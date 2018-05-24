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كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | أستاذ خريبكة يعانق الحرية

أستاذ خريبكة يعانق الحرية

الخميس 24 ماي 2018 - 17:30

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (21)

1 - سلوى الخميس 24 ماي 2018 - 17:44
من علمني حرفا صرت له عبدا........
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21
2 - طالب سابق الخميس 24 ماي 2018 - 17:44
أين أنتم يا من تسبون في رجال التعليم
رجل أفنى عمره في تدريس أبناء الشعب و في أخر أيامه تريدون زجه ف السجن
خسئتم
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31
3 - hicham الخميس 24 ماي 2018 - 17:45
الحمد لله على نعمة التسامح و العفو
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22
4 - يونس السلفي الخميس 24 ماي 2018 - 17:46
على السلامة
الحمد لله الذي طوى هذا الملف بسرعة قبل أن يتدخل فيه "اصحاب الحسنات"
وحينها لن يغلق إلا على مصيبة لأحد الطرفين.
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2
5 - med الخميس 24 ماي 2018 - 17:47
أستاذي راك عزيز...
كرامة الأستاذ من كرامة الوطن
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6
6 - peace الخميس 24 ماي 2018 - 17:47
merci et bravo pour ce dénouement heureux et vive le maroc
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4
7 - oume youssef الخميس 24 ماي 2018 - 17:47
اقسم بالله ادمعت عيني استاذ كبير في السن من الواجب علينا الاحترام و شكرا لاب التلميذة على هاذا المبادرة الله يجعل القلب سميح
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4
8 - hier الخميس 24 ماي 2018 - 17:47
الكل نجح في هذا الإختبار من المعنيين بالأمر إلى أصحاب الحسنات الذين تدخلوا بالخير. ما عدا كراكيز الوزارة الذين أعطوا انطباعا خاطئا بزيارة التلميذة بمنزلها كتشجيع لما بدر منها. يجب أن تتكامل أدوار المؤسسة مع دور الأسرة فشل الواحدة يعني بالتبعية فشل الأخرى
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5
9 - امين مغربي الخميس 24 ماي 2018 - 17:48
اساتذة تبارك الله عندنا زوينين و حتى التعليم زوين بحالهم
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-8
10 - Gala الخميس 24 ماي 2018 - 17:50
على سلامتكم يا أستاذ. المرجو رد الاعتبار لهذا الأستاذ ومعاقبة مصور الشجار وناشره
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5
11 - Momo الخميس 24 ماي 2018 - 17:51
المسامح كريم.هذا شهر مبارك شهر التوبة و المغفرة و التسامح
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12 - hayat الخميس 24 ماي 2018 - 17:51
والله الى الموقف بكاني. ما وقع فيه خير كثير. و هذه ان شاء الله مصالحة دائمة بين التلميذ و الاستاذ.
احيي و احترم كثيرا التلميذة و والدها على قبول الصلح. و الصلح و العفو من شيم و خصال الكرماء و ذوي الاخلاق العالية.
تحية كبيرة
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13 - متابع الخميس 24 ماي 2018 - 17:52
الحمد لله على نعمة الحرية يا استاذي و اطال الله عمرك
و انت يا بنتي حفظك الله وهداك لما فيه خير دينك و دنياك
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14 - احمد الخميس 24 ماي 2018 - 17:52
الحمد لله.الطرفان اعترفا بخطئهما والقضية انتهت بلا ضرر ولا ضرار.
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15 - peace with you الخميس 24 ماي 2018 - 17:52
تحياتى لكل من يجب التسامح كل انسان يخطئ. لقد فرحت لك كتيرا يا اخي الكريم و أعجبني تصرف أسرة التلمدة
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16 - عصام الخميس 24 ماي 2018 - 17:53
لحظات مؤثرة،شكرا للأب على على هذه البادرة الكريمة في هذا الشهر العظيم.تحية للأطر التربوية الصادقة.أنتم من علمتمونا وأنتم من تعلمون أبنائنا.فتحية إجلال وتقدير لكل من عمل من قريب أو بعيد على إنهاء هاته القضية بهاته الطريقة الراقية.
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17 - abdel الخميس 24 ماي 2018 - 17:54
لاحول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
اليمن، الصومال لم استتسغ الصورة جيدا. المغرب طبقات ،وبعد مشاهدة هذا الفيديو لم أقدر تحديد أي طبقة هاته: متعلمة و متوسطة ؟!!!!!
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18 - خالد.ف الخميس 24 ماي 2018 - 17:54
العفو عند المقدرة من شيم الكرام ! شكرا للتلميذة و ذويها مهما يكن فالأستاذ في مرتبة الأب إلا أنه يجب دراسة الوضع ! هناك خلل و يجب تداركه قبل فوات الأوان !
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19 - يوسف الخميس 24 ماي 2018 - 17:57
ما أعجبني وأطربني سماعه في الفيديو هو كلام الاستاد دريس حراش دفاع التلميذة،ما شاء الله كلام جميل جدا يتجاوز مداه هذه المحاكمة
هل يستوي اللذين يعلمون واللذين لا يعلمون
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20 - سعيد مخفي الخميس 24 ماي 2018 - 17:58
نريد أن نعرف كيف تم إسكات القضية بهذه السرعة ؟ لاشك الجواب يعرفه الجميع إنه امتحان الباكالوريا وخوف الوزارة على مصالحها إن تمت مقاطعة الحراسة من طرف الأساتذة . إنها حكومتنا لا تسير إلا بالضغط أو لويان اليد . فعلينا بالضغوطات و لويان اليد إلى بغينا التغيير فهاذ لبلاد .
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21 - أبو هاجر الخميس 24 ماي 2018 - 17:58
كان حري بالكاتب العام للوزارة والوفد المرافق له إلى بيت التلميذة أن يباشروا عملية الصلح والتنازل عوض تصريحاته الداعية التي هيجت مشاعر رجال ونساء التعليم في جميع أنحاء المغرب.
لقد سقط القناع عن نوايا الوزارة
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