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كُتّاب وآراء
سكان دوار الكرعة والملك
الخميس 24 ماي 2018 - 18:10
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (16)
1 - الرباطي الخميس 24 ماي 2018 - 18:19
هادو سكان دوار الكرعة كيطالبو صاحب الجلالة بانصافهم لحقاش حتواحد مسمعليهم باغين اشردوهم العين عودة
2 - NOUMRI الخميس 24 ماي 2018 - 18:24
الى مسؤولي المدينة هادي أزكلتوها أشحال من واحد منكم غادي إطير من أبلاصتو
3 - yassine belgique الخميس 24 ماي 2018 - 18:24
بدأ يعجبني وعي المواطن المقهور البسيط المغربي الذي ذاق ويلات فساد التماسيح والعفاريت، كما اتمنى من الملك ان يسمع لصوت هذا الشعب قبل فوات الأوان.
تعليق غير لائق
135
5 - ابراهيم الخميس 24 ماي 2018 - 18:26
بحضرة الملك لا ينبغي مثل هذا التصرف، لكن لغياب وسائل أخرى التجأ شعبه الوفي لهذا الحل
تعليق غير لائق
-139
6 - يسييييين الخميس 24 ماي 2018 - 18:28
الحمد لله منين اوقع هادشي فالعاصمة
لكان اوقع فالريف كان ولينا خونا او إنفصاليين
الدولة ديال جوج اوجوه
لكان اوقع فالريف كان ولينا خونا او إنفصاليين
الدولة ديال جوج اوجوه
7 - fattah rif الخميس 24 ماي 2018 - 18:32
رسالة إلى كل متشكك ورسالة أيضا إلى كل الذين مازالوا يعتبرون الشعب المغربي أمي سواء داخل المغرب أو خارجه وآلله أصبت بالذهول قمة التحضر هل يجرؤ أي شعب عربي أن يتضاهر أمام مرأى ومسمع حاكمه وهل يوجد حاكم عربي يكسر البروتوكول الإستقبال ويتجه إلى المحتجين ليتسلم رسالة الاحتجاج من طفلة صغيرة كما فعل العاهل المغربي الملك محمد في هاذا المشهد؟؟.
8 - طنجاوي الخميس 24 ماي 2018 - 18:37
لا زلت أذكر أنه في إحدى زبارات جلالة الملك لطنجة تزامنت زيارته مع احتجاجات المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير (ENCG) حول ما كانوا يعانون من نقص في التأطير والسب والقذف والشتم وسياسة اللغة الزنقاوية التي كانوا يتعرضون لها من طرف بعض الأساتذة وبعد أن زار الوزير السابق الداودي المدرسة على نفقة الوزارة طبعا من سفر ومبيت شرب الشاي وأكل الحلوى مع الإدارة ثم عاد إلى الرباط وكأن شيءا لم يكن وظل الحال على ما هو عليه فقرر الطلبة مواصلة الإحتجاج ولكن وبما أن الفترة فترة زيارة ملكية فقد اقتصر الإحتجاج على رفع الشعارات داخل المدرسة فقط
وهنا مربط الفرس..هههه..للتمويه على صوت الإحتجاجات لكي لا يسمعها صاحب الجلالة عند مروره من أمام المدرسة عمدت إدارة المؤسسة إلى إحضار فرقة موسيقية ووضعتها أمام باب المدرسة وكأن الطلبة داخل المدرسة يحتفلون ...هههه
لو كان بإمكان أي أحد اليوم حجب الرؤيا عن جلالته وإيهام جلالته بأن "الدنيا هانية والسما صافية" لما تمكن جلالته من التوصل بتظلّمهم,
ففي هذا الشهر المبارك الكريم ندعوه سبحانه بأن يرزق جلالة الملك البطانة الصالحة التي تشدّ بيده ويشدّ بيدها والتي لا تكذب عليه
وهنا مربط الفرس..هههه..للتمويه على صوت الإحتجاجات لكي لا يسمعها صاحب الجلالة عند مروره من أمام المدرسة عمدت إدارة المؤسسة إلى إحضار فرقة موسيقية ووضعتها أمام باب المدرسة وكأن الطلبة داخل المدرسة يحتفلون ...هههه
لو كان بإمكان أي أحد اليوم حجب الرؤيا عن جلالته وإيهام جلالته بأن "الدنيا هانية والسما صافية" لما تمكن جلالته من التوصل بتظلّمهم,
ففي هذا الشهر المبارك الكريم ندعوه سبحانه بأن يرزق جلالة الملك البطانة الصالحة التي تشدّ بيده ويشدّ بيدها والتي لا تكذب عليه
9 - غيور الخميس 24 ماي 2018 - 18:44
هادو لجينا الواقع احسن مني ومنك،انا موظف ولد يعقوب المنصور اكتري منزلا واؤدي فواتير والماء والكهرباء والضراءب ووو... اما هؤلاء عاشوا فابور سكن ,ماء ,كهرباء مسروق وتدخل الى الاخواخ القصديرية من الداخل فهي منازل فاخرة بالويفي والباربول,اما من يحتج فهم من ليس له الحق الإستفادة او يريد المزيد ,هل هده الفرصة كبقرة حلوب ؟ومعظمهم اعرفهم واعرف بالاسم من وراءهم ؟ومن يؤجج الوضع؟ لا يمكن ان يعرقلوا التنمية الحضرية للحي , مصلحة الوطن فوق كل اعتبار,اتاسف على شيء واحد ان الوالي امهيدية هو لدسرهم, لا بد للسلطات الأمنية الضرب بيد من حديد على يد كل من سولت له نفسه عرقلة المشاريع الإنمائية بعاصمة الأنوار.
