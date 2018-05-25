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كُتّاب وآراء
الحكومة ومناورات البوليساريو
الجمعة 25 ماي 2018 - 17:43
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (11)
1 - aka bouzalim الجمعة 25 ماي 2018 - 18:21
عن اية شرعية دولية تتكلم دائما تطلبون من الغير ان يتدخل لتفريق عناصر البوليزاريو وصلت البلاد بكم لقمة الدل. الكل يعلم ان بأذن امريكا تصل البوليزاريو الى المناطق العازلة
2 - لعروبي الجمعة 25 ماي 2018 - 18:24
إننا نندد ونستنكر ونشجب وبشدة و نضحك على الشعب
3 - عسكري الجمعة 25 ماي 2018 - 18:29
قهرتونا بهاد الخطابات الخاوية راه غير الدول ضعيفة الشخصية هيا ليكتسنا الأمم المتحدة تفتي ليها اما الدول القوية دات السيادة راه كدير شغل اديها.اش غنكو ل ليكم الحكومة الله يعطيكم العز
4 - Redouane الجمعة 25 ماي 2018 - 18:36
وماذا عن المناورات التي تتبعونها ضد الشعب
حكومة الشفوي ..فهذه البلاد لها رب وأناسها يحمونها اما أنتم فنطلب دوما رحيلكم لم تقدموا ولو شيأ يخفض ماء وجهكم ركبتم على الدين للوصول الى مبتغاكم( السلطة والجاه) والمثل يقول كي كنتي كي وليتي وخرجاتكم عرَّت كل شيء ..اما بخصوص الإرهابيين البوليساريو فأقول لهم هناك شعب اقسم على الدفاع عن ارضه . والسلام
حكومة الشفوي ..فهذه البلاد لها رب وأناسها يحمونها اما أنتم فنطلب دوما رحيلكم لم تقدموا ولو شيأ يخفض ماء وجهكم ركبتم على الدين للوصول الى مبتغاكم( السلطة والجاه) والمثل يقول كي كنتي كي وليتي وخرجاتكم عرَّت كل شيء ..اما بخصوص الإرهابيين البوليساريو فأقول لهم هناك شعب اقسم على الدفاع عن ارضه . والسلام
5 - jamel الجمعة 25 ماي 2018 - 18:41
مجلس الامن بنفسه يقول أن منطقتي بئر الحلو وتيفارتي
لا تقعان داخل المنطقة العازلة , فكيف يدين البوليساريو ؟
لا تقعان داخل المنطقة العازلة , فكيف يدين البوليساريو ؟
6 - عابر الجمعة 25 ماي 2018 - 18:41
مجلس الامن يطالبكم بمفاوضات مباشرة مع البوليزاريو وانت تقول هم فاقدون الشرعية وتجلس معهم في الاتحاد الافريقي اما بيرالحلو وتيفيرتي اراضي صحراوية وهم هناك منذ تاريخ وقف اطلاق النار ورءيسهم السابق عبد العزيز مدفون هناك
7 - Moncef الجمعة 25 ماي 2018 - 18:43
يا له من حزم !!! إدانة قوية :-)) ، بلا بلا بلا سيدي الوزير أنتم بخوفكم تزيدون الأمر تعقيدا وتجعلون الصحراء المغربية في مهب الريح
8 - لا للذل الجمعة 25 ماي 2018 - 18:45
البوليساريو يتوعد ويلوح بالحرب ويناور ويستفز المغرب ولم نرى اي رد فعل من المسؤولين المغاربة، هل نحن خائفون من البوليساريو ام ماذا ؟ هل نحن جبناء الى هذه الدرجة التي يعجز فيها حكامنا على الرد ويكتفون بالدبلوماسية التي اذلتنا، ام ان المغرب خائف من مواجهة دولتين : الجزائر والبوليساريو، الذي لا يستطيع ان يحمينا منهما، سلموا لنا اسلحتكم لندافع عن انفسنا بانفسنا فنحن لا نرضى ان يستفزنا احد ان كنتم انتم ترضون .
9 - RALEUR الجمعة 25 ماي 2018 - 18:50
أيها الوزير إنك تعطيهم الشرعية بندائهم بإسم البوليزاريو٠ نتمنى من الحكومة والبرلمان والإعلام أن يسموهم بإسم الإنفصاليين أو المرتزقة أو ما يسمى بالبوليزاريو٠
10 - Mohamed الجمعة 25 ماي 2018 - 19:00
gouvernemet au plus bas niveau et je ne vous souhaite pas bonne continuation dans ce sens.
11 - فيلالي الجمعة 25 ماي 2018 - 19:02
الدول القوية ذات الهيبة لا تتردد في الدفاع عن ترابها ولا تنتظر من أحد أن يسمع شكواها....على المغرب أن يتعامل بشعار "التراب المغربي من اعتدى عليه أحرقه" انتهى الكلام.
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