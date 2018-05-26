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كُتّاب وآراء
بنكيران في صلاة التراويح
السبت 26 ماي 2018 - 00:09
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (9)
1 - كريم فرنسا السبت 26 ماي 2018 - 00:32
اللهم تقبل صلاة وصيام وقيام الجميع
بنكيران في التسعينات كان يأتي خلال شهر رمضان إلى مسجد مدينة سانتيتيان ليصلي بالناس ويعطي الدروس الرمضانية
بنكيران في التسعينات كان يأتي خلال شهر رمضان إلى مسجد مدينة سانتيتيان ليصلي بالناس ويعطي الدروس الرمضانية
2 - متابع السبت 26 ماي 2018 - 00:34
لم نسمع ان بن كيىران يعاني من مرض يمنعه من الصلاة بشكل عادي فلماذا الكرسي اذن. لست ادري بماذا سيجيبني المداويخ
3 - عبدو السبت 26 ماي 2018 - 00:36
وخلينا من در الرماد في العيون راه كلشي عاق، ماذا أسديت للمواطن والوطن، اما الله سبحانه وتعالى غني عن صلاتك التي تريد بها إظهار الورع التقوى والتقوى منك براء، ماذا ستقول لرب العزة فيما فعلته بهاذا الشعب الذي كبلته وتركته ليأكله الذئاب؟
4 - said السبت 26 ماي 2018 - 00:40
عنداك في الانتخابات تولي كتنقز . الا مشا الجهد امام الله بلا ما تبينو على عباد الله.
5 - المختار السبت 26 ماي 2018 - 00:40
القميص الناصع البياض لا يمكنه ان يغطي سواد القلوب ولا يحجب قسوتها و نفاقها.سيدي ربي واش من حيلة تنفعني معاك .
6 - maissara السبت 26 ماي 2018 - 00:44
مساليين هدو إلى كايصوروه quiconque te parle de religion en veux soit à ta poche ou à ta liberté
7 - خاليييييدددددد ووووووو السبت 26 ماي 2018 - 00:45
سبحان الله دعاوي ديال الفقراء والمظلمين من المغاربة بدات تعطى اكلها. في اناس ظلموا هادا الشعب العظيم بمواقف اتخدوها دون تفكير. مما ادى الى الغلاء وافقار الطببة المسنضعفة والله ايخد فيكم الحق في هادا الشهر الكريم. وها العلمات بدات كتبان.
8 - mouktadi abderrazak السبت 26 ماي 2018 - 00:51
آلله يتقبل للجميع .اما بن كيران الله يسامحوا على رفع الدعم والتستر ديالو على التماسيح والعفاريت وهذه الازمة وغلاء الاسعار كلها بسببه
9 - شكيب السبت 26 ماي 2018 - 00:52
يحاول المسكين محو ذنوبه اتجاه ما جناه على المغاربة من تفقير الفقير ومحاباة التماسيح والعفاريت
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