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كُتّاب وآراء
مشاهد في فيديوهات بوعشرين
الخميس 24 ماي 2018 - 15:00
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (9)
1 - karima الخميس 24 ماي 2018 - 15:43
من صور كل هذا؟
هل "الضحايا" فعلو ذلك تحت ضغوط من المتهم؟
المص أو ألحس أو البلع ليس بجريمة.
الجريمة هي أن يكونو فعلو ذلك تحت التهديد أو الضغط؟
سؤالي مرة أخرى، من صور تلك المشاهد؟
هل "الضحايا" فعلو ذلك تحت ضغوط من المتهم؟
المص أو ألحس أو البلع ليس بجريمة.
الجريمة هي أن يكونو فعلو ذلك تحت التهديد أو الضغط؟
سؤالي مرة أخرى، من صور تلك المشاهد؟
2 - باسو اوموني الخميس 24 ماي 2018 - 15:51
بوعشرين يؤدي ثمن وقوفه الى جانب الحرية والديموقراطية.لا احد يصدق ا
كاديبهم
كاديبهم
3 - سمو الأشياء بمسمياتها الخميس 24 ماي 2018 - 15:53
ليست هناك عبودية طالما لم يكن هناك احتجاز.و إن لم تكن علاقة رضائية فهو ممارسة الجنس مقابل العمل(إذا كانت الفيديوهات حقيقة)
4 - إلي كريمة الخميس 24 ماي 2018 - 16:03
لابد أنك لم تكملي الفيديو و تعلقين,الفيديو على حسب قولهم صوره بوعشرين لإبتزاز ضحاياه,الشيء الذي لا يدخل العقل,لأنه هو كذلك يوجد في الفيديو !!ثم كيف تعتبرين أن أعمال شادة لا تعد جرما!!!!!
5 - سوسي حر. الخميس 24 ماي 2018 - 16:06
الى محامي المشتكيات السيد الهيني ..واش نتا مافراسك واش كاين برنامج deep fack لفبركة الفيديوهات و التلاعب بها و هو متاح للجميع و فما بالك بالاجهزة الامنية..نتا اسي الهيني صفت لي شي فيديو ديالك و غادي نقاد لك فيديو تمارس فيه الجنس مع هيفاء وهبي..و السلام .
6 - الى الى كريمة الخميس 24 ماي 2018 - 16:22
تلك الأعمال "الشادة" في حد ذاتها ليست جريمة بشرط رضى طرفين
7 - إلى السيد الهـيني الخميس 24 ماي 2018 - 16:25
يبدو لي أن التحامل المبالغ فيه للسيد الهـيني على الصحافي بوعشرين له ما يبرره، فموقفه هـذا له ارتباط بما وقع له مهـنيا أيام كانت حقيبة وزارة العدل بيد العدالة والتنمية وموقف بوعشرين من هـذا الحزب ... المهـم أخونا الهـيني أجده في تصريحاته و كأنه يتشفى و ينتقم من بوعشرين ليس من منطلق التهـم الموجهـة للصحافي ولكن من منطلق موقف هـذا الأخير من بنكيران!!!!!
8 - fouad الخميس 24 ماي 2018 - 16:26
انا مع القضاء النزيه ،اذا ثبت عليه الجرم حثما سيؤذي الثمن،لكن على الموظفات في القطاع العام و الخاص الكف عن لبس الملابس الشفافة والجنسية لان صبر الرجال محدود ،( البنات ولاو تيجو بحوايج النوم للعمل ) والله يستر......
9 - Youssef الخميس 24 ماي 2018 - 16:26
لحس الأصابع ليس فعل شاذ، كل شخص و ما يعشق...، من جهة أخرى التكنلوجيا المتوفرة الأن يمكن فبركة العجب ك deepfake و photoshop for audio
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