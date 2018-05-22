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كُتّاب وآراء
التراويح بمسجد الكتبية
الثلاثاء 22 ماي 2018 - 20:40
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (1)
1 - سميرة الثلاثاء 22 ماي 2018 - 21:09
الحمد لله على نعمة الاسلام.نتمنى ان تمتلئ المساجد على طول وليس فقط في رمضان.رمضان مبرك لجميع المسلمين
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