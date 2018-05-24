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كُتّاب وآراء
حقيقة أم خرافة: الحوت والحليب
الخميس 24 ماي 2018 - 22:11
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (5)
1 - Aziz Canada الخميس 24 ماي 2018 - 22:22
الجوع والبطون الفارغة هما الكارثة
اما الحليب والحوت فهو حلم العديد من الفقراء
اما الحليب والحوت فهو حلم العديد من الفقراء
2 - انشري الخميس 24 ماي 2018 - 22:24
كذوب في كذوب والجوع هو سبب الامراض مجتمع متخلف
3 - حكيمة الخميس 24 ماي 2018 - 22:27
الحليب واللبن مع الحوت يساوي الضر المنعوت. او بعبارة اصح هو مرض البرص ..الله يحفظنا ويحفظكم
4 - kenin الخميس 24 ماي 2018 - 22:29
"خطأ شائع خير من صواب ضائع". الأوائل قالوا أشياء كثيرة وكانت صادقة وبالتجربة . كما نقول "قالو الاولين" إذا فلم لا نتبع نصائحهم في كل أمور الحياة العامة؟؟؟. عافاكم الله وتقبل صيامكم .
5 - خرافة الخميس 24 ماي 2018 - 22:42
عنوان هذا التعليق ليس من نسج خيالي بل بشهادة اطباء مختصين في التغذية ناقشوا هذا الموضوع على احدى القنوات العربية الشهر الماضي فخلصوا الى ان اكل الحوت مع الحليب لا يسبب اي خسارة للجسم، الغريب في الامر ان بعض السذج يقولون : لا تاكل السمك وتشرب الحليب في نفس الوقت ثم تقف تحت شجرة العرعار، وهذا اكبر دليل على انه خرافة .
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