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كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | قرية الملح

قرية الملح

السبت 26 ماي 2018 - 11:48

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1 - chouaib mouhaabat السبت 26 ماي 2018 - 12:13
لا حول ولا قوة إلا بالله الفلاحة مساكن ليضاربين عليها تمارة خدامين ب 30 درهم فالنهار والمستثمرين كايديوا الملايين بحالهم بحال الوزراء البرلمانيين ليدايرين رجل فوق رجل داخل قبة البرلمان والملايين داخلة لكونت ديالهم حسبنا الله ونعم الوكيل يجب محاربة هؤلاء المستثمرين مصاصي ذماء الفقراء والمساكين بتعديل بعض الجمعيات الخاصة لدى هذه القرى الضعيفة والتي ليس لديها من يدافع عنها مثلا الفلاحين أصحاب الأبقار يجب أن تكون لديهم جمعية خاصة المكلفة بتوصيل الحليب وهذا في صالح الشعب المغربي.....
وكاع المواد ثم الرفع منها إلا هاذ المادة مادة الملح بقات فالثمن ديالها منهار عقلت على راسي عليها فيها البركة الحاجة الوحيدة ليتقدر ماتفكرش فيها أنها سلات ليك من الكوزينة هي مادة الملح سبحان الله...
أنشري يا عزيزتي هيسبريس من فضلك
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