24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
24/05/2018
الأيام القادمة
|24
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|03:34
|05:17
|12:29
|16:09
|19:32
|21:02
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
ما تقييمكم للأعمال التلفزية الرمضانية المغربية؟
- الملك يدشن مركزا للمرأة والطفل في مرس الخير
- أوجار "يُرقْمِن" المحاكم المغربية ويفتح للمحامين مكاتب إلكترونية
- نقابات تطلب عرض "أستاذ خريبكة" على خبرة طبية
- "الهاكا" تحدث مرصدا لقياس التنوع الثقافي
- خبير تربوي: "الأصالة والمعاصرة" تعيق إصلاح التعليم في المغرب
أوجار "يُرقْمِن" المحاكم المغربية ويفتح للمحامين مكاتب إلكترونية (5.00)
نزاع الصحراء.. البوليساريو والجزائر تمران إلى السرعة النهائية (5.00)
- تضامنا مع "أستاذ خريبكة" .. أطر تدريس تهدد بمقاطعة الامتحانات - (232)
- أولماس .. القصة الكاملة لـ"حقيقة اختفاء" عين سيدي علي - (166)
- أسعار ملتهبة تزيح "السردين" من موائد فقراء المغرب في رمضان - (105)
- الجزائر تتهم المغرب بتأزيم العلاقة بين أطراف النزاع في ليبيا - (75)
- مرسوم حكومي يُعاقب غشاشي امتحانات الباكالوريا بالسجن والغرامة - (60)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
عودة الطفلة المختفية غزل
الخميس 24 ماي 2018 - 04:22