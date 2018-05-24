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كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | حرفي يقاوم الزمن

حرفي يقاوم الزمن

الخميس 24 ماي 2018 - 21:40

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (2)

1 - sammou الخميس 24 ماي 2018 - 22:00
صنعى الا مغناتك تدزيك يجب الاهتمام بي صنعى التقليدية هي صناعة الا جداد
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2 - youness rayane الخميس 24 ماي 2018 - 22:19
قالوا ناس زمان ،الصنعة يلا ماغنات تستر واقلة تزيد فالعمر،هذه الحرفة في مدينة فاس تسمى التدرازت.
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