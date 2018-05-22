24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

22/05/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
03:3605:1912:2916:0919:3121:00
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل ستشمل "حملة المقاطعة" منتجات استهلاكية أخرى؟

  1. التاريخ المحاصر ـ 6 ـ .. حرب التحرير الريفية 1921 – 1926 (5.00)

  2. ارتفاع الأسعار يخلي موائد الأسر المغربية من الفواكه في رمضان (5.00)

  3. "المينانجيت" تقتل طفلا ببني مسكين ناحية سطات (5.00)

  4. أسرة تناشد تدخل الملك (5.00)

  5. محتجون يتضامنون مع الشعب الفلسطيني من خريبكة (5.00)

قيم هذا المقال

1.00

كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | بنصالح ونتائج ﺍﺗﺤﺎﺩ اﻟﻤﻘﺎﻭﻻﺕ

بنصالح ونتائج ﺍﺗﺤﺎﺩ اﻟﻤﻘﺎﻭﻻﺕ

الثلاثاء 22 ماي 2018 - 21:35

Partager

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (13)

1 - المدوخ الثلاثاء 22 ماي 2018 - 21:51
الدور الذي يلعبه اتحاد مقاولات المغرب في مص دماء الفقراء والطبقة المتوسطة.مقاطعون لسيدهوم علي وما يدور في فلكه
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
53
2 - ياسر اربيل الثلاثاء 22 ماي 2018 - 21:55
لا تعاليق لدي على الفيديوهات لاني مواطن فقير واخاف من نفاذ الجيكات ان انا تفرجت وساكتفي بالقراءة دون النظر فهي اقل تكلفة فعذرا هيسبريستي وتمنياتي ان يكون الانترنيت بالمجان مستقبلا
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
37
3 - hamza الثلاثاء 22 ماي 2018 - 21:55
bi fadli Allah soubhanahou wa ta3ala!!!!!! hahahaha. in the name of God, I'm gonna steal from the moroccan people.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
9
4 - كريم تازي الثلاثاء 22 ماي 2018 - 21:58
كنحيك اختى مريم بنصالح المرأة الصالحة غير بغينا داك سيدي على ديرلو 10 درهم انشاء الله باش الفقير ميقدش يشره حيت حنا عطيونا تساع هو لاصقنا حنا كنمشو المدارس الخاصة ونمشو العيادة الخاصة ونمشو الاسواق الخاصة والفقير غير حاسدنا وصافي
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-49
5 - EL MENANI الثلاثاء 22 ماي 2018 - 22:00
كلام جميل وشكل جميل، لاكن عندما أتدكر أنكي كتعمري الماء د البير في القراعي كنشوفيك شوفة أُخرى...
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
37
6 - ahelame الثلاثاء 22 ماي 2018 - 22:01
أليس هناك حرج في القبل المتبادلة ؟ أقصد النساء مع الرجال و نحن صائمون ؟
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
38
7 - عبدو الثلاثاء 22 ماي 2018 - 22:02
نتاءج مرضية ومربحة سوى بالنسبة لشركتها سيدي علي التي خسرت نسبيا مخلفات المقاطعة
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
20
8 - متابع الثلاثاء 22 ماي 2018 - 22:25
احيي التمسك بالتقاليد الدمقراطية وتداول السلطة لكن بالنسبة للاحزاب ادكر تمسك بن كيران مسكين بالولاية الثالثة وعدم فوزه بها .اما بن عبد الله فاقسم ان لن يفوز بها غيره واعاد هادا الحزب سنوات الى الوراء.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-5
9 - واثق واثق الثلاثاء 22 ماي 2018 - 22:25
ارتباك واضح بدا على وجه البطرونا ،الاتي اسوأ ،للشعب الكلمة الأخيرة ،وموعدنا هو القاطعة ...
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
10
10 - كرم الثلاثاء 22 ماي 2018 - 22:26
وقولي غي جملة مفيدة ،مالكي غي كدخلي وتخرجي فالهدرة ...هذ المنصب لا تستحقينه ...
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
9
11 - Youssef الثلاثاء 22 ماي 2018 - 22:35
للأسف ابتلينا بأبشع نوع من انواع البرجوازية على مر العصور و في جميع الدول. هناك برجوازيات ساهمت بنماء و تقدم بلدان و صنعت التاريخ لنفسها و بلدانها وشعوبها و هناك برجوازية مغربية محمية من اسمى السلطات في البلد لا تفكير لها الا تسمين حساباتها و تجويع الشعب والتنافس على من هو اقذر و اكثر جشعا من الاخر. الله يلطف بنا
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
3
12 - عادل الثلاثاء 22 ماي 2018 - 22:36
و بهذا يسدل الستار على مسرحية "تنازل على الأمانة العامة هاك الباطرونا" تأليف و إخراج المخزن.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
13 - vlademire الثلاثاء 22 ماي 2018 - 22:45
هذه المشاهد تذكرني بلوبي AIPAC في الولايات المتحدة الامريكية
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
المجموع: 13 | عرض: 1 - 13

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.