10 - أيوب المغربي الخميس 24 ماي 2018 - 18:49
متى تعمم هذه البادرة مع كل تحرك لرئيس الدولة حتى يعلم أن المواطنين ليسوا سواسية أمام القانون وأن هنا في المغرب فئتين من المواطنين : فئة خدام القصر وخدام الدولة وتنعم بخيرات البلاد وبقية الشعب المقهور المحكور الذي أصبح بسبب سياسة التفير في أسفل سافلين
11 - بغيت نهدر الخميس 24 ماي 2018 - 18:58
طريقة جديدة في الاحتجاج وتبليغ الصوت بالإضافة إلى المقاطعة الميمونة....
أعتقد ان الشعب تجاوز حاجز الخوف وبدأ يتكلم مباشرة مع مول الشي. متجاوزا بذلك المسؤوليين الكراكيز والواجهات السياسة الرخيصة والحكومات المحكومة ....
رسالة إلى كل متضرر ومتضررة ( وكلنا كذلك ) ان يلجا الى الاحتجاج السلمي الراقي أمام من بيده الأمر والنهي .وهذا ما يسمى بالدارجة المغربية. الدق والسكات. باش اعرفو بأن الشعب تطور كثييييرا وهم باقيين معطليين.
كم أعجبتني كلمة .و المحاسبة فيناهيا..هههه
..........عاش الشعب...........
أعتقد ان الشعب تجاوز حاجز الخوف وبدأ يتكلم مباشرة مع مول الشي. متجاوزا بذلك المسؤوليين الكراكيز والواجهات السياسة الرخيصة والحكومات المحكومة ....
رسالة إلى كل متضرر ومتضررة ( وكلنا كذلك ) ان يلجا الى الاحتجاج السلمي الراقي أمام من بيده الأمر والنهي .وهذا ما يسمى بالدارجة المغربية. الدق والسكات. باش اعرفو بأن الشعب تطور كثييييرا وهم باقيين معطليين.
كم أعجبتني كلمة .و المحاسبة فيناهيا..هههه
..........عاش الشعب...........
12 - حسن المغترب الخميس 24 ماي 2018 - 19:01
فعلا مستوى جد راق من الاحتجاج، اتمنى ان تُستجاب مطالبكم،و معها جميع مطالب الشعب المغربي ، و تطبيق مبدأ المحاسبة
13 - نورالدين بنعربية الخميس 24 ماي 2018 - 19:06
جيد. شعارات ممتازة وفرصة سانحة وإدراك ووعي وحس حضاري لسكان الكرعة . فتحية لهم ولنضالهم ٠...
14 - simo الخميس 24 ماي 2018 - 19:06
كل يوم الشعب المغربي يبتكر طريقة جديدة في الإحتجاج. فبعدما قمع في الشارع واتهم بالإنفصال والخيانة وزج بالعديد في السجن، وبعدما انقطعت قنوات الإتصال بين المسؤولين والمواطنين، أما الحكومة فكلما تدخلت تتعامل مع المواطن كعدو يريد تحطيم البلاد. فقد ابتكر أسلوب المقاطعة وأتت أكلها بكل المقاييس رغم تهديد الحكومة. والآن ابتكر طريقة جديدة وفي الشارع وبوجود النخبة من رجال الأمن والسلطة ... ويوصلون صوتهم للملك مباشرة. فكيف سيتم التعامل مع هذا النوع من الإحتجاج في إنتظار إبتكار إخر؟
15 - ا م الخميس 24 ماي 2018 - 19:11
و على هاذ القبيل يلاه نديروا شي برارك في حي الرياض والغابة ديال السويسي ولا في حسان ومنها نطالبوا بحقوقنا فهاد الاحياء مني تعملينا الدولة مشاريع في اطار محاربة دور الصفيح .
ها الحرية في غير محلها فين كتوصل.
ها الحرية في غير محلها فين كتوصل.
16 - غيور الخميس 24 ماي 2018 - 19:20
تحية نضالية للشعب الحر . لقد وصل السيل الزبى .لابد للشعب ان يعبر عن قلقه و حاجياته بشكل حضاري في غياب الاحزاب التي انتهت الى مزبلة التاريخ. ولا المجتمع المدني الذي لا يمثل الا نفسه.. رسالة الى كل من يهمه الامر
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