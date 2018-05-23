24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

23/05/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
03:3505:1812:2916:0919:3221:01
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل ستشمل "حملة المقاطعة" منتجات استهلاكية أخرى؟

  1. ارتفاع الأسعار يخلي موائد الأسر المغربية من الفواكه في رمضان (5.00)

  2. شذرات من ذاكرة صحافي .. بشارات الحب والخير (5.00)

  3. التاريخ المحاصر ـ 7 ـ .. حرب التحرير تطرد ليوطي من المغرب (5.00)

  4. اتهامات "البيع والشرا" في الدوري الاحترافي تعود إلى الواجهة (5.00)

  5. رصيف الصحافة: اختلالات بالملايير تجر موثقين إلى ردهات المحاكم (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | صحتك النفسية: صيام الأطفال

صحتك النفسية: صيام الأطفال

الأربعاء 23 ماي 2018 - 11:06

Partager

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (4)

1 - fils kebdani الأربعاء 23 ماي 2018 - 11:49
Merci docteur pour ces informations précieuses
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
3
2 - الأستاذ خالد الأربعاء 23 ماي 2018 - 11:56
لا أتفق معك إطلاقا فهذا التحليل النفسي مجانب للصواب وللشريعة السمحة التي تحث الأباء على تعويد أبناءهم على الصلاة منذ 7 سنوات والصيام حسب عمر الطفل ثم بنيته الجسدية وحسب إستطاعته وذلك كله لتعويد الطفل مستقبلا على صيام الشهر كاملا .
فالحمد لله على نعمة الإسلام .
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-7
3 - nabil الأربعاء 23 ماي 2018 - 12:03
مع الاسف الشديد يوجد في مجتمع اسلامي متل هؤلاء النماذج التي مافتئت لو حدفت كل الاخلاق و العادات الفطرية
التي منحنا الله اياها رحمة منه حتى تستمر الحياة في تربية جيل يحمل المشعل الاسلامي فكلنا مررنا من نفس المنهج و العادات الاسرية المغربية التي هي جد مقتنعة ولاارى اي اذى من ذلك
فكلام هذا المسكين لا اساس له من الصحة
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-4
4 - مواطن الأربعاء 23 ماي 2018 - 12:04
اسمح لي اسي المبروكي! شحال من حاجة كتقولها كنتفق معك فيها ولكن هادي ديال صيام الاطفال راك غالط فيها مع الاسف!
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-5
المجموع: 4 | عرض: 1 - 4

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.