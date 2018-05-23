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كُتّاب وآراء
مغاربة وفواتير الكهرباء
الأربعاء 23 ماي 2018 - 10:24
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (4)
1 - brucelee الأربعاء 23 ماي 2018 - 10:42
ce ministre est il marocain peut être lui il paie 100 dhs ça c est sur
2 - الرباح حرام تكذب الأربعاء 23 ماي 2018 - 10:43
انتقلت مؤخرا للسكن في القنيطرة بقرب مقر الولاية أي في نفس المنطقة السكنية التي يقطن فيها الرباح ...فاتورة الشهر الاول جات فيها 500 درهم ...مزال حتا الثلاجة مخدمتهاش ...بغيت نتسطا مفهمت والو ....سي الرباح بركا من الكذوب وحتا ادا ابتلت بالكذب على المغاربة خلي غي رمضان ادوز ورا ما تكذب ....
3 - استاذ الأربعاء 23 ماي 2018 - 10:45
بصراحة لا يتم مراقبة عدادات الكهرباء غير دوخ وعطي المداويخ يخلصوووووو
4 - كابتن ماجد مقاطع الأربعاء 23 ماي 2018 - 10:49
السﻻم عليكم ورحمة الله وبركاته. قال الوزير للشعب المداويخ غير 100 درهم هو ثمن الفاتورة. فعﻻ شعب قطيع . ماشي شغلي .خونة الوطن .أنا ماشي مواطن. جيعانين .
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