24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

25/05/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
03:3305:1712:2916:0919:3321:03
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما تقييمكم للأعمال التلفزية الرمضانية المغربية؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. الأمازيغية والاستعمار الفرنسي (9).. مؤامرات الحماية الأجنبية (5.00)

  2. جمعويّون يوزّعون مساعدات غذائية بالجديدة (5.00)

  3. ضبط مواد غذائية فاسدة وأكياس بلاستيكية بسطات (5.00)

  4. أستاذ خريبكة يقر بالخطأ .. ومحامي التلميذة يرفض دغدغة العواطف (5.00)

  5. ديانا حداد: التراويح في المغرب "تقشعر لها الأبدان"‎ (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | الحكومة ومناورات البوليساريو

الحكومة ومناورات البوليساريو

الجمعة 25 ماي 2018 - 17:43

Partager

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (11)

1 - aka bouzalim الجمعة 25 ماي 2018 - 18:21
عن اية شرعية دولية تتكلم دائما تطلبون من الغير ان يتدخل لتفريق عناصر البوليزاريو وصلت البلاد بكم لقمة الدل. الكل يعلم ان بأذن امريكا تصل البوليزاريو الى المناطق العازلة
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
10
2 - لعروبي الجمعة 25 ماي 2018 - 18:24
إننا نندد ونستنكر ونشجب وبشدة و نضحك على الشعب
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
10
3 - عسكري الجمعة 25 ماي 2018 - 18:29
قهرتونا بهاد الخطابات الخاوية راه غير الدول ضعيفة الشخصية هيا ليكتسنا الأمم المتحدة تفتي ليها اما الدول القوية دات السيادة راه كدير شغل اديها.اش غنكو ل ليكم الحكومة الله يعطيكم العز
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
12
4 - Redouane الجمعة 25 ماي 2018 - 18:36
وماذا عن المناورات التي تتبعونها ضد الشعب
حكومة الشفوي ..فهذه البلاد لها رب وأناسها يحمونها اما أنتم فنطلب دوما رحيلكم لم تقدموا ولو شيأ يخفض ماء وجهكم ركبتم على الدين للوصول الى مبتغاكم( السلطة والجاه) والمثل يقول كي كنتي كي وليتي وخرجاتكم عرَّت كل شيء ..اما بخصوص الإرهابيين البوليساريو فأقول لهم هناك شعب اقسم على الدفاع عن ارضه . والسلام
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
8
5 - jamel الجمعة 25 ماي 2018 - 18:41
مجلس الامن بنفسه يقول أن منطقتي بئر الحلو وتيفارتي
لا تقعان داخل المنطقة العازلة , فكيف يدين البوليساريو ؟
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
6 - عابر الجمعة 25 ماي 2018 - 18:41
مجلس الامن يطالبكم بمفاوضات مباشرة مع البوليزاريو وانت تقول هم فاقدون الشرعية وتجلس معهم في الاتحاد الافريقي اما بيرالحلو وتيفيرتي اراضي صحراوية وهم هناك منذ تاريخ وقف اطلاق النار ورءيسهم السابق عبد العزيز مدفون هناك
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
7 - Moncef الجمعة 25 ماي 2018 - 18:43
يا له من حزم !!! إدانة قوية :-)) ، بلا بلا بلا سيدي الوزير أنتم بخوفكم تزيدون الأمر تعقيدا وتجعلون الصحراء المغربية في مهب الريح
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
8 - لا للذل الجمعة 25 ماي 2018 - 18:45
البوليساريو يتوعد ويلوح بالحرب ويناور ويستفز المغرب ولم نرى اي رد فعل من المسؤولين المغاربة، هل نحن خائفون من البوليساريو ام ماذا ؟ هل نحن جبناء الى هذه الدرجة التي يعجز فيها حكامنا على الرد ويكتفون بالدبلوماسية التي اذلتنا، ام ان المغرب خائف من مواجهة دولتين : الجزائر والبوليساريو، الذي لا يستطيع ان يحمينا منهما، سلموا لنا اسلحتكم لندافع عن انفسنا بانفسنا فنحن لا نرضى ان يستفزنا احد ان كنتم انتم ترضون .
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
9 - RALEUR الجمعة 25 ماي 2018 - 18:50
أيها الوزير إنك تعطيهم الشرعية بندائهم بإسم البوليزاريو٠ نتمنى من الحكومة والبرلمان والإعلام أن يسموهم بإسم الإنفصاليين أو المرتزقة أو ما يسمى بالبوليزاريو٠
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
10 - Mohamed الجمعة 25 ماي 2018 - 19:00
gouvernemet au plus bas niveau et je ne vous souhaite pas bonne continuation dans ce sens.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
11 - فيلالي الجمعة 25 ماي 2018 - 19:02
الدول القوية ذات الهيبة لا تتردد في الدفاع عن ترابها ولا تنتظر من أحد أن يسمع شكواها....على المغرب أن يتعامل بشعار "التراب المغربي من اعتدى عليه أحرقه" انتهى الكلام.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
المجموع: 11 | عرض: 1 - 11

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.