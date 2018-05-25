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كُتّاب وآراء
مغاربة ونفار رمضان
الجمعة 25 ماي 2018 - 00:45
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (1)
1 - ERRAJI الجمعة 25 ماي 2018 - 01:44
هده من مضاهر التخلف التي يعيش فيها بلدي واش للي غير مسلم فهاد البلد ماعندوش الحق انعس شويا بلا ضوضاء النفار راه كاين الهاتف عمرو وهنينونا من هاد الصداع الراس راه كاين للي مريض كاين للي كايفيق بكري امشي اجيب رزقو وراه ما شي كلشي كايصوم فهاد البلاد !!
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