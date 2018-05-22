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كُتّاب وآراء
بنصالح ونتائج ﺍﺗﺤﺎﺩ اﻟﻤﻘﺎﻭﻻﺕ
الثلاثاء 22 ماي 2018 - 21:35
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (13)
1 - المدوخ الثلاثاء 22 ماي 2018 - 21:51
الدور الذي يلعبه اتحاد مقاولات المغرب في مص دماء الفقراء والطبقة المتوسطة.مقاطعون لسيدهوم علي وما يدور في فلكه
2 - ياسر اربيل الثلاثاء 22 ماي 2018 - 21:55
لا تعاليق لدي على الفيديوهات لاني مواطن فقير واخاف من نفاذ الجيكات ان انا تفرجت وساكتفي بالقراءة دون النظر فهي اقل تكلفة فعذرا هيسبريستي وتمنياتي ان يكون الانترنيت بالمجان مستقبلا
3 - hamza الثلاثاء 22 ماي 2018 - 21:55
bi fadli Allah soubhanahou wa ta3ala!!!!!! hahahaha. in the name of God, I'm gonna steal from the moroccan people.
4 - كريم تازي الثلاثاء 22 ماي 2018 - 21:58
كنحيك اختى مريم بنصالح المرأة الصالحة غير بغينا داك سيدي على ديرلو 10 درهم انشاء الله باش الفقير ميقدش يشره حيت حنا عطيونا تساع هو لاصقنا حنا كنمشو المدارس الخاصة ونمشو العيادة الخاصة ونمشو الاسواق الخاصة والفقير غير حاسدنا وصافي
تعليق غير لائق
-49
5 - EL MENANI الثلاثاء 22 ماي 2018 - 22:00
كلام جميل وشكل جميل، لاكن عندما أتدكر أنكي كتعمري الماء د البير في القراعي كنشوفيك شوفة أُخرى...
6 - ahelame الثلاثاء 22 ماي 2018 - 22:01
أليس هناك حرج في القبل المتبادلة ؟ أقصد النساء مع الرجال و نحن صائمون ؟
7 - عبدو الثلاثاء 22 ماي 2018 - 22:02
نتاءج مرضية ومربحة سوى بالنسبة لشركتها سيدي علي التي خسرت نسبيا مخلفات المقاطعة
8 - متابع الثلاثاء 22 ماي 2018 - 22:25
احيي التمسك بالتقاليد الدمقراطية وتداول السلطة لكن بالنسبة للاحزاب ادكر تمسك بن كيران مسكين بالولاية الثالثة وعدم فوزه بها .اما بن عبد الله فاقسم ان لن يفوز بها غيره واعاد هادا الحزب سنوات الى الوراء.
9 - واثق واثق الثلاثاء 22 ماي 2018 - 22:25
ارتباك واضح بدا على وجه البطرونا ،الاتي اسوأ ،للشعب الكلمة الأخيرة ،وموعدنا هو القاطعة ...
10 - كرم الثلاثاء 22 ماي 2018 - 22:26
وقولي غي جملة مفيدة ،مالكي غي كدخلي وتخرجي فالهدرة ...هذ المنصب لا تستحقينه ...
11 - Youssef الثلاثاء 22 ماي 2018 - 22:35
للأسف ابتلينا بأبشع نوع من انواع البرجوازية على مر العصور و في جميع الدول. هناك برجوازيات ساهمت بنماء و تقدم بلدان و صنعت التاريخ لنفسها و بلدانها وشعوبها و هناك برجوازية مغربية محمية من اسمى السلطات في البلد لا تفكير لها الا تسمين حساباتها و تجويع الشعب والتنافس على من هو اقذر و اكثر جشعا من الاخر. الله يلطف بنا
12 - عادل الثلاثاء 22 ماي 2018 - 22:36
و بهذا يسدل الستار على مسرحية "تنازل على الأمانة العامة هاك الباطرونا" تأليف و إخراج المخزن.
13 - vlademire الثلاثاء 22 ماي 2018 - 22:45
هذه المشاهد تذكرني بلوبي AIPAC في الولايات المتحدة الامريكية
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