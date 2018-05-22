24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
22/05/2018
الأيام القادمة
|22
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|03:36
|05:19
|12:29
|16:09
|19:31
|21:00
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
هل ستشمل "حملة المقاطعة" منتجات استهلاكية أخرى؟
- لجان مراقبة بجهة مراكش تحجز مواد فاسدة
- التاريخ المحاصر ـ 6 ـ .. حرب التحرير الريفية 1921 – 1926
- كانوا وزراء .. العلوي شيخ الإسلام يستقيل من "مجلس التاج"
- مشبال: رفاق حولوا الراحل السرفاتي إلى "أسطورة مقدسة"
- ارتفاع الأسعار يخلي موائد الأسر المغربية من الفواكه في رمضان
التاريخ المحاصر ـ 6 ـ .. حرب التحرير الريفية 1921 – 1926 (5.00)
ارتفاع الأسعار يخلي موائد الأسر المغربية من الفواكه في رمضان (5.00)
- ضحية "أستاذ خريبكة" تروي تفاصيل الاعتداء وتتشبث بالبراءة - (147)
- طلبة صحراويون يرفعون "أعلام البوليساريو" داخل جامعة أكادير - (134)
- السجن يستقبل "أستاذ خريبكة" .. ومساعي الصّلح تصطدم بالتصعيد - (131)
- برلمانيون مغاربة يطالبون الحكومة بالتدخل ضد "تجاوزات فيسبوك" - (104)
- ارتفاع الأسعار يخلي موائد الأسر المغربية من الفواكه في رمضان - (94)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
مزوار رئيسا للباطرونا
الثلاثاء 22 ماي 2018 - 21:07
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (12)
1 - ahelame الثلاثاء 22 ماي 2018 - 21:33
مقدو فيل و زادوه فيلا ، لا حياة لمن تنادي في هادا الوطن الجميل
2 - otman الثلاثاء 22 ماي 2018 - 21:35
كيصوتو على الشخص الي غادي يطحن الطبقة العاملة
3 - تميرة الثلاثاء 22 ماي 2018 - 21:37
نفس الوجوه،يتغير الحال والزمان ولا تتغير،كأنها ذنب معلق في خاصرة الشعب لاغفران ولا صفح منه.
4 - مغربي الثلاثاء 22 ماي 2018 - 21:38
هذا واحد من المخلوضين لكبار لي مدارو حتى حاجة منين كانوا فلحكومة. وطبعا هذا هو المنصب لخصو إكون فيه باش إكمل مسيرة تفقير الشعب والضغط على العمالة المغربية لصالح البورجوازية الإحتكارية.
5 - اجديك الثلاثاء 22 ماي 2018 - 21:47
زعما ماكاين غير انتوما، هدا نوع آخر من الاحتكار، متى سنرى في المغرب وجوها اخرى شابة قادرة دات كفاءة، مادا ترك هؤلاء لهؤلاء الشباب، مايطبق عليهم يطبق على ابناءهم، فهم يعرفون مناصبهم مسبقا قبل إتمام د راستهم، وأبنائنا تطبق عليهم الامتحانات وجميع الفراميل الممكنة....
6 - imad الثلاثاء 22 ماي 2018 - 21:50
toujour les meme persone qui prend les haut place
7 - ومحمد الثلاثاء 22 ماي 2018 - 22:13
دابا كملات الباهية تاجر وزير عندو حزب وراهن 2احزاب كول تاهوما دياولو فريق فالبرلمان يشرع ويصوت وزادوه اصبح مول الباطرونا فالبلاد .يجي العتماني يقول الحوار الإجتماعي .
8 - مغترب الثلاثاء 22 ماي 2018 - 22:17
غبت عن المغرب لمدة ٩ سنوات و أشتد إشتياقي للأهل و الأحباب لكن و الله العظيم لم يكن هناك تغير يذكر غير البناء العشوائي بكل مكان عشت بعدة بلدان أوروبية بداية من تركيا و اليونان تم فرنسا و المانبا و إسبانيا و كدلك بلجيكا تم السويد و الله العظيم ليس تكبرا و لا نسيانا لأصلي و بلدي لكن المغرب ولا كيبان لي مزال فالقرون الوسطى لما تعيش في سجن إسمه المغرب (و متنساوش إنشاء الله عما قريب سأرجع لأستقر ببلدي) تظن أن هناك تغيرات طرأت لكن مجرد زيارة لبلد كتركيا مثلا تقول أين نحن في هذا العالم و كيضرك قلبك الله يرحم ليكم الوالدين بغينا قبل منموتوا نشوفوا بلدنا زادت للقدام لا يعقل أن يكتب لبلدي هكدا حال في الحضيض مند مئات السنين المغرب و اليابان أرس البعثات الطلابية لأوروبا في نفس الوقت و شوف فين حنا و فين هوما أين المشكل نريد حلا و خليونا من مزوار فهوا لم يقم بشيء يدكر رغم توليه مناصب عالية
10 - عصام الثلاثاء 22 ماي 2018 - 22:48
بيدق من بيادق اخنوش الوفية ،هنيئا لاخنوش من جديد
11 - أمكارو الثلاثاء 22 ماي 2018 - 22:57
هذا البلد يعطي المناصب العليا للمفعفعين فقط و أصحاب الفضائح في العلب الليلية... بعد cap22 و محاربة الميكا التي عادت بقوة و بثمن مضاعف. سيتبرع أصحاب المقاولات الكبرى بالإعفاءات و الإمتيازات الضريبية في القانون المالي لسنة 2019.
12 - خالد الثلاثاء 22 ماي 2018 - 23:02
وسبحان الله واش المغرب مفيهش اطر وطنية قادر على تحمل المسوولية وضخ دماء جديدة. واش في المغرب كاين غير هاد الناس. اللهم ان هادا منكر. اش غير هادوا لقارين وفيقوا شوية وعيقوا هادوا راهم متعطوش الفرصة للاخرين لانهم كيخافوا على مصالحهم.
المجموع: 12 | عرض: 1 - 12