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كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | مغاربة والتهرب الضريبي

مغاربة والتهرب الضريبي

الثلاثاء 22 ماي 2018 - 19:40

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - حافيظ الثلاثاء 22 ماي 2018 - 20:25
ومادا عن البرلمانين المعفيين من الضرئب اغلبهم يدخل البرلمان من اجل هد المصلحة وليس مصلحة الشعب
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2 - عبد الحكيم الثلاثاء 22 ماي 2018 - 20:29
في برنامج شاهدته على الاولى منذ زمان،صرحت احد المسؤولين في وزارة المالية،ان اكثر من ستين في الماية من الشركات و الاشخاص المعنويين،لا يدفعون الضرائب على الاطلاق وهؤلاء من لهم نفوذ و وساطات تحميهم من المتابعات،واما الباقي فيلجأ للتلاعب او الرشوة،للتصريح بمبلغ اقل من المفروض ان يدفعه،
ولهذا من حق المواطن ان لا يدفع ولا مليلما،للضرايب ان وجد لذلك سبيلا،فحتى اصحاب السيارات الذين يدفعون ضرايب للدولة والتي من المفروض،ان تستتمر تلك الاموال في اصلاح الطرق،لا تفعل ذلك،فكيف بالقطاعات الاخرى،ولهذا يفضل المغربي ان يضع امواله في جيبه،
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3 - أبو العزة الثلاثاء 22 ماي 2018 - 20:58
La fuite des capitaux !!!! Les marocains n'ont pas besoin de mettre leurs richesses dans les paradis fiscaux pour la simple raison ils ne payent pas d'impôts et le système interdit des contrôles
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