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كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | برنامج صلاح الدين مزوار

برنامج صلاح الدين مزوار

الثلاثاء 22 ماي 2018 - 21:45

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - وجه النحس الثلاثاء 22 ماي 2018 - 21:59
و الله إنه لضحك على الذقون بالله عليكم ماذا قدم هذا الشخص للبلد علما أنه تقلد أعلى الناصب لم نرى ورائه إلا النكسات اللور اللور و بدلوا الوجوه أراو شي جديد لكن المشكل ليس في الدولة و النظام أو الحكومة بل في الشعب الذي يهلل لهذه الكراكيز إن أردتم تغيرا ملموسا أيها الشعب فعلى كل واحد منكم أن يشتغل بجد من أجل تغير الدات أولا أبدأ في نفسك أولا كي تكون مستعدا إن تقلدت منصبا أن تعطي فيه الخير الوفير أما بعقلية الكل ليس صالحا إلا انا فهي نفس عقلية من يحكموننا. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم .
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2 - Fouad الثلاثاء 22 ماي 2018 - 22:30
حتى صديقه في النصب وزير الصناعة مولاهم حفيظ العلمي قدم درس في الوطنية بعدم تأديته للدولة 34 مليار من رسوم بيعه لشركته سهام
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3 - طلب معلومات إضافية الثلاثاء 22 ماي 2018 - 22:35
حبذا لو تفضل أحد من المتابعين للموضوع أو جريدة "هسبرس" بإعطائنا معلومات مختصرة ودقيقة حول النقط التالية :
1-ما هو الأجر الذي يتاقاضاه رئيس الباطرونا ؟
2-من أي ميزانية ؟
3-هل له امتيازات مادية و/أو معنوية أخرى ؟
4-كيف لرئيس الباطرونا أن يتفرغ للعمل على رأس الباطرونا على حساب مشاريعه أو مقاولاته ؟
5-هل هناك مصالح خارجية مستقلة تقوم بمراقبة مالية الباطرونا ؟
6-أشياء أخرى يمكن لها إغناء هذا الموضوع.
وشكرا.
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4 - abdou الثلاثاء 22 ماي 2018 - 22:45
و الله حتى عيب و عار و حشومة، أليس فينا رجل رشيد!!! دائما نفس الوجوه، دايرين المناوبة على المناصب بيناتهوم، في مثل هذه الحالات يمكن القول بأننا فعلا شعب مداويخ لأننا ساكتين على الباطل و خليناهوم يديرو مابغاو فهاد البلاد، مجموعة هرافة مسيطرين على البلاد مستفيدين من قانون عدم محاسبة الكبار عند استغلال الصغار... حسبنا الله و نعم الوكيل، الله ياخذ فيكم الحق، و الله مامسامحينكم.
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5 - Bla bla bla الثلاثاء 22 ماي 2018 - 22:47
هل تتذكر يا سيد مزوار نتائج " برنامجك " لما كنت وزيرا للخارجية ؟ التعيينات التي قمت بها في القنصليات المغربية بالخارج والاختلاسات والفساد وسوء التذبير التي تلتها ؟ هل تتذكر وعودك لمغاربة العالم بإحداث قنصليات إلكترونية تخفف عن المواطن عناء التنقل إلى مقرات القنصليات ؟ كل شيء موثق وسيشهد عليك عملك يوم القيامة. فأنت في وضع لا يحسد عليه.
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6 - محمود الثلاثاء 22 ماي 2018 - 22:47
هذا الشخص من فصيلة الذي سمى المغاربة ب"المداويخ"هو تقسيم الأدوار ل"طحن"الشعب مثل القنفوذين اللذان كانا يتسابقان مع الحصان ،قنفوذ في بداية السباق و الاخر في نهايته الحصان البليد كان يضن أنهما واحد ! لذا خوذوا حذركم يا شعب ال"الداويخ"لكي لا تكونوا مثل الحصان المغفل الذي مات بالإرهاق !
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7 - كلام في الهواء الثلاثاء 22 ماي 2018 - 22:58
قل ما شئت وعبر كما تشاء. لقد عبرت ما فيه الكفاية لما كنت وزيرا في الخارجية والنتائج كانت كارثية: تعيينات لأشخاص بدون كفاءات في القنصليات المغربية بالخارج وما تبعها من اختلاسات مالية وسوء التدبير وظلم وتهميش لذوي الكفاءات. كل الوعود بتسهيل المساطر والاجراءات القنصلية كانت كلاما فارغا. انشري يا هيسبريس مشكورة.
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8 - م المصطفى الثلاثاء 22 ماي 2018 - 23:05
المسنون الذين بلغوا من السن عتيا ، والذين لم يبق لهم إلا العودة إلى الله بالعبادة والتقرب إلى الله أكثر، بعدما تقلدوا مناصب متعددة في حكومات متتالية ووو
وتراهم يطلون علينا من جديد في مناصب جديدة، وهم يشدون على المناصب بالنواجد. فإلى أين سيؤدي بهم هذا اللهف؟
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