24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

26/05/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
03:3205:1612:2916:0919:3421:04
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما تقييمكم للأعمال التلفزية الرمضانية المغربية؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. مبروكي: الصوم في رمضان فرصة ذهبية للمدمنين على المخدرات (5.00)

  2. لماذا تدعم الجزائر البوليساريو وتستثني باقي الحركات الانفصالية؟ (5.00)

  3. محنة التعليم بالجامعة (5.00)

  4. البحر يلفظ جثث مهاجرين مغاربة على بعد كيلومترات من القنيطرة (5.00)

  5. المدرسة المغربية تحت شعار "حمّل مّو!" (5.00)

قيم هذا المقال

1.00

كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | بنكيران في صلاة التراويح

بنكيران في صلاة التراويح

السبت 26 ماي 2018 - 00:09

Partager

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (9)

1 - كريم فرنسا السبت 26 ماي 2018 - 00:32
اللهم تقبل صلاة وصيام وقيام الجميع
بنكيران في التسعينات كان يأتي خلال شهر رمضان إلى مسجد مدينة سانتيتيان ليصلي بالناس ويعطي الدروس الرمضانية
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
3
2 - متابع السبت 26 ماي 2018 - 00:34
لم نسمع ان بن كيىران يعاني من مرض يمنعه من الصلاة بشكل عادي فلماذا الكرسي اذن. لست ادري بماذا سيجيبني المداويخ
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-2
3 - عبدو السبت 26 ماي 2018 - 00:36
وخلينا من در الرماد في العيون راه كلشي عاق، ماذا أسديت للمواطن والوطن، اما الله سبحانه وتعالى غني عن صلاتك التي تريد بها إظهار الورع التقوى والتقوى منك براء، ماذا ستقول لرب العزة فيما فعلته بهاذا الشعب الذي كبلته وتركته ليأكله الذئاب؟
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
11
4 - said السبت 26 ماي 2018 - 00:40
عنداك في الانتخابات تولي كتنقز . الا مشا الجهد امام الله بلا ما تبينو على عباد الله.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
11
5 - المختار السبت 26 ماي 2018 - 00:40
القميص الناصع البياض لا يمكنه ان يغطي سواد القلوب ولا يحجب قسوتها و نفاقها.سيدي ربي واش من حيلة تنفعني معاك .
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
11
6 - maissara السبت 26 ماي 2018 - 00:44
مساليين هدو إلى كايصوروه quiconque te parle de religion en veux soit à ta poche ou à ta liberté
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
5
7 - خاليييييدددددد ووووووو السبت 26 ماي 2018 - 00:45
سبحان الله دعاوي ديال الفقراء والمظلمين من المغاربة بدات تعطى اكلها. في اناس ظلموا هادا الشعب العظيم بمواقف اتخدوها دون تفكير. مما ادى الى الغلاء وافقار الطببة المسنضعفة والله ايخد فيكم الحق في هادا الشهر الكريم. وها العلمات بدات كتبان.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
5
8 - mouktadi abderrazak السبت 26 ماي 2018 - 00:51
آلله يتقبل للجميع .اما بن كيران الله يسامحوا على رفع الدعم والتستر ديالو على التماسيح والعفاريت وهذه الازمة وغلاء الاسعار كلها بسببه
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
4
9 - شكيب السبت 26 ماي 2018 - 00:52
يحاول المسكين محو ذنوبه اتجاه ما جناه على المغاربة من تفقير الفقير ومحاباة التماسيح والعفاريت
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
3
المجموع: 9 | عرض: 1 - 9

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.