القسم وبهكذا تصرف تشوشين على التلاميذ والأستاذ خلال التحصيل الدراسي وزادوا وقالوا انها ليست هذه هي المرة الأولى.
ماعلى الانسان ان يقف امام اَي إعدادية أو ثانوية أثناء خروج التلاميذ ويلاحظ بأم عينيه السلوكات المنفلتة.
الله يكون في عون الأساتذة.
ولاحول ولا قوة الا بالله
هذا استفزاز فوق طاقة الأستاذ.
أصدقائك في القسم أدلو بتصريح يتهمونك فيه بالإعتداء على الأستاذ بضربه بالطبشورة، وقد قالوا في حقك انك تأتي لتستمعي للموسيقى داخل القسم وبهكذا تصرف تشوشين على التلاميذ والأستاذ خلال التحصيل الدراسي وزادوا وقالوا انها ليست هذه هي المرة الأولى.
ماعلى الانسان ان يقف امام اَي إعدادية أو ثانوية أثناء خروج التلاميذ ويلاحظ بأم عينيه السلوكات المنفلتة.
الله يكون في عون الأساتذة.
ولاحول ولا قوة الا بالله
35 - أبو أيمن الاثنين 21 ماي 2018 - 23:15
هو ما ادهشني هو التفاعل السريع للمديرية الإقليمية مع الموضوع و استعراض عضلاتها الحقوقية لصالح التلميذه و لكن من خلال شهادات التلاميذ يبدو أن مكان هذه قليله الحياء هو الشارع حتى تذق أهلها المر
36 - سعيد الاثنين 21 ماي 2018 - 23:16
قم للمعلم وفيه تبججيلا
كاد المعلم ان يكون رسولا.
البادي اظلم يا بنيتي. ماذا تنتظرين منه بعدما ضربته بالطباشير. بشهاذة أصدقائك
اتق الله في نفسك. قي التلاميذ الذين حرمتهم الان من مادة الرياضيات والامتحانات على الابو اب بسلوكك الصبياني.
وتسببت لاستاذك في المشاكل الذي هو في غنا عنها.
لاحول ولا قوة إلا بالله. تلاميذ اخر زمان
كاد المعلم ان يكون رسولا.
البادي اظلم يا بنيتي. ماذا تنتظرين منه بعدما ضربته بالطباشير. بشهاذة أصدقائك
اتق الله في نفسك. قي التلاميذ الذين حرمتهم الان من مادة الرياضيات والامتحانات على الابو اب بسلوكك الصبياني.
وتسببت لاستاذك في المشاكل الذي هو في غنا عنها.
لاحول ولا قوة إلا بالله. تلاميذ اخر زمان
37 - دافع ضرائب الاثنين 21 ماي 2018 - 23:18
الاساتذة واش كنخلصوكم من ضرائبنا باش تقريو ولادنا ولا باش تخلو خدمتكم و تقابلو النت دافعو عن حقارة هاذ سخص الذي يمثل معظمكم
38 - الزاكوري الاثنين 21 ماي 2018 - 23:19
كل شي واضح. الأستاذ قام برد فعل اتجاه تلميذة مشرملة وشبعانة عياقة. انا ضد هاذ رد الفعل لانه قانونيا ليس في صالح الأستاذ. والتلاميذ زملاء الفصل قدموا شهادات كلها ضذ هاذ المشرملة . ولكن في سن متقدمة وفي ظروف الضغط والاستفزاز يصعب على هذا الاستاذ الضحية امتلاك اعصابه وتماسكه من اجل سلوك مسطرة المجلس التاذيبي واتخاذ الاجراءات العقابية المنلسبة.
39 - سعيد الاثنين 21 ماي 2018 - 23:21
وكيفاش تبري الزمالاء ديالك الي قالوا بأنك ضربتيه عدة مرات بالطباشير ؟ أنا مكنصدق كلامك. لا يمكن للأستاذ أن يتصرف بهذه الطريقة لولا فعلك.
