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كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | التراويح بمسجد الكتبية

التراويح بمسجد الكتبية

الثلاثاء 22 ماي 2018 - 20:40

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (1)

1 - سميرة الثلاثاء 22 ماي 2018 - 21:09
الحمد لله على نعمة الاسلام.نتمنى ان تمتلئ المساجد على طول وليس فقط في رمضان.رمضان مبرك لجميع المسلمين
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