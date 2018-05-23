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كُتّاب وآراء
صحتك النفسية: صيام الأطفال
الأربعاء 23 ماي 2018 - 11:06
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (4)
1 - fils kebdani الأربعاء 23 ماي 2018 - 11:49
Merci docteur pour ces informations précieuses
2 - الأستاذ خالد الأربعاء 23 ماي 2018 - 11:56
لا أتفق معك إطلاقا فهذا التحليل النفسي مجانب للصواب وللشريعة السمحة التي تحث الأباء على تعويد أبناءهم على الصلاة منذ 7 سنوات والصيام حسب عمر الطفل ثم بنيته الجسدية وحسب إستطاعته وذلك كله لتعويد الطفل مستقبلا على صيام الشهر كاملا .
فالحمد لله على نعمة الإسلام .
فالحمد لله على نعمة الإسلام .
3 - nabil الأربعاء 23 ماي 2018 - 12:03
مع الاسف الشديد يوجد في مجتمع اسلامي متل هؤلاء النماذج التي مافتئت لو حدفت كل الاخلاق و العادات الفطرية
التي منحنا الله اياها رحمة منه حتى تستمر الحياة في تربية جيل يحمل المشعل الاسلامي فكلنا مررنا من نفس المنهج و العادات الاسرية المغربية التي هي جد مقتنعة ولاارى اي اذى من ذلك
فكلام هذا المسكين لا اساس له من الصحة
التي منحنا الله اياها رحمة منه حتى تستمر الحياة في تربية جيل يحمل المشعل الاسلامي فكلنا مررنا من نفس المنهج و العادات الاسرية المغربية التي هي جد مقتنعة ولاارى اي اذى من ذلك
فكلام هذا المسكين لا اساس له من الصحة
4 - مواطن الأربعاء 23 ماي 2018 - 12:04
اسمح لي اسي المبروكي! شحال من حاجة كتقولها كنتفق معك فيها ولكن هادي ديال صيام الاطفال راك غالط فيها مع الاسف!
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