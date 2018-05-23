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كُتّاب وآراء
احتجاج شغيلة مستشفى وجدة
الأربعاء 23 ماي 2018 - 15:46
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (1)
1 - Mohajir الأربعاء 23 ماي 2018 - 16:27
لا أشعر بأي ندم حيث استقلت وتركت الرعاية الصحية وغادرت المغرب واخطرت العمل في الصحة الهولندية.
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