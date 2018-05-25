24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
25/05/2018
الأيام القادمة
|25
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|03:33
|05:17
|12:29
|16:09
|19:33
|21:03
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
ما تقييمكم للأعمال التلفزية الرمضانية المغربية؟
- الشاعر سرحان يستحضر ذكريات الصغر في أبهى الشهور رمضان
- الأمازيغية والاستعمار الفرنسي (9).. مؤامرات الحماية الأجنبية
- "حراك الريف" (9).. صرخة من أجل الاعتراف: حراك يتسع الجميع
- علماء: تدخين السجائر يؤذي عضلات السيقان
- حياة خوليو إغليسياس تتحول إلى مسلسل تلفزي
الأمازيغية والاستعمار الفرنسي (9).. مؤامرات الحماية الأجنبية (5.00)
موريتانيا تُغازل البوليساريو وتفتتح أول شريط حدودي مع تندوف (5.00)
- الأسطورة جورج ويا يرفض إقامة المونديال على الأراضي المغربية - (112)
- مديرية الحموشي تعاقب ضابطا ممتازا قابل توسّل مواطن بالسب والصفع - (102)
- موريتانيا تُغازل البوليساريو وتفتتح أول شريط حدودي مع تندوف - (87)
- أمازيغيون يحتجون بالرباط ضد ترهيب البوليساريو لطلبة "ابن زهر" - (72)
- رصيف الصحافة: قيادي عسكري بالبوليساريو يفر للالتحاق بالوطن - (69)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
قنطرة جديدة بالدار البيضاء
الجمعة 25 ماي 2018 - 14:50