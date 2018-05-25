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كُتّاب وآراء
انتحار شاب يهز الرباط
الجمعة 25 ماي 2018 - 02:24
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (3)
2 - توت الجمعة 25 ماي 2018 - 02:54
انتحار شاب والسبب لم يعرف بعد
أنا نقول ليكم السبب:
كالدخل لموقع عروض العمل أش كا تلقى؟
أول حاجة خاصك دبلوم فالتخصص
واذا كان عندك دبلوم فالتخصص المطلوب خاص يكون بميزة
وإذا كان عندك دبلوم فالتخصص وبالميزة خاصك سنتين خبرة على الأقل
وإذا كان عندك دبلوم فالتخصص وبالميزة خاصك سنتين خبرة فالمجال المطلوب غيرو الا
وإذا إذا كان عندك دبلوم فالتخصص وبالميزة وسنتين خبرة فالمجال، خاص يكون عندك الدبلوم جديد ما فايتش عامين
وإذا كان عندك دبلوم فالتخصص وبالميزة وسنتين خبرة فالمجال ودبلوم جديد ما فايتش عامين، خاصك تكون ما فايتش 30 عام
وهاد الشي كولو باش الدوز كونكور على منصب واحد غادي يدفع ليه نصف مليون نسمة ..
أما القطاع الخاص .. قل من 5 سنين خبرة ما تحلمش ..
وتجي تقول ليا ما تنتاحرش؟
أنا نقول ليكم السبب:
كالدخل لموقع عروض العمل أش كا تلقى؟
أول حاجة خاصك دبلوم فالتخصص
واذا كان عندك دبلوم فالتخصص المطلوب خاص يكون بميزة
وإذا كان عندك دبلوم فالتخصص وبالميزة خاصك سنتين خبرة على الأقل
وإذا كان عندك دبلوم فالتخصص وبالميزة خاصك سنتين خبرة فالمجال المطلوب غيرو الا
وإذا إذا كان عندك دبلوم فالتخصص وبالميزة وسنتين خبرة فالمجال، خاص يكون عندك الدبلوم جديد ما فايتش عامين
وإذا كان عندك دبلوم فالتخصص وبالميزة وسنتين خبرة فالمجال ودبلوم جديد ما فايتش عامين، خاصك تكون ما فايتش 30 عام
وهاد الشي كولو باش الدوز كونكور على منصب واحد غادي يدفع ليه نصف مليون نسمة ..
أما القطاع الخاص .. قل من 5 سنين خبرة ما تحلمش ..
وتجي تقول ليا ما تنتاحرش؟
3 - الحرة الجمعة 25 ماي 2018 - 03:24
حسبي الله ونعم الوكيل كثر الفساد وقل الإيمان وعند الله تختصمون
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