40 - هشام كولميمة الاثنين 21 ماي 2018 - 23:22
انصتوا إلى تصريحات التلاميذ...و رغم ذلك الطريقة التي عنف بها الاستاذ التلميذة غير مقبولة خلاصة القول مزيدا من الصبر و نكران الذات من أجل مستقبل بلدنا و أطفالنا . لن نسمح للاغنياء بأن يعبثوا بنا و بابناءنا.الصراع طبقي و فقط.
41 - ياسر الداودي الاثنين 21 ماي 2018 - 23:25
يا سبحان الله.... كانت جالسة وفجأة قصدها الأستاذ لينهال عليها بالضرب وسط حوالي ٤٠ تلميذ !!! لا دخان بدون نار والله أعلم.
تلاميذ الفصل كلهم شهذوا بأن التلميذة من قامت برشق الأستاذ بالطباشير وفي عدة مناسبات، ذلك رغم تحذيراته المتكررة.
كاد المعلم أن يكون رسولا.... ياحصرة على ولاد اليوم....
تلاميذ الفصل كلهم شهذوا بأن التلميذة من قامت برشق الأستاذ بالطباشير وفي عدة مناسبات، ذلك رغم تحذيراته المتكررة.
كاد المعلم أن يكون رسولا.... ياحصرة على ولاد اليوم....
42 - أستاذ الاثنين 21 ماي 2018 - 23:25
الضرب كأسلوب سواء في التربية أو الحوار أصبح مرفوضا
ملاحضة
- الاستاذ مازال يدرس بالطريقة الذي كان المدرس ووزارة التعليم يساهمان في تأطر التلاميذ المنحدرين من الطبقات الشعبية
- التلميذة لم تقل لماذا قصدها المعلم بالذات ومستواها في المادة المعنية
- غياب رأي الاستاذ ومسؤولية المدير ووزارة التعليم
- دور الاب فيما حصل لابنته
ملاحضة
- الاستاذ مازال يدرس بالطريقة الذي كان المدرس ووزارة التعليم يساهمان في تأطر التلاميذ المنحدرين من الطبقات الشعبية
- التلميذة لم تقل لماذا قصدها المعلم بالذات ومستواها في المادة المعنية
- غياب رأي الاستاذ ومسؤولية المدير ووزارة التعليم
- دور الاب فيما حصل لابنته
43 - azzaz الاثنين 21 ماي 2018 - 23:25
السلام عليكم هده لتلميدة غير مأذبة لا هي ولا والديها كيفية الكلام يدل على ذالك وشهادة زملائها بالأستاذ دليل على برائته وكيف ما كان الحال بقى مربي للأجيال لا سيمة بلغ عتي من الزمن في التعليم ويكون الجزاء بهاده الطريقة
44 - houcine الاثنين 21 ماي 2018 - 23:25
لا أظن واشك ان تصرف الاستاء جاء من لاشيء .لابد ان هناك سببا في مستوى هذا الضرب . وهل سبق ان ضرب احدا . ولم لم يضرب تلميذا آخر. اتقوا الله يا عباد الله . انا بعيد كل البعد عن التعليم والمدينة وارى ان هذه التلميذة ظلمت نفسها اولا . وارجو من والد التلميذة ان ينأكد من الواقعة عبر التلاميذ ااشهود ويتخذ موقفا يخاف فيه الخالق . ان النفس لامارة بالسوء الا ما رحم ربي ( مجرد رأي )
45 - كاد المعلم أن يكون رسولا الاثنين 21 ماي 2018 - 23:27
اين ذهب المعلم الذي كاد ان يكون رسولا اعتقد أنه ذهب مع التلاميذ الذين يوفونه التبجيلا. اتكلم على جيل السبعينات و الثمانينات أما اليوم لامعلم يستحق الإحترام ولا تلميذ مؤذب يحترم المعلم ولا تعليم بناء يرقى بهذا البلد الى المراتب العالية، الجميع في الهاوية،و أقول ان اصلاح التعليم يجب أن يشارك فيه الكل من الوزارة و رجال تعليم وتلاميذ وأولياء ومجتمع مدني وكل من يستطيع أن يساهم في رقي المنظومة التعليمية